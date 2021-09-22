Động thái của người thân trước tình trạng sức khỏe hiện tại của Phi Nhung

Hậu trường 22/09/2021 09:36

Mới đây, một nguồn tin từ bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, Phi Nhung đã tỉnh táo, hợp tác tốt và đang chờ phổi phục hồi hơn. Phía Phi Nhung vẫn chưa đưa ra thông báo nhưng những người thân quen của cô đã có những động thái mới về vấn đề này.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của Phi Nhung, theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng ngày 21/09, nguồn tin từ bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, nữ ca sĩ đã tỉnh táo, hợp tác tốt và đang chờ phổi phục hồi hơn. Đặc biệt khi nhắc đến con ruột và những đứa trẻ mồ côi, Phi Nhung bật khóc. Khi nhận được sự động viên tinh thần của đội ngũ y bác sĩ, giọng ca "Bông điên điển" cũng đã phản ứng lại bằng việc gật đầu.

 

Với diễn biến sức khỏe mới nhất của nữ ca sĩ, phía ekip Phi Nhung chưa ra thông báo cụ thể. Tuy nhiên, cùng thời điểm ngày 21/09, quản lý lâu năm có động thái thay avatar trang cá nhân bằng hình chụp cùng Phi Nhung kèm theo lời chúc: "Nhanh hết bệnh nhé người đẹp".

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Quản lý của Phi Nhung cập nhật trạng thái mới - Ảnh: Chụp màn hình

Tại Mỹ, một người thân quen với nữ nghệ sĩ 7x cũng chia sẻ khoảnh khắc đưa Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đi cầu nguyện: "Chưa biết phải làm gì tiếp theo. Chúng ta phải luôn cầu nguyện. Cầu nguyện và cầu nguyện".

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Wendy Phạm (ở giữa - pv) được người thân đưa đi cầu nguyện cho nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Được biết, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19 vào tháng 8/2021. Cô được đưa vào bệnh viện Gia An 115, TP.HCM để điều trị từ ngày 19/08 và chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vào tối 26/08 để cấp cứu khi tình hình sức khỏe chuyển biến nặng.

 

Tối 10/09, xuất hiện nguồn tin sức khỏe của Phi Nhung có chuyển biến xấu, phổi bị tổn thương nghiêm trọng nên các bác sĩ phải điều trị bằng EMCO. Ngay sau đó, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ đã lên tiếng trên mạng xã hội.

"Mấy ngày nay mình không cập nhật chị Phi Nhung vì chị vẫn đang điều trị tích cực từ bệnh viện Chợ Rẫy.

Và thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền, bác sĩ và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo" - bài viết của quản lý Phi Nhung.

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Từ khóa:   Phi Nhung mắc COVID-19 sức khỏe Phi Nhung Covid-19

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