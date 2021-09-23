Hoài Linh đã rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng?

Hậu trường 23/09/2021 08:41

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đã rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Sự việc đang khiến nhiều người hoang mang.

Vào ngày 21/9, Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn của 5 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì bị vu khống, thóa mạ trên mạng xã hội và nghệ sĩ Hoài Linh là một trong số đó.

Chiều ngày 22/9, người đại diện đã lên tiếng xác nhận mọi việc, người này cho biết nam danh hài đã gửi đơn tố cáo lên công an vào tháng 7/2021.Nội dung đơn kiện của nghệ sĩ Hoài Linh xoay quanh việc bà Phương Hằng chưa có đủ bằng chứng rõ ràng nhưng đã dùng từ ngữ nặng nề, thô tục để bàn về đời tư, lối sống của nam danh hài.

hoai linh 1
Danh hài Hoài Linh và bà Phươn Hằng - Ảnh: Internet

Đại diện Hoài Linh nhấn mạnh việc bà Phương Hằng dựng chuyện vu khống nam danh hài ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tối ngày 22/9, trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz lại xuất hiện thông tin cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh đã rút hồ sơ khởi kiện bà Hằng. Đồng thời, cụm từ "Hoài Linh rút đơn kiện" lập tức viral và trở thành đề tài bàn tán ở khắp nơi.

hoai linh 2
Thông tin Hoài Linh rút đơn kiện tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn và không có chứng cứ xác thực. Phía Hoài Linh cũng không có đồng thái nào.

 

Xuất hiện bản hợp đồng được được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và công ty kiểm toán, chi tiết thiếu sót khiến nhiều người nghi ngờ?

Xuất hiện bản hợp đồng được được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và công ty kiểm toán, chi tiết thiếu sót khiến nhiều người nghi ngờ?

Mới đây, MXH lan truyền hình ảnh một bản hợp đồng được cho là của Đàm Vĩnh Hưng và một công ty kiểm toán. Sự việc đang khiến dư luận hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoai Linh Phương Hằng Hoài Linh gửi đơn tố cáo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36