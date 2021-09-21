Lộ diện thêm một MC nổi tiếng cùng Hoài Linh và Mr. Đàm kiện bà Phương Hằng?

Mới đây, thông tin có 5 nghệ sĩ kể cả Đàm Vĩnh Hưng đã gửi đơn tố cáo CEO Nguyễn Phương Hằng về hành vi “vu khống”, “làm nhục người khác” và “đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Danh tính của những người còn lại cũng dần được hé lộ.

Theo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Đại Nam - về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Bà Phương Hằng và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo của một số nghệ sĩ khác.

Theo Zing News, ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn của một số người tố cáo nữ CEO nổi tiếng. Đáng chú ý, theo nguồn tin này, có khoảng 5 người đã gửi đơn tố cáo nữ doanh nhân. Trong số này có nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong đơn, người tố cáo cho rằng họ bị nữ đại gia vu khống, làm nhục và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý trường hợp này.

"Vụ việc đang được xác minh, làm rõ. Do tình hình dịch nên cảnh sát chưa làm việc được với các nghệ sĩ và người bị tố cáo", Zing dẫn tin từ Công an TP.HCM.

Cũng đưa tin về sự việc, theo VietNamNet, bên cạnh "ông Hoành nhạc Việt", ông Võ Nguyễn Hoài Linh (danh hài Hoài Linh), Huỳnh Trấn Thành (MC Trấn Thành) cũng có đơn gửi Công an TP.HCM tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các buổi phát trực tiếp, bà đã xúc phạm danh dự nhân phẩm và cáo buộc họ ăn chặn từ thiện.

Cùng nội dung trên, cuối tháng 6 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) có đơn gửi phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng. Nhà báo Hàn Ni của báo Sài Gòn Giải Phòng cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Hiện Công an đang xác minh, xử lý nội dung đơn thư tố cáo theo quy định.

Mới đây luật sư, đại diện cho ca sĩ Thuỷ Tiên thông báo trên mạng xã hội rằng, đang trong quá trình tập hợp tài liệu, hồ sơ để tố cáo đối với bà Hằng.

Bà Hằng được biết đến là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam (trụ sở tại Bình Dương), là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng. Hơn nửa năm trước, bà Hằng xuất hiện khi tố cáo ông Võ Hoàng Yên, người tự xưng “thần y” đã lừa đảo bà. Từ đó đến nay, bà Hằng thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội, đề cập đến nhiều cá nhân, nghệ sĩ với những thông tin gây tranh cãi liên quan tới việc làm từ thiện.

Giữa ồn ào Mr. Đàm kiện bà Phương Hằng, 'cô Xuyến' phim 'Về nhà đi con' để lại bình luận khó hiểu Trên khắp các diễn đàn, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đâm đơn kiện bà Phương Hằng đang được bàn tán sôi nổi. Một trong những bình luận được netizen chú ý lại đến từ "cô Xuyến' trong phim truyền hình "Về nhà đi con".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-dien-them-mot-mc-noi-tieng-cung-hoai-linh-va-mr-dam-kien-ba-phuong-hang-425997.html