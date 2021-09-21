Giữa ồn ào sao kê, Thủy Tiên bất ngờ bị đào lại phát ngôn cần ít nhất 200 tỷ trở lên thì mới 'an tâm về cuộc sống'

Hậu trường 21/09/2021 15:13

Mới đây, một phát ngôn của ca sĩ Thủy Tiên về quan điểm tiền bạc khiến nhiều người chú ý.

Những ngày gần đây, những ồn ào vể chuyện từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, một nữ đạo gia đã tổ Thủy Tiên ăn chặn sĩ mà cô quyên góp được trong đợt dịch miền Trung vừa qua.

Mới đây, cư dân mạng tiếp tục "đào" lại chia sẻ cũ của Thủy Tiên xung quanh ước mơ về tiền bạc ngày trước. Cụ thể, trong một lần đi dạo với chồng, nữ ca sĩ bày tỏ để có cuộc sống an tâm hơn thì vợ chồng cô cần có ít nhất 200 tỷ. Tuy nhiên, lời đáp trả của Công Vinh khiến giọng ca 'Sài Gòn bận lắm" phải nhận ra nhiều điều.

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 ca sĩ Thủy Tiên k và chồng - Ảnh: Internet

 "Một hôm Tiên đi dạo với anh Vinh, Tiên mới nói là: 'Bây giờ mình phải có tiền mặt ít nhất là 200 tỷ trở lên thì mình mới cảm thấy an tâm về cuộc sống, cảm thấy không còn lo lắng nữa'. Anh Vinh mới nhắc Tiên một câu là: 'Có nhớ hồi xưa nói với tôi gì không?' Anh Vinh kể lại giấc mơ ngày xưa của Tiên.

Sau đó Tiên tỉnh mộng, Tiên nghĩ là nếu như mình không hài lòng bây giờ thì vĩnh viễn không bao giờ hài lòng được. Tại vì mình đã có rồi thì chắc chắn sẽ muốn hơn những cái mình có nữa. Khi mà mình ở cái đỉnh nào đó, thì mình còn mơ cái đỉnh cao hơn, mà chắc chắn nhân loại này không ai có thể mãi đứng trên đỉnh" - Thủy Tiên kể trong clip.

Những Thủy Tiên của nữ ca sĩ sau khi bị đào lại đã nhận về nhiều bình luận trái chiều từ cư dân mạng. Bên cạnh một số ý kiến mỉa mai, nhiều người cũng cho rằng mọi việc cần chờ cơ quan chức năng giải quyết, việc nhắc lại các phát ngôn cũ chỉ khiến cho cục diện thêm phức tạp mà thôi.

Được biết,  vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã livestream công bố sao kê toàn bộ tiền từ thiện miền Trung ngay bên ngoài cổng ngân hàng. Tuy nhiên, sau đó cư dân mạng vẫn tiếp tục soi ra những điểm bất thường trong sao kê của Thủy Tiên.

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