Thủy Tiên khẳng định chỉ nhận quyên góp qua 1 tài khoản nhưng loạt 'bằng chứng' sau đây lại cho thấy điều ngược lại?

Hậu trường 16/09/2021 10:56

Thông tin Thủy Tiên có nhiều tài khoản nhận tiền từ thiện khiến nhiều người xôn xao. Tuy nhiên, đây chỉ là ý kiến lan truyền trên mạng xã hội, không có gì chắc chắn và hiện, Thủy Tiên cũng chưa có phản hồi gì về sự việc.

 

Liên quan đến vấn đề từ thiện, suốt thời gian qua, ca sĩ Thủy Tiên bị vướng vào nhiều ồn ào như "ăn chặn", sử dụng nhiều tài khoản quyên góp khiến dân mạng xôn xao. Mới đây, trong bài viết thông báo sao kê số tiền 177 tỷ, nữ ca sĩ khẳng định "chắc nịch" chỉ dùng 1 tài khoản và yêu cầu những ai có bằng chứng chứng minh những gì cô nói là sai thì có thể cùng cô ra.

"Tiên chỉ sử dụng duy nhất 1 số tài khoản ngân hàng VCB ***9746 để kêu gọi cho chuyến từ thiện miền Trung, không hề có số thứ 2 - 3 nào khác như các thông tin bịa đặt. Nếu ai có bằng chứng nào gửi vào số tài khoản khác của Tiên ngoài số TK nêu trên cho đợt từ thiện miền Trung vui lòng gửi lên đây hoặc ngày mai cùng Tiên ra ngân hàng VCB Nam Sài Gòn đối chứng trước tất cả mọi người" - trích bài viết của Thủy Tiên trên Facebook.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trước lời "mời gọi" trên, hàng loạt cá nhân đã lập tức phản bác lại bằng nhiều hình ảnh chứng minh nữ ca sĩ có ít nhất 2 số tài khoản của cùng 1 ngân hàng.

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Nhiều thông tin cho rằng Thủy Tiên có ít nhất 2 tài khoản từ thiện - Ảnh: Internet

Một trong những "bằng chứng" được chia sẻ rầm rộ nhất là việc một mạnh thường quân chuyển cho Thủy Tiên số tài khoản khác số có phần đuôi 9746 thì Thủy Tiên lại lên tiếng cho biết "không sao" vì mình có nhiều tài khoản nên bị nhầm.

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Bình luận trước đó của Thủy Tiên gây xôn xao - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số fan lại cho rằng thông tin này cần xác minh cụ thể vì trong nội dung chuyển khoản, mạnh thường quân không hề ghi rõ là ủng hộ miền Trung hay các công việc thiện nguyện khác của Thủy Tiên.

Ngoài ra, trong đợt cứu trợ miền Trung, Thủy Tiên từng thông báo đóng tài khoản vào ngày 28/10/2020 vì bị chồng mắng cũng như áp lực dư luận. Tuy nhiên, sau đó cô vẫn mở lại vào lúc 12h22 ngày 30/10/2020 vì mong muốn nhận thêm tiền để cứu trợ thêm cho bà con. Lần này, Công Vinh cũng phát hiện nên vào 15h15 phút ngày 2/11/2020, Thủy Tiên mới đóng tài khoản lần 2. Cô từng khẳng định, sau ngày 2/11/2020, tài khoản mới đóng hoàn toàn.

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Thời gian giao dịch là sau ngày Thủy Tiên thông báo đóng tài khoản - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, một Mạnh Thường Quân cho biết vẫn phát sinh giao dịch hơn 188 triệu của những người Việt sống tại Czech được gửi đến ngày 11/11/2020, tức là 9 ngày sau khi đóng tài khoản tài khoản hoàn toàn như lời Thủy Tiên nói. Hiện, Thủy Tiên chưa có phản hồi nào về việc này.

Như Công Vinh đã thông báo, vào 14h ngày 17/9/2021 tới đây của cặp vợ chồng Tiên - Vinh sẽ "Mang sao kê ra công chúng" đồng thời giải đáp mọi thắc mắc dư luận.

Bên lề, cũng liên quan đến chuyện sao kê, mới đây, một mạnh thường quân tự nhận đã chuyển cho Thủy Tiên 98 triệu đồng giúp đỡ đồng bào miền Trung đã đăng tải đoạn clip nên lên quan điểm của mình rằng cần có sự có mặt của 3 bên gồm Đại diện ngân hàng, đại diện chủ tài khoản (Công Vinh - Thủy Tiên) và đại diện của cơ quan có thẩm quyền mới có thể đảm bảo tính minh bạch cho bản sao kê.

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Từ khóa:   Công Vinh và Thủy Tiên Thủy Tiên sao kê 177 tỷ

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