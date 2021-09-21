Quản lý Phi Nhung lên tiếng cảm ơn vợ cũ Bằng Kiều vì hành động ý nghĩa dành cho nữ ca sĩ

Mới đây, Diễm Phạm, quản lý của Phi Nhung, đã có đôi lời cảm ơn đến Trizzie Phương Trinh và cho biết: "Đây là sẽ nguồn động lực giúp chị Phi Nhung mạnh mẽ chiến thắng trong thời gian này".

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - một bạn rất thân với Phi Nhung - sau khi nghe tin nữ ca sĩ mắc Covid-19 đã vô cùng đau buồn và lo lắng đến mức dự định sẽ hủy sinh nhật vào đấu tháng 9 của mình. Tuy nhiên, khi được Wendy - con gái ruột Phi Nhung động viên thì cô quyết định vẫn sẽ duy trì buổi tiệc nhưng không nhận quà mà chuẩn bị một chiếc hộp có dòng chữ "A gift for Vietnam" (Món quà cho Việt Nam) để mọi người cùng quyên góp tiền giúp đỡ bà con chịu ảnh hưởng của dịch bệnh ở quê nhà cũng như đóng góp vào quỹ mua máy thở như mong muốn trước đây của Phi Nhung. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh - một bạn rất thân với Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo Pháp luật và Bạn đọc, số tiền mà cô quyên góp được lên đến 21.500 USD, đã được chuyển về Việt Nam để làm từ thiện và lấy tên chương trình là "Phi Nhung và hành trình không gục ngã". Để đáp lại tình cảm trên, mới đây, Diễm Phạm - quản lý của Phi Nhung đã gửi lời cảm ơn đến vợ cũ Bằng Kiều. Quản lý nhắn nhủ Trizzie Phương Trinh: "Cảm ơn chị, người đã đem Phi Nhung đến với khán giả, người đã tạo nên cái tên Phi Nhung của ngày hôm nay.

Và một lần nữa chị lại đồng hành cùng chị Phi Nhung trong hành trình "không gục ngã". Đây là sẽ nguồn động lực giúp chị Phi Nhung mạnh mẽ chiến thắng trong thời gian này". Phi Nhung và quản lý Diễm Phạm - Ảnh: Internet Tháng 8/2021, Phi Nhung phát hiện mắc Covid-19 và được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy khi tình hình chuyển nặng vào tối ngày 26/8. Tuy nhiên, trong khi nữ ca sĩ đang cố gắng vượt qua bệnh tật thì có rất nhiều thông tin sai lệch xuất hiện nhằm câu view, thu hút dư luận. Từ thông tin Phi Nhung qua đời đến mới đây nhất là việc cô đã xuất viện và được về nhà đều là sai sự thật. Đại diện Phi Nhung đã trước đó từng lên tiếng cho biết bác sĩ và giám đốc bệnh viện có chỉ đạo không được cung cấp tin của bệnh nhân nên tất cả chỉ là tin đồn khi nào có thông tin chính thức mới hơn ekip sẽ chủ động đưa ra thông báo. Một nguồn tin cũng cho biết phía bệnh viện Chợ Rẫy quyết định siết chặt thông tin về tình trạng sức khỏe của Phi Nhung để tránh gây hoang mang.

Con gái nuôi thông báo sức khỏe Phi Nhung 'đang có tiến triển rất tốt theo từng ngày' Mới đây, Tuyết Nhung - con gái ca sĩ Phi Nhung, đã tiết lộ thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của mẹ sau loạt tin đồn không hay.

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