Nathan Lee 'chốt đơn' hit đình đám của Thủy Tiên, netizen ùa vào suy luận nguyên nhân sự việc

Hậu trường 22/09/2021 12:04

Mới đây, ca sĩ Nathan Lee đã đăng tải bài viết cho biết đang sở hữu độc quyền một ca khúc đình đám của Thủy Tiên. Nguyên nhân sự việc đang được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Nathan Lee đã đăng tải bài viết thông báo hiện tại, bản quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" đình đám một thời đã chính thức thuộc quyền sở hữu của anh. Thậm chí, anh còn ẩn ý sẽ cho ra phiên bản mới "đỉnh cao" với ca khúc này.

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Bài viết của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Từ sau khi bộ phim "Tuyết Nhiệt Đới" nổi đình nổi đám thì ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" cũng trở thành một hiện tượng và gắn liền với ca sĩ thể hiện nó đó chính là Thủy Tiên. Đây được xem là một trong những ca khúc mang tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng, tạo nền móng cho những thành công sau này.

Việc Nathan Lee mua "Tuyết nhiệt đới" khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Nhiều người đồn đoán rằng việc này có thể lên bắt nguồn từ ồn ào từ thiện của của Thủy Tiên gần đây. Bởi lẽ thời gian qua, nam ca sĩ cũng không dưới một lần có những chia sẻ khiến dân tình đồn đoán đang nhắm đến Thủy Tiên.

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 Nathan Lee và Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Trước đó, nam ca sĩ đã chụp màn hình một bình luận của Thủy Tiên và ra sức chấm chính tả cho đoạn bình luận trên. Thủy Tiên khi ấy nhận được điểm 0 tròn trĩnh từ "thầy giáo" Nathan Lee. Tuy nhiên, đã có không ít thành viên được cho là trong FC của nữ ca sĩ chỉ trích Nathan Lee khiến anh có nhiều đáp trả cực gắt.

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Bình luận 0 điểm của Nathan Lee - Ảnh: Internet

Hay gần đây nhất, vào đúng thời điểm Thủy Tiên và Công Vinh ra ngân hàng sao kê tiền từ thiện thí ở bên này, nam ca sĩ đã có bình luận ẩn ý trên trang cá nhân rằng: "Tầm này ra ngân hàng làm gì? Lên phường". Thậm chí, anh còn cho rằng việc lôi truyền thông vào là không cần thiết mà điều cần nhất hiện tại là sự có mặt của những người có thẩm quyền. 

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bình luận 'lên phường' của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Hay gần đây nhất, vào đúng thời điểm Thủy Tiên và Công Vinh ra ngân hàng sao kê tiền từ thiện thì ở bên này, nam ca sĩ đã có bình luận ẩn ý trên trang cá nhân rằng: "Tầm này ra ngân hàng làm gì? Lên phường". Thậm chí, anh còn cho rằng việc lôi truyền thông vào là không cần thiết mà điều cần nhất hiện tại là sự có mặt của những người có thẩm quyền.

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Từ khóa:   ca sĩ Nathan Lee Thủy Tiên Giấc mơ tuyết trắng

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