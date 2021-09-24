Danh ca Giao Linh bật khóc trong đám tang, nghẹn ngào hát ca khúc mà chồng yêu thích như lời tiễn biệt

Hậu trường 24/09/2021 15:57

Ông xã danh ca Giao Linh đã mất ở Mỹ vào ngày 23/9 vừa qua. Mới đây, con nuôi nữ ca sĩ chia sẻ một khoản khắc trong tang lễ khiến nhiều người xúc động.

Liên quan đến tin buồn chồng nghệ sĩ Giao Linh qua đời, mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Ân Thiên Vỹ - con nuôi của Giao Linh - vừa chia sẻ lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ danh ca đứng bên thi hài ông xã, bật khóc và cất tiếng hát tiễn biệt.

Danh ca Giao Linh bật khóc trong đám tang, nghẹn ngào hát ca khúc mà chồng yêu thích như lời tiễn biệt - Ảnh 1
Đám tang chồng danh ca giao linh - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, con nuôi của "Nữ hoàng sầu muộn" cho biết: "Chạnh lòng. Mẹ Giao Linh hát ca khúc Ai cho tôi tình yêu (sáng tác Trúc Phương). Một tình yêu đẹp mà mẹ đã dành cho ba. Ba rất thích ca khúc này, và thường xuyên kêu mẹ hát bất kỳ nơi đâu. Hôm nay, ba đã nghe trọn trước khi ca khúc này chỉ dành tặng cho ba".

Trước đó. theo Tổ Quốc, ca sĩ Bạch Lan bất ngờ tiết lộ nguyên nhân qua đời của ông. Theo đó, chồng Giao Linh ra đi nhanh và nhẹ nhàng trên đường đến viện cấp cứu.

” Mình có điện thoại cho mẹ Giao Linh đang bên Mỹ cùng ba, hỏi mẹ thì được biết ba đang ăn rồi thấy đau bụng, chở vào bệnh viện là ba đã đi rất nhẹ nhàng" - ca sĩ Bạch Lan chia sẻ.

Như đã đưa tin trước đó, theo Thanh Niên, rạng sáng 23/9 (giờ Việt Nam), ông xã danh ca Giao Linh qua đời tại Mỹ. Ca sĩ Ân Thiên Vũ, con nuôi của nữ ca sĩ xác nhận về sự việc ông xã danh ca Giao Linh đã qua đời tại Mỹ, thọ 80 tuổi. Anh cho biết thêm: “Mẹ Giao Linh gọi cho tôi nói là ba mất. Ba tôi mất bên Mỹ vào khoảng 4-5 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Hiện tại, ba mới mất nên bên Mỹ đang làm nhiều thủ tục, sau đó mới lo tang lễ. Ba tôi không mất vì bệnh Covid-19”.

Danh ca Giao Linh bật khóc trong đám tang, nghẹn ngào hát ca khúc mà chồng yêu thích như lời tiễn biệt - Ảnh 2
Vợ chồng nữ danh ca - Ản: Internet

Được biết, danh ca Giao Linh và người chồng quá cố gặp nhau lúc 17 tuổi khi cả hai chơi chung trong một nhóm bạn. Tuy nhiên phải đến hai thập kỷ sau, mối quan hệ này mới chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Ở tuổi 37, cả hai quyết định xây dựng mái ấm nhỏ. Khi đó, danh ca Giao Linh vẫn độc thân, còn chồng trải qua 3 lần đò với 6 đứa con riêng. Nói về mối quan hệ với các con của chồng, nữ danh ca từng chia sẻ: "Tình yêu của tôi có thể không hoàn hảo nhưng ráng giữ sao cho đẹp, chấp nhận mở lòng đón nhận 6 đứa con riêng của anh".

Sau 35 năm gắn kết, cả hai không có con chung, danh ca Giao Linh tâm sự: "Tôi không có con, vì vậy dành tình cảm yêu thương cho con chồng càng nhiều càng tốt. Tôi luôn nghĩ các con đã thiệt thòi nhiều thứ cần thêm thật nhiều nụ cười chứ không được lấy đi của chúng những giọt nước mắt".

 

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