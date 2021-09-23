Nathan Lee chính thức tiết lộ lý do mua 'Giấc mơ tuyết trắng', trả lời về lùm xùm từ thiện của Thủy Tiên

Hậu trường 23/09/2021 16:42

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Nathan Lee đã tiết lộ lý do mua hit đình đám "Giấc mơ tuyết trắng". Thậm chí, anh còn tuyên vốn sẽ mua ca khúc này trọn đời.

Mới đây, nam ca sĩ Nathan Lee bất ngờ chia sẻ bài viết cho biết đã sở hữu độc quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" gây xôn xao dư luận. Được biết, ca khúc là hit gắn liền với tên tuổi của Thủy Tiên. Nói về nguyên nhân sự việc, trong buổi trò chuyện với truyền hình báo Thanh niên, Nathan Lee cho biết, lý do anh mua ca khúc đơn giản chỉ là: 'Tôi thích thì tôi mua thôi'.

Ngoài ra, Nathan Lee còn nhấn mạnh sẽ mua ca khúc trọn đời, khi hết 3 năm  độc quyền,  anh sẽ tiếp tục gia hạn.

nathan lee 1
Ca sĩ Nathan Lee và thủy Tiên - Ảnh: Internet

 

Cũng trong buổi trò chuyện này, khi được hỏi anh có lo ngại fan Thủy Tiên không và việc mua độc quyền ca khúc của Thủy Tiên liệu có liên quan đến lùm xùm từ thiện của nữ ca sĩ thời gian gần đây? Nathan Lee có những chia sẻ thẳng thắn:

"Tôi thích thì mua thôi và khi nào thích sẽ ra mắt. Con về chuyện từ thiện, tôi chỉ nói ngắn gọn là bao năm qua tôi vẫn bỏ tiền túi làm từ thiện không cần ekip chụp hình để lên báo" - Nathan Lee trao đổi với Thanh Niên.

Lướt sang trang cá nhân của nam ca sĩ, anh cũng có bài viết mới liên quan đến sự việc. Theo đó, Nanthan Lee đã chia sẻ lại link bài phỏng vấn trên cùng dòng trạng thái liên quan đến về vần đề sao kê. Anh chi biết: "Bộ phim tàng hình, vì sao kê đưa anh tới'".

nathan lee 2
Bài viết của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Trước Thủy Tiên, Nathan Lee từng gây bão dư luận khi mua lại loạt hit của Cao Thái Sơn như Con đường mưa, Pha lê tím, Yêu thương quay về, Cầu vồng sau mưa...Những màn đấu tố, "đá xéo" của hai nam ca sĩ vẫn thường xảy ra trên mạng xã hội.

Người được con gái Phi Nhung uỷ quyền tại Việt Nam có động thái gây chú ý lúc nữ ca sĩ chuyển biến xấu

Người được con gái Phi Nhung uỷ quyền tại Việt Nam có động thái gây chú ý lúc nữ ca sĩ chuyển biến xấu

Do đang làm y tá ở Mỹ nên con gái Phi Nhung đã trao quyền theo dõi bệnh tình của mẹ cho 1 nghệ sĩ đáng tin trong showbiz, người này vừa có động thái đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee Thủy Tiên Giấc mơ tuyết trắng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36