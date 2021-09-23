Xuất hiện clip Thủy Tiên đi cứu trợ mùa lũ, hứa cho bà con 5 triệu nhưng chỉ phát 3 triệu, thực hư thế nào?

Mới đây, mạng xã hội lan đoạn clip cho rằng Thủy Tiên trao tiền từ thiện nhưng lại phát không đúng như thông báo ban đầu. Thực hư câu chuyện sau đó đã được netizen làm rõ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh Thủy Tiên đi trao tiền cho người dân một vùng trong đợt lũ miền Trung cuối năm 2020. Trong clip, nữ ca sĩ thông báo sẽ trao cho bà con mỗi người 5 triệu nhưng nhiều khán giả đã soi được rằng cô chỉ phát 6 tờ 500 nghìn đồng, tương đương 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, được biết, đây là đoạn clip cắt ra từ livestream thiện nguyện miền Trung ngày 31/10/2020. Theo đó, việc nữ ca sĩ trao 3 triệu là có thật, nhưng chỉ là nhầm lẫn vì người nhận quá đông. Cuối livestream, những người bị trao thiếu đã liên hệ với Thủy Tiên và nhận được đủ số tiền.

Người dân đã nhận lại được tiền - Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày qua, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đang trở thành tâm điểm của dư luận khi vướng phải ồn ào thiếu minh bạch trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện trong đợt cứu trợ miền Trung mủa lũ. Đáp trả cáo buộc này, vợ chồng nữ ca sĩ vừa qua đã đến ngân hàng sao kê và có buổi livestream ngăn giải đáp những thắc mắc chính của dư luận.

Vợ chồng Thủy Tiên đi sao kê - Ảnh: Internet

Mới đây, phía Thủy Tiên cũng đã gửi đơn tố cáo những những người đã vu khống mình. Theo luật sư Tuấn, phía Thủy Tiên - Công Vinh đang ráo riết thực hiện các bước chuẩn bị khởi kiện tại tòa án. "Theo đó, chúng tôi sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình" - luật sư Tuấn cho biết.

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