Mới đây, nữ ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh đã có buổi livestream bức xúc về hành động cố ý tung tin đồn thất thiệt của một số cá nhân về Phi Nhung để câu view.

Thông tin ca sĩ Phi Nhung mắc Covid-19 khiến gia đình, bạn bè và các fan hâm mộ lo lắng. Được biết, nữ ca sĩ đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy tính đến nay cũng đã được 25 ngày. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, hy vọng nữ nghệ sĩ mau chóng chiến thắng bệnh tật thì vẫn còn một số tin đồn sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Mới đây, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc của mình trước nhiều thông tin sai lệch về ca sĩ Phi Nhung trên mạng xã hội. Theo nữ ca sĩ, hiện tại, các kẻ xấu lợi dụng tình hình bệnh tật của Phi Nhung để câu view, chuộc lợi. Từ đây, cô cũng nhấn mạnh khán giả trừ những thông tin đưa từ mình , Wendy - con gái Phi Nhung và Việt Hương thì còn lại các Youtuber đều là câu view.

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung - Ảnh: Internet "Con gái Phi Nhung là Wendy bên Mỹ vì không liên lạc được với bác sĩ tại Việt Nam nên có ủy quyền lại cho Việt Hương để làm việc với bác sĩ. Chính vì thế nên Việt Hương là người biết rõ nhất về tình hình sức khỏe Phi Nhung hiện nay. Vì vậy, trừ phi thông tin về Phi Nhung được đưa ra từ tôi, Việt Hương hay Wendy thì mọi người hãy tin còn tất cả những Youtuber cố tình đưa tin câu view thì đừng tin" - Trizzie Phương Trinh nói trong livestream.

Ca sĩ Trizzie Phương Trin và Phi Nhung - Ảnh: Interne Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ sự bức xúc khi những Youtuber có những hành động quá đáng, bất chấp "trù dập người khác chỉ để nhận vài đồng view từ công chúng". Thậm chí, Trizzie Phương Trinh còn cho biết: "Họ ác tới mức không những đưa tin thất thiệt mà còn ghép ảnh Phi Nhung vào bàn thờ để lừa công chúng. Đây là một việc làm khiến tôi rất bất mãn, bức xúc, buồn phiền". Nói về tình hình Phi Nhung, Trizzie Phương Trinh cho hay Phi Nhung vẫn đang được điều trị tận tình tại bệnh viện Chợ Rẫy. Sức khỏe Phi Nhung đến giờ vẫn đang được bác sĩ cố gắng hết sức để chữa trị. Phi Nhung cũng có sự tiến triển nhưng không quá lớn. Được biết Trizzie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết từ rất lấu. Nữ ca sĩ còn là người "đỡ đầu" cho Phi Nhunh trong những ngày đầu cô sang Mỹ.

Rộ tin Phi Nhung qua đời, Việt Hương gục khóc bên linh cữu, ông xã Hoài Phương lên tiếng đáp trả Mới đây, thông tin Phi Nhung qua đời tiếp tục được lan truyền và khiến nhiều người xôn xao. Chồng Việt Hương đã chính thức lên tiếng về sự việc.

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