Luật sư của Công Vinh - Thủy Tiên gửi thông cáo báo chí, tuyên bố 'đanh thép' về những cá nhân vu khống, bịa đặt trong suốt thời gian qua

Hậu trường 17/09/2021 16:41

Mới đây, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cùng luật sư của mình đã có mặt tại ngân hàng để làm thủ tục sao kê toàn bộ số tiền trong đợt cứu trợ miền Trung mùa lũ.

Theo Pháp luật và Bạn Đọc, chiều ngày 17/9, vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên đã có mặt tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nam Sài Gòn để làm thủ tục sao kê toàn bộ số tiền từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung vào năm ngoái. Theo nữ ca sĩ, mục đích của việc làm này nhằm xác nhận xem tổng số tiền kêu gọi được có đúng như công bố trước đó không hay là 320 tỉ, 700 tỉ như một số thông tin trên mạng xã hội.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước khi Công Vinh Thủy Tiên công bố giấy tờ từ thiện, luật sư đại diện cũng có mặt tại ngân hàng và chia sẻ ngắn gọn xung quanh vấn đề sao kê. 

"Các thông tin chính thức của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ ra thông cáo báo chí. Thông cáo này sẽ đứng tên của văn phòng luật sư và tôi sẽ gửi cho tất cả các bạn. Các bạn đưa cho tôi địa chỉ email , ngay lập tức tôi sẽ gửi TCBC cho các bạn ngay khi thực hiện xong" - luật sư Tuấn nói.

Đồng thời, vị luật sư đại diện này cũng mong muốn mọi người sẽ không đưa thông tin của email này lên mạng xã hội dẫn đến việc số lượng email quá tải, không thể trả lời kịp. 

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Luật sư Phan Vũ Tuấn cùng vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên tại ngân hàng - Ảnh: FB Công Vinh

Chiều cùng ngày, Luật sư Phan Vũ Tuấn cũng đã gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan truyền thông. Trong Thông cáo ghi rõ: 

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật và tin tưởng vào quá trình giải quyết của các Cơ quan chức năng, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh cùng với đại diện pháp lý của mình là Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam đã, đang và sẽ tiếp tục tiến hành tố cáo lên cơ quan Công an, đồng thời khởi kiện đối với các cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên – Công Vinh. 

Ngoài ra, luật sư cũng yêu cầu các cá nhân trên phải chấm dứt các cáo buộc, vu khống của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời bồi thường thiệt hại cho những tổn thất mà họ đã gây ra. 

"Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua con đường tố tụng tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, vụ việc sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng, công bằng, công khai, minh bạch và bảo đảm được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi cùng với tất cả cá nhân, tổ chức khác có liên quan" - Luật sư Phan Vũ Tuấn nói trong thông cáo.

Theo đoạn clip mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân của Thủy Tiên, vợ chồng nữ ca sĩ đang làm xong thủ tục và xuất hiện trước cổng ngân hàng với 8 thùng giấy sao kê. Sao khi giải thích về các khoản thu chi, Công Vinh cho biết sẽ đăng toàn bộ số giấy tờ trong 8 thùng giấy lên Facebook cho mọi người tiện theo dõi. Hiện, sự việc đang khiến nhiều người quan tâm. 

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