Nhân dịp Giỗ Tổ, Phương Loan ngỏ ý muốn 'xin' một thứ mang ra thăm cố nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người xúc động

Lễ Giỗ tổ năm nay thiếu vắng bóng cố nghệ sĩ Chí Tài, ca sĩ Phương Loan đã thay chồng đến tham dự và có những chia sẻ khiến nhiều người xúc động.

Nhân dịp Giỗ tổ sân khấu ngày 12/8 âm lịch, các nghệ sĩ đang ở hải ngoại đã có mặt tại buổi tề tựu để cúng tổ. Tại đây, ca sĩ Phương Loan - vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đã có những trải lòng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cô cho biết mọi năm Chí Tài vẫn hay đến đây tham dự giỗ tổ sân khấu lấy lộc. Tuy nhiên, năm nay thì "hơi khác", nữ ca sĩ bày tỏ ý định muốn xin một để mang ra thăm chồng.

"Phương Loan xin kính chào quý vị, Phương Loan rất hay mắc cỡ khi nói chuyện trước đám đông nhưng năm nay Loan phải đại diện cho anh Chí Tài đã mất rồi, mọi năm anh vẫn đến đây tham dự giỗ tổ sân khấu lấy lộc. Năm nay thì hơi khác, bé Heo xin một bình bông nhỏ để ngày mai mang ra thăm anh Tài, để cho anh xem" - Phương Loan nói trong lễ Giỗ Tổ.

Phương Loan đến tham dự lễ Giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Ngay sau phần phát biểu của Phương Loan, MC cho biết tất cả nghệ sĩ hải ngoại đều nhớ đến nam danh hài tài năng, là "cây đa cây đề" trong showbiz. Những ai có mặt tại đó đều nghẹn ngào khi nghĩ về sự mất mát to lớn này, đồng thời cũng hi vọng cho Phương Loan sẽ vẫn khỏe mạnh, lạc quan.

Một số nghệ sĩ hải ngoại khác có mặt tại Giỗ Tổ - Ảnh: Internet

Trước đó vài ngày, Phương Loan cũng có đăng tải clip chia sẻ với khán giả về những ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây. Vợ cố nghệ sĩ khẳng định chưa từng tham gia vào bất kì nhóm chat nào và cũng không giỏi dùng Facebook nên mong fan đừng tag tên vào những clip, hình ảnh trên các diễn đàn.

Có thể thấy, nghệ sĩ Chí Tài ra đi để lại nỗi mất mát lớn trong lòng gia đình và người hâm mộ. Nơi đất khách, ca sĩ Phương Loan vẫn đang cố gắng vực dậy tinh thần. Qua những hình ảnh gần đây, có thể thấy cô đã vui hơn trước và dần quay lại cuộc sống bình thường trong sự động viên của bạn bè và người hâm mộ.

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