Nóng: Bác sĩ tiết lộ Phi Nhung đã tỉnh, bật khóc khi nghe nhắc về con ruột và những đứa trẻ mồ côi

Hậu trường 21/09/2021 14:15

Mới đây, một nguồn tin từ bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, Phi Nhung đã tỉnh táo, hợp tác tốt và đang chờ phổi phục hồi hơn.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung kể từ khi mắc Covid-19, theo Pháp luật và Bạn đọc, sáng 21/09, nguồn tin từ bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, nữ ca sĩ đã tỉnh táo, hợp tác tốt và đang chờ phổi phục hồi hơn.

Đặc biệt khi nhắc đến con ruột và những đứa trẻ mồ côi, Phi Nhung bật khóc. Khi nhận được sự động viên tinh thần của đội ngũ y bác sĩ, Phi Nhung cũng đã phản ứng lại bằng việc gật đầu.

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 Ca sĩ Phi Nhung - Ảnh : Internet

Được biết, vào tháng 8/2021, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19. Khi sức khỏe không đảm bảo để tự cách ly ở nhà, cô được đưa vào bệnh viện Gia An 115, TP.HCM để điều trị từ ngày 19/08. Một tuần sau đó, bệnh của Phi Nhung chuyển biến nặng và ngay lập tức cô được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM vào tối 26/08 để cấp cứu.

Những tuần tiếp theo, cô liên tục lọc máu, thở máy và nhận được sự theo dõi sát sao từ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Tuy nhiên, vào tối ngày 10/9, mạng xã hội xuất hiện thông tin tình trạng sức khỏe của Phi Nhung chuyển biến xấu gây hoang mang dư luận. Quản lý của nữ ca sĩ sau đó đã lên tiếng cho biết sẽ chủ động đưa ra thông báo vể tình hình Phi Nhung khi có thông tin chính thức từ bệnh viên.

 "Mấy ngày nay mình không cập nhật chị Phi Nhung vì chị vẫn đang điều trị tích cực từ bệnh viện Chợ Rẫy.

Và thực sự thì cũng còn rất nhiều bệnh nhân nặng đang cấp cứu mà ai cũng như ai nên không thể phiền, bác sĩ và giám đốc bệnh viện cũng có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo" - bài viết của quản lý Phi Nhung.

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Mới đây, Diễm Phạm, quản lý của Phi Nhung, đã có đôi lời cảm ơn đến Trizzie Phương Trinh và cho biết: "Đây là sẽ nguồn động lực giúp chị Phi Nhung mạnh mẽ chiến thắng trong thời gian này".

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