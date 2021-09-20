Con gái nuôi thông báo sức khỏe Phi Nhung 'đang có tiến triển rất tốt theo từng ngày'

Mới đây, Tuyết Nhung - con gái ca sĩ Phi Nhung, đã tiết lộ thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của mẹ sau loạt tin đồn không hay.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ lo lắng. Được biết, nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy tính đến nay cũng đã được 25 ngày.

Mới đây, Tuyết Nhung - con gái nuôi Phi Nhung vừa hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của mẹ. Theo SAOstar, em cho biết Phi Nhung đang có những tín hiệu tốt. Đồng nghiệp và khán giả vẫn đang cầu nguyện cho nữ ca sĩ sớm ngày bình phục và trở lại sân khấu.

"Mẹ Nhung vẫn đang được điều trị và đang tiến triển rất tốt theo từng ngày" - Tuyết Nhung nói với SAOstar.

Phi Nhung và con gáo nuôi Tuyết Nhung - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Tuyết Nhung cũng đã đăng tải hình ảnh với mẹ nuôi Phi Nhung và Hồ Văn Cường, kèm dòng trạng thái: "Mau khỏi bệnh rồi về mẹ nhé! Tháng năm ấy thật hồn nhiên và bình yên mẹ nhỉ".

Được biết, từ ngày Phi Nhung nhập viện đã có rất nhiều thông tin sai lệch về nữ nghệ sĩ. Mới đây nhất, mạng xã hội đột nhiên xuất hiện tin đồn Phi Nhung qua đời, Việt Hương gục khóc bên linh cữu đã khiến các fan náo loạn. Ông xã Việt Hương sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Mới đây, nhân dịp Giỗ Tổ Sân khấu, nghệ sĩ hải ngoại vừa có buổi tụ họp để tri ân ngày đặc biệt này. Ở đây, bà chủ trung tâm âm nhạc có tiếng nhắn nhủ xin mọi người hãy cầu nguyện cho Phi Nhung.

"Tôi xin mọi người một giây phút để cầu nguyện cho một người em, một người nghệ sĩ mọi người đều thương mến đó là Phi Nhung đang ở trong ICU và chiến đấu với Covid-19. Tôi yêu cầu tất cả mọi người cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua bệnh để năm tới Phi Nhung có thể đứng tại đây làm lễ giỡ Tổ với chúng ta".

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