Việt Hương gọi Tiết Cương sang nhà nhận lương thực nhưng hành động của anh khiến nữ nghệ sĩ chỉ biết chắp tay lạy

Hậu trường 17/09/2021 10:47

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới nhà danh hài Việt Hương xin đồ ăn. Hành động cuối clip của nữ nghệ sĩ khiến mọi người không nhịn được cười.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới nhà danh hài Việt Hương xin đồ ăn. Nam diễn viên cho biết Việt Hương đã gọi điện thoại hỏi anh nhà còn gì ăn không và sau khi nghe được câu trả lời "hết đồ ăn nên cũng yếu đi nhiều rồi" của Tiết Cương, Việt Hương đã bảo anh đến nhà cô cho lương thực.

viet huong 1
Tiết Cương chia sẻ đoạn clip đến nhà Việt Hương nhận lương thực - Ảnh: Chụp màn hình

Qua đoạn clip có thể thất quang cảnh xung quanh nhà của Việt Hương khá vắng vẻ. Nhà nữ nghệ sĩ cũng đóng kín cửa và không còn tấp nập người như lúc làm thiện nguyện. Có lẽ, sau 2 tháng ròng hết mình cứu trợ, đây là thời điểm Việt Hương cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe.

Khi Tiết Cương vừa gọi cửa thì Việt Hương cũng chạy ra mở cửa. Trong nhà Việt Hương lúc này vẫn còn một chút gạo, sữa, trứng, mì gói và bánh để dùng trong trường hợp có người muốn xin đồ khẩn cấp. Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ tặng bạn thân cá hộp, lạp xưởng, gạo, trứng, sữa, khô bò và bánh. Được biết, đây là số bánh ngọt Việt Hương tự làm và giao cho mọi người đợt từ thiện vừa rồi.

viet huong 2
Bánh được Việt Hương mang tặng các bệnh nhân -  Ảnh: Chụp màn hình

"Bánh này là bánh cao cấp nên khi ăn đầy đủ trứng, sữa, chà bông bên trong, ngon lắm. Tôi gửi bánh này tới các bệnh viện cho bệnh nhân ăn. Bệnh viện còn yêu cầu tôi ghi tên vào tem bánh để bệnh nhân ăn rồi lên tinh thần.

Ban đầu, tôi tự lấy tiền túi ra làm bánh này, nhưng sau đó các nhân viên của tôi nguyện không nhận một tháng lương để lấy tiền đó mua bánh. Tôi từ chối nhưng các em cứ muốn vậy" - Việt Hương nói trong clip.

Trong lúc Việt Hương đang xếp lương thực vào túi, Tiết Cương hỏi thêm về trái cây thì được nữ nghệ sĩ trả lời rằng:"Ông có đợi được tới 1 giờ đêm không thì tới, lúc đó tôi về cả rau lẫn gạo. Tôi cũng đã tặng gạo và cá cho một số lượng rất đông các cô chú nghệ sĩ nghèo".

Việt Hương gọi Tiết Cương sang nhà nhận lương thực nhưng hành động của anh khiến nữ nghệ sĩ chỉ biết chắp tay lạy - Ảnh 3
iết Cương lại quay trở lại "xin thêm bao gạo" khiến Việt Hương phải chắp tay lạy và thốt lên: 'Dạ, ông cố nội ạ, của ông đây' - Ảnh: Chụp màn hình

Thấy không có đồ ăn nào để xin nữa, Tiết Cương liền xin cả nước rửa tay nhà Việt Hương, nữ nghệ sĩ lúc này vẫn rất vui vẻ tặng loại chai lớn. Tuy nhiên, khi mang đồ ra đến tận xe, Tiết Cương lại quay trở lại "xin thêm bao gạo" khiến Việt Hương phải chắp tay lạy và thốt lên: "Dạ, ông cố nội ạ, của ông đây".

viet huong 4
 Tiết Cương và Việt Hương có mối quan hệ tốt đẹp từ khi hai người còn học chung tại trường sân khấu - Ảnh: Internet

Được biết, Tiết Cương và Việt Hương có mối quan hệ tốt đẹp từ khi hai người còn học chung tại trường sân khấu. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận lúc trẻ có yêu thầm Việt Hương nhưng hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thậm chí, có lần Tiết Cương còn khẳng định "chồng Việt Hương không bao giờ ghen với tôi" vì có thời gian anh sang Mỹ và ở nhà Việt Hương mấy tháng còn nữ nghệ sĩ lại ở Việt Nam. Chồng Việt Hương hiểu và xem anh như em trai.

Thủy Tiên khẳng định chỉ nhận quyên góp qua 1 tài khoản nhưng loạt 'bằng chứng' sau đây lại cho thấy điều ngược lại?

Thủy Tiên khẳng định chỉ nhận quyên góp qua 1 tài khoản nhưng loạt 'bằng chứng' sau đây lại cho thấy điều ngược lại?

Thông tin Thủy Tiên có nhiều tài khoản nhận tiền từ thiện khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến lan truyền trên mạng xã hội, không có gì chắc chắn và hiện, Thủy Tiên cũng chưa có phản hồi gì về sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Việt Hương diễn viên Tiết Cương Việt Hương mang bánh tặng bệnh viện

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36