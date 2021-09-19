Tin buồn: Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo tin người thân qua đời, bạn bè vào gửi lời thăm hỏi

Hậu trường 19/09/2021 16:53

Mới đây, trên một trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ người thân qua đời khiến dư luận xôn xao.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ tin buồn khi một người thân qua đời. Được biết, nam nghệ sĩ gọi người mất là dì T. và bày tỏ thái độ thương tiếc vô hạn của mình.

“Xin cho một người vừa nằm xuống

Thấy bóng thiên đường…cuối trời thênh thang” - Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng.

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Bài viết Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến gia đình nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vào cuối tháng 8 vừa qua, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đau buồn thông báo tin một người dì khác qua đời giữa mùa dịch Covid-19.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
Tin buồn: Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo tin người thân qua đời, bạn bè vào gửi lời thăm hỏi - Ảnh 3
 ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: PBNV

Hôm qua, nhân ngày giỗ Tổ ngành Sân khấu, nam Vĩnh Hưng đã chia sẻ bài viết tự tay trang trí, sắp xếp để cúng tổ, đồng thời anh cũng hy vọng có thể bình yên, may mắn, được khán giả yêu thương nhiều hơn. "Cho con được tỏa sáng và tiếp tục cấp visa ở vị trí này thêm 10 năm nữa dùm con Tổ Nghiệp ơi.

 

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