Con gái nuôi thông báo sức khỏe Phi Nhung 'đang có tiến triển rất tốt theo từng ngày'

Hậu trường 20/09/2021 15:17

Mới đây, Tuyết Nhung - con gái ca sĩ Phi Nhung, đã tiết lộ thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của mẹ sau loạt tin đồn không hay.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ lo lắng. Được biết, nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy tính đến nay cũng đã được 25 ngày.

 Mới đây, Tuyết Nhung - con gái nuôi Phi Nhung vừa hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ. Theo SAOstar, em cho biết Phi Nhung đang có những tín hiệu tốt. Đồng nghiệp và khán giả vẫn đang cầu nguyện cho nữ ca sĩ sớm ngày bình phục và trở lại sân khấu. 

"Mẹ Nhung vẫn đang được điều trị và đang tiến triển rất tốt theo từng ngày" - Tuyết Nhung nói với SAOstar.

phi nhung
Phi Nhung và con gáo nuôi Tuyết Nhung - Ảnh: Internet

 

Trên trang cá nhân, Tuyết Nhung cũng đã đăng tải hình ảnh với mẹ nuôi Phi Nhung và Hồ Văn Cường, kèm dòng trạng thái: "Mau khỏi bệnh rồi về mẹ nhé! Tháng năm ấy thật hồn nhiên và bình yên mẹ nhỉ".

Được biết, từ ngày Phi Nhung nhập viện đã có rất nhiều thông tin sai lệch về nữ nghệ sĩ. Mới đây nhất, mạng xã hội đột nhiên xuất hiện tin đồn Phi Nhung qua đời, Việt Hương gục khóc bên linh cữu đã khiến các fan náo loạn. Ông xã Việt Hương sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

 

Mới đây, nhân dịp Giỗ Tổ Sân khấu, nghệ sĩ hải ngoại vừa có buổi tụ họp để tri ân ngày đặc biệt này. Ở đây, bà chủ trung tâm âm nhạc có tiếng nhắn nhủ xin mọi người hãy cầu nguyện cho Phi Nhung.

"Tôi xin mọi người một giây phút để cầu nguyện cho một người em, một người nghệ sĩ mọi người đều thương mến đó là Phi Nhung đang ở trong ICU và chiến đấu với Covid-19. Tôi yêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua bệnh để năm tới Phi Nhung có thể đứng tại đây làm lễ giỡ Tổ với chúng ta".

Sao nữ Vbiz bất ngờ lên tiếng thắc mắc cụm từ "Tạm khoá báo có", ai ngờ phải "quay xe" ngay trong đêm!

Sao nữ Vbiz bất ngờ lên tiếng thắc mắc cụm từ "Tạm khoá báo có", ai ngờ phải "quay xe" ngay trong đêm!

Trong lúc netizen đang “khẩu chiến” dữ dội trên các diễn đàn mạng thì sao nữ Vbiz này cũng nhắc đến cụm từ “tạm khoá báo có” sau đó xoá ngay.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung mắc COVID-19 con gái phi nhung Tin đồn Phi Nhung qua đời

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36