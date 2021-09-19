Trizzie Phương Trinh bức xúc: 'Họ ác tới mức không những đưa tin thất thiệt mà còn ghép ảnh Phi Nhung vào bàn thờ để lừa công chúng'

Hậu trường 19/09/2021 20:24

Mới đây, nữ ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã có buổi livestream bức xúc về hành động cố ý tung tin đồn thất thiệt của một số cá nhân về Phi Nhung để câu view.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ lo lắng. Được biết, nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy tính đến nay cũng đã được 25 ngày. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, hy vọng nữ nghệ sĩ mau chóng chiến thắng bệnh tật thì vẫn còn một số tin đồn sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc của mình trước nhiều thông tin sai lệch về ca sĩ Phi Nhung trên mạng xã hội. Theo nữ ca sĩ, hiện tại, các kẻ xấu lợi dụng tình hình bệnh tật của Phi Nhung để câu view, chuộc lợi. Từ đây, cô cũng nhấn mạnh khán giả trừ những thông tin đưa từ mình , Wendy - con gái Phi Nhung và Việt Hương thì còn lại các Youtuber đều là câu view.

phi nhung 1
 Ca sĩ Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung - Ảnh: Internet

"Con gái Phi Nhung là Wendy bên Mỹ vì không liên lạc được với bác sĩ tại Việt Nam nên có ủy quyền lại cho Việt Hương để làm việc với bác sĩ. Chính vì thế nên Việt Hương là người biết rõ nhất về tình hình sức khỏe Phi Nhung hiện nay.

Vì vậy, trừ phi thông tin về Phi Nhung được đưa ra từ tôi, Việt Hương hay Wendy thì mọi người hãy tin còn tất cả những Youtuber cố tình đưa tin câu view thì đừng tin" - Trizzie Phương Trinh nói trong livestream.

phi nhung 2
 Ca sĩ Trizzie Phương Trin và Phi Nhung -  Ảnh: Interne

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự bức xúc khi những Youtuber có những hành động quá đáng, bất chấp "trù dập người khác chỉ để nhận vài đồng view từ công chúng". Thậm chí, Trizzie Phương Trinh còn cho biết: "Họ ác tới mức không những đưa tin thất thiệt mà còn ghép ảnh Phi Nhung vào bàn thờ để lừa công chúng. Đây là một việc làm khiến tôi rất bất mãn, bức xúc, buồn phiền".

Nói về tình hình Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh cho hay Phi Nhung vẫn đang được điều trị tận tình tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sức khỏe Phi Nhung đến giờ vẫn đang được bác sĩ cố gắng hết sức để chữa trị. Phi Nhung cũng có sự tiến triển nhưng không quá lớn.

Được biết Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết từ rất lấu. Nữ ca sĩ còn là người "đỡ đầu" cho Phi Nhunh trong những ngày đầu cô sang Mỹ. 

 

Rộ tin Phi Nhung qua đời, Việt Hương gục khóc bên linh cữu, ông xã Hoài Phương lên tiếng đáp trả

Rộ tin Phi Nhung qua đời, Việt Hương gục khóc bên linh cữu, ông xã Hoài Phương lên tiếng đáp trả

Mới đây, thông tin Phi Nhung qua đời tiếp tục được lan truyền và khiến nhiều người xôn xao. Chồng Việt Hương đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung mắc COVID-19 Trizzie Phương Trinh Con giáp phi nung

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36