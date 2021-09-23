Ca sĩ Ân Thiên Vỹ - con nuôi của nữ danh ca Giao Linh - vừa báo tin chồng của nữ ca sĩ Giao Linh đã qua đời tại tiểu bang California – Mỹ.

Theo Thanh Niên, rạng sáng 23/9 (giờ Việt Nam), ông xã danh ca Giao Linh qua đời tại Mỹ. Ca sĩ Ân Thiên Vũ, con nuôi của nữ ca sĩ xác nhận về sự việc ông xã danh ca Giao Linh đã qua đời tại Mỹ, thọ 80 tuổi. Anh cho biết thêm: “Mẹ Giao Linh gọi cho tôi nói là ba mất. Ba tôi mất bên Mỹ vào khoảng 4-5 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Hiện tại, ba mới mất nên bên Mỹ đang làm nhiều thủ tục, sau đó mới lo tang lễ. Ba tôi không mất vì bệnh Covid-19”.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ cũng gửi lời chia buồn đến mẹ nuôi và thông báo tin buồn đến khán giả. Nam ca sĩ viết: “Con xin chia buồn với mẹ Giao Linh. Vậy là ba đã ra đi mãi mãi, ba đi không bệnh, không đau, như một giấc ngủ. Từ đây trên nẻo đường còn lại sẽ vắng bóng một bờ vai để mẹ tựa, mong mẹ giữ sức khỏe”.

Bài viết của con tri nuôi Giao Linh - Ảnh: Chụp màn ảnh

Theo Tổ Quốc, danh ca Giao Linh và người chồng quá cố gặp nhau lúc 17 tuổi khi cả hai chơi chung trong một nhóm bạn. Tuy nhiên phải đến hai thập kỷ sau, mối quan hệ này mới chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Ở tuổi 37, cả hai quyết định xây dựng mái ấm nhỏ. Khi đó, danh ca Giao Linh vẫn độc thân, còn chồng trải qua 3 lần đò với 6 đứa con riêng. Nói về mối quan hệ với các con của chồng, nữ danh ca từng chia sẻ: "Tình yêu của tôi có thể không hoàn hảo nhưng ráng giữ sao cho đẹp, chấp nhận mở lòng đón nhận 6 đứa con riêng của anh".

Sau 35 năm gắn kết, cả hai không có con chung, danh ca Giao Linh tâm sự: "Tôi không có con, vì vậy dành tình cảm yêu thương cho con chồng càng nhiều càng tốt. Tôi luôn nghĩ các con đã thiệt thòi nhiều thứ cần thêm thật nhiều nụ cười chứ không được lấy đi của chúng những giọt nước mắt".

Người được con gái Phi Nhung uỷ quyền tại Việt Nam có động thái gây chú ý lúc nữ ca sĩ chuyển biến xấu Do đang làm y tá ở Mỹ nên con gái Phi Nhung đã trao quyền theo dõi bệnh tình của mẹ cho 1 nghệ sĩ đáng tin trong showbiz, người này vừa có động thái đặc biệt.

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