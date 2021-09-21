Giữa ồn ào Mr. Đàm kiện bà Phương Hằng, 'cô Xuyến' phim 'Về nhà đi con' để lại bình luận khó hiểu

Hậu trường 21/09/2021 16:35

Trên khắp các diễn đàn, thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đâm đơn kiện bà Phương Hằng đang được bàn tán sôi nổi. Một trong những bình luận được netizen chú ý lại đến từ "cô Xuyến' trong phim truyền hình "Về nhà đi con".

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Công an TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Đại Nam - về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo của một số nghệ sĩ khác.

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Ca ssĩ Đàm Vĩnh Hưng - "làm nhục ngườ - Ảnh: Internet

Trong đơn tố cáo, Mr Đàm cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng tính năng phát sóng trực tiếp (livestream) và sử dụng ngôn từ tục tĩu, thậm chí là chửi rủa để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca nghệ sĩ, công khai cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện mà không có bất kỳ bằng chứng nào.

Theo ông Hưng, bà Hằng đã chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của ông bằng những lời lẽ thô tục, bạo lực và lăng mạ thậm tệ.

Đặc biệt, ông Hưng cho rằng bà Hằng đã bịa đặt, loan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng; ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice, phản động…

Thông tin sau khi đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Trên khắp các diễn đàn, hàng trăm nghìn ý kiến trái chiều đã nổ ra tranh luận về sự kiện trên. Trong đó, người ta bất ngờ phát hiện một tài khoản có tên diễn viên Hoàng Yến. Theo đó, "cô Xuyến" nhận xét: "Cùng là đàn bà với nhau, việc gì mà phải căng thế?".

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Bình luận của 'Cô Xuyến' làm nhiều người xôn xao - Ảnh: Internet

Dù không chỉ đích danh ai, nhưng việc bình luận ngay bên dưới bài viết nói về lá đơn kiện nữ CEO của Đàm Vĩnh Hưng đã khiến nhiều người đồn đoán rằng người đang được nhắc đến trong bình luận là Mr. Đàm.

Được biết, diễn viên Hoàng Yến là người thủ vai "Cô Xuyến" trong bộ phim truyền hình ăn khách "Về nhà đi con". Thời gian trước, cô cũng tình vướng ồn ào khi bị chồng cũ hành hung giữa quán ăn của một người bạn tại Hà Nội. 

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Từ khóa:   ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bà Phương Hằng bị kiện Cô Xuyến

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