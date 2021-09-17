Hot: Thủy Tiên lần đầu lên tiếng về tin đồn 'tập dượt' trước buổi livestream sao kê chiều ngày 17/9

Hậu trường 17/09/2021 17:05

Tối qua, trên nhiều diễn đàn ồ ạt chia sẻ hình ảnh được cho là vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh có buổi "tập dượt" trước cho ngày livestream chính thức. Nữ ca sĩ sau đó cũng đã lên tiếng về thông tin này.

Tối ngày 16/9, khắp mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh đã có buổi tập dượt trước cho buổi livestream chiều nay (ngày 17/9). Điều này khiến nhiều người xôn xao, một số netizen thậm chí đã vào fanpage vợ chồng nữ ca sĩ để tìm lời giải đáp.

Tuy nhiên, chiều ngày 17/9, chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, Thủy Tiên xác nhận cô không tới ngân hàng vào tối 16/9. Vậy, nghi vấn vợ chồng nữ ca sĩ tập dượt cho buổi làm việc hôm nay là hoàn toàn sai lệch. 

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MXH lan truyền đoạn tin nhắn cho rằng vợ chồng Thủy Tiên có sự 'chuẩn bị trước' cho buổi livestream tại ngân hàng - Ảnh: Internet

Được biết, vào 14h chiều ngày 17/9, Thủy Tiên - Công Vinh có mặt tại ngân hàng Vietcomebank để chuẩn bị cho buổi livestream sao kê. Đúng 15h, vợ chồng nam cầu thủ hoàn thành các thủ tục còn lại, tiến hành công bố 18.000 trang tài liệu, giấy tờ sao kê.

Ngay trong buổi phát trực tiếp, Công Vinh đã thay mặt bà xã nói rõ về tin đồn Thủy Tiên sử dụng nhiều số tài khoản để kêu gọi từ thiện. Nam cầu thủ khẳng định hai vợ chồng chỉ dùng đúng một tài khoản đã công bố để kêu gọi, ngoài ra không có bất kỳ tài khoản nào khác nhận tiền từ MTQ. Công Vinh cho biết: "Số tài khoản có đuôi 812 chỉ là tài khoản visa của Thủy Tiên dùng để đi chợ và tiến hành các giao dịch cá nhân".

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Công Vinh chia sẻ sau khi nhận được 8 thùng sao kê - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nam cầu thủ cũng tỏ ra rất bức xúc vì thời gian qua đã bị mang tiếng xấu, bêu rếu khắp MXH. Công Vinh gay gắt tuyên bố sẽ khởi kiện những ai có hành vi lăng mạ, bôi nhọ và đặt điều xúc phạm hai vợ chồng. 

Đồng thời, Công Vinh cũng khẳng định chắc nịch: "Với tài khoản 746 chỉ duy nhất dùng để kêu gọi từ thiện cho miền Trung, ngoài ra không có bất kỳ tài khoản nào khác".

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Mới đây, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên cùng luật sư của mình đã có mặt tại ngân hàng để làm thủ tục sao kê toàn bộ số tiền trong đợt cứu trợ miền Trung mùa lũ.

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