Nathan Lee chính thức tiết lộ lý do mua 'Giấc mơ tuyết trắng', trả lời về lùm xùm từ thiện của Thủy Tiên

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Nathan Lee đã tiết lộ lý do mua hit đình đám "Giấc mơ tuyết trắng". Thậm chí, anh còn tuyên vốn sẽ mua ca khúc này trọn đời.

Mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee bất ngờ chia sẻ bài viết cho biết đã sở hữu độc quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" gây xôn xao dư luận. Được biết, ca khúc là hit gắn liền với tên tuổi của Thủy Tiên. Nói về nguyên nhân sự việc, trong buổi trò chuyện với truyền hình báo Thanh niên, Nathan Lee cho biết, lý do anh mua ca khúc đơn giản chỉ là: 'Tôi thích thì tôi mua thôi'.

Ngoài ra, Nathan Lee còn nhấn mạnh sẽ mua ca khúc trọn đời, khi hết 3 năm độc quyền, anh sẽ tiếp tục gia hạn.

Ca sĩ Nathan Lee và thủy Tiên - Ảnh: Internet

Cũng trong buổi trò chuyện này, khi được hỏi anh có lo ngại fan Thủy Tiên không và việc mua độc quyền ca khúc của Thủy Tiên liệu có liên quan đến lùm xùm từ thiện của nữ ca sĩ thời gian gần đây? Nathan Lee có những chia sẻ thẳng thắn:

"Tôi thích thì mua thôi và khi nào thích sẽ ra mắt. Con về chuyện từ thiện, tôi chỉ nói ngắn gọn là bao năm qua tôi vẫn bỏ tiền túi làm từ thiện không cần ekip chụp hình để lên báo" - Nathan Lee trao đổi với Thanh Niên.

Lướt sang trang cá nhân của nam ca sĩ, anh cũng có bài viết mới liên quan đến sự việc. Theo đó, Nanthan Lee đã chia sẻ lại link bài phỏng vấn trên cùng dòng trạng thái liên quan đến về vần đề sao kê. Anh chi biết: "Bộ phim tàng hình, vì sao kê đưa anh tới'".

Bài viết của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Trước Thủy Tiên, Nathan Lee từng gây bão dư luận khi mua lại loạt hit của Cao Thái Sơn như Con đường mưa, Pha lê tím, Yêu thương quay về, Cầu vồng sau mưa...Những màn đấu tố, "đá xéo" của hai nam ca sĩ vẫn thường xảy ra trên mạng xã hội.

Người được con gái Phi Nhung uỷ quyền tại Việt Nam có động thái gây chú ý lúc nữ ca sĩ chuyển biến xấu Do đang làm y tá ở Mỹ nên con gái Phi Nhung đã trao quyền theo dõi bệnh tình của mẹ cho 1 nghệ sĩ đáng tin trong showbiz, người này vừa có động thái đặc biệt.

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