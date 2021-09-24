Quốc Thuận cập nhật tình trạng của Phi Nhung, tha thiết cầu xin cộng đồng mạng điều này

Mới đây, diễn viên Quốc Thuận đã đăng tải bài viết mới liên quan đến tình trạng của Phi Nhung và sự xuất hiện những thông tin thất thiệt về việc điều trị của nữ ca sĩ.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Tối ngày 22/9, mạng xã hội xuất hiện thông tin ca sĩ Phi Nhung trở nặng, nhiều nghệ sĩ và khán giả khi ấy đã cầu nguyện cho nữ ca sĩ sớm qua cơn nguy kịch.

Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong lúc Phi Nhung đang chống chọi với bệnh tật, đã có rất nhiều thông tin sai sự thật được lan truyền. Chẳng những tung tin Phi Nhung qua đời, một số cá nhân thậm chí còn ghép ảnh Việt Hương quỵ khóc trước linh cữu Phi Nhung. Hành động trên khiến nhiều người thân, bạn bè giọng ca “Bông điên điển” vô cùng bức xúc.

Diễn viên Quốc Thuận - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Quốc Thuận cũng đăng tải bài viết xoay quanh vấn đề này. Nói về tình trạng hiện tại của Phi Nhung, Quốc Thuận cho biết đàn chị vẫn đang chiến đấu với bệnh tật và mong mọi người đừng "đồn bậy" hoặc xem những thông tin "tào lao" của những thành phần cố ý câu view.

Bài viết của Quốc Thuận - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19 vào tháng 8/2021. Cô được đưa vào bệnh viện Gia An 115, TP.HCM để điều trị từ ngày 19/08 và chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vào tối 26/08 để cấp cứu khi tình hình sức khỏe chuyển biến nặng.

Tối 10/09, xuất hiện nguồn tin sức khỏe của Phi Nhung có chuyển biến xấu, phổi bị tổn thương nghiêm trọng nên các bác sĩ phải điều trị bằng EMCO. Ngay sau đó, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ đã lên tiếng trên mạng xã hội.

"Mấy ngày nay mình không cập nhật chị Phi Nhung vì chị vẫn đang điều trị tích cực từ bệnh viện Chợ Rẫy.

Và thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền, bác sĩ và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo" - bài viết của quản lý Phi Nhung.

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