Xuất hiện bản hợp đồng được được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và công ty kiểm toán, chi tiết thiếu sót khiến nhiều người nghi ngờ?

Hậu trường 22/09/2021 20:39

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh một bản hợp đồng được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và một công ty kiểm toán. Sự việc đang khiến dư luận hoang mang.

Liên quan đến ồn ào kiện tụng của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hôm qua, trong bài viết thông báo chính thức với người hâm mộ rằng anh đã nộp đơn tố cáo một vị nữ đại gia về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Trong bài viết. "ông Hoàng nhạc Việt" còn nhấn mạnh đã yêu cầu một công ty kiểm toán vào cuộc để hỗ trợ thông tin cho việc điều tra.

"Hưng cũng đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra" - trích bài viết trên trang cá nhân của Mr. Đàm.

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 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: FBNV

Sự việc này ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi bởi cách đây không lâu, Công Vinh từng khẳng định: "Tôi đã thuê các công ty kiểm toán, thậm chí là công ty nước ngoài nhưng họ chỉ nhận kiểm toán doanh nghiệp, không nhận kiểm toán cá nhân".

Mới đây. vào tối ngày 22/9, cư dân mạng lại tiếp tục dậy sóng khi xuất hiện hình ảnh hợp đồng giữa Đàm Vĩnh Hưng và công ty kiểm toán. Bản hợp đồng này còn có cả chữ ký của phó giám đốc công ty kiểm toán A. Tuy nhiên, phần chữ ký của nam ca sĩ lại đang được để trống.

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Bản hợp đồng gây xôn xao MXH - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, đã liên hệ với công ty kiểm toán trên và phía bên ấy cho hay: "Cần phải xác minh được công văn gửi từ thời điểm nào, bộ phận nào nên chúng tôi hiện chưa thể trả lời được".

Có thể thấy, hiện tại vẫn chưa thể xác minh tính chân thực của bản hợp đồng trên. Theo như quan sát, nam ca sĩ hiện vẫn chưa ký tên nên khả năng cao đây chỉ là thông tin trôi nổi, không đúng sự thật. Hiện, Đàm Vĩnh H,ưng vẫn chưa có phẩn hồi nào về sự việc này.

Nội dung lá đơn tố cáo bà Phương Hằng của nghệ sĩ Hoài Linh

Nội dung lá đơn tố cáo bà Phương Hằng của nghệ sĩ Hoài Linh

Phía NS Hoài Linh cho biết đã gửi đơn tố cáo nữ doanh nhân Đại Nam vào tháng 7/2021.

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