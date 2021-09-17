Việt Hương gọi Tiết Cương sang nhà nhận lương thực nhưng hành động của anh khiến nữ nghệ sĩ chỉ biết chắp tay lạy

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới nhà danh hài Việt Hương xin đồ ăn. Hành động cuối clip của nữ nghệ sĩ khiến mọi người không nhịn được cười.

Mới đây, trên kênh Youtube của nghệ sĩ Tiết Cương đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh tới nhà danh hài Việt Hương xin đồ ăn. Nam diễn viên cho biết Việt Hương đã gọi điện thoại hỏi anh nhà còn gì ăn không và sau khi nghe được câu trả lời "hết đồ ăn nên cũng yếu đi nhiều rồi" của Tiết Cương, Việt Hương đã bảo anh đến nhà cô cho lương thực. Tiết Cương chia sẻ đoạn clip đến nhà Việt Hương nhận lương thực - Ảnh: Chụp màn hình Qua đoạn clip có thể thất quang cảnh xung quanh nhà của Việt Hương khá vắng vẻ. Nhà nữ nghệ sĩ cũng đóng kín cửa và không còn tấp nập người như lúc làm thiện nguyện. Có lẽ, sau 2 tháng ròng hết mình cứu trợ, đây là thời điểm Việt Hương cần yên tĩnh để nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe.

Khi Tiết Cương vừa gọi cửa thì Việt Hương cũng chạy ra mở cửa. Trong nhà Việt Hương lúc này vẫn còn một chút gạo, sữa, trứng, mì gói và bánh để dùng trong trường hợp có người muốn xin đồ khẩn cấp. Nữ nghệ sĩ cho biết sẽ tặng bạn thân cá hộp, lạp xưởng, gạo, trứng, sữa, khô bò và bánh. Được biết, đây là số bánh ngọt Việt Hương tự làm và giao cho mọi người đợt từ thiện vừa rồi. Bánh được Việt Hương mang tặng các bệnh nhân - Ảnh: Chụp màn hình "Bánh này là bánh cao cấp nên khi ăn đầy đủ trứng, sữa, chà bông bên trong, ngon lắm. Tôi gửi bánh này tới các bệnh viện cho bệnh nhân ăn. Bệnh viện còn yêu cầu tôi ghi tên vào tem bánh để bệnh nhân ăn rồi lên tinh thần.

Ban đầu, tôi tự lấy tiền túi ra làm bánh này, nhưng sau đó các nhân viên của tôi nguyện không nhận một tháng lương để lấy tiền đó mua bánh. Tôi từ chối nhưng các em cứ muốn vậy" - Việt Hương nói trong clip. Trong lúc Việt Hương đang xếp lương thực vào túi, Tiết Cương hỏi thêm về trái cây thì được nữ nghệ sĩ trả lời rằng:"Ông có đợi được tới 1 giờ đêm không thì tới, lúc đó tôi về cả rau lẫn gạo. Tôi cũng đã tặng gạo và cá cho một số lượng rất đông các cô chú nghệ sĩ nghèo". iết Cương lại quay trở lại "xin thêm bao gạo" khiến Việt Hương phải chắp tay lạy và thốt lên: 'Dạ, ông cố nội ạ, của ông đây' - Ảnh: Chụp màn hình Thấy không có đồ ăn nào để xin nữa, Tiết Cương liền xin cả nước rửa tay nhà Việt Hương, nữ nghệ sĩ lúc này vẫn rất vui vẻ tặng loại chai lớn. Tuy nhiên, khi mang đồ ra đến tận xe, Tiết Cương lại quay trở lại "xin thêm bao gạo" khiến Việt Hương phải chắp tay lạy và thốt lên: "Dạ, ông cố nội ạ, của ông đây". Tiết Cương và Việt Hương có mối quan hệ tốt đẹp từ khi hai người còn học chung tại trường sân khấu - Ảnh: Internet Được biết, Tiết Cương và Việt Hương có mối quan hệ tốt đẹp từ khi hai người còn học chung tại trường sân khấu. Nam nghệ sĩ từng thừa nhận lúc trẻ có yêu thầm Việt Hương nhưng hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thậm chí, có lần Tiết Cương còn khẳng định "chồng Việt Hương không bao giờ ghen với tôi" vì có thời gian anh sang Mỹ và ở nhà Việt Hương mấy tháng còn nữ nghệ sĩ lại ở Việt Nam. Chồng Việt Hương hiểu và xem anh như em trai.

Thủy Tiên khẳng định chỉ nhận quyên góp qua 1 tài khoản nhưng loạt 'bằng chứng' sau đây lại cho thấy điều ngược lại? Thông tin Thủy Tiên có nhiều tài khoản nhận tiền từ thiện khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến lan truyền trên mạng xã hội, không có gì chắc chắn và hiện, Thủy Tiên cũng chưa có phản hồi gì về sự việc.

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