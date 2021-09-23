Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin nghệ sĩ Hoài Linh đã rút đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Sự việc đang khiến nhiều người hoang mang.

Vào ngày 21/9, Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn của 5 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì bị vu khống, thóa mạ trên mạng xã hội và nghệ sĩ Hoài Linh là một trong số đó.

Chiều ngày 22/9, người đại diện đã lên tiếng xác nhận mọi việc, người này cho biết nam danh hài đã gửi đơn tố cáo lên công an vào tháng 7/2021.Nội dung đơn kiện của nghệ sĩ Hoài Linh xoay quanh việc bà Phương Hằng chưa có đủ bằng chứng rõ ràng nhưng đã dùng từ ngữ nặng nề, thô tục để bàn về đời tư, lối sống của nam danh hài.

Danh hài Hoài Linh và bà Phươn Hằng - Ảnh: Internet

Đại diện Hoài Linh nhấn mạnh việc bà Phương Hằng dựng chuyện vu khống nam danh hài ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, tối ngày 22/9, trên các diễn đàn bàn chuyện showbiz lại xuất hiện thông tin cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh đã rút hồ sơ khởi kiện bà Hằng. Đồng thời, cụm từ "Hoài Linh rút đơn kiện" lập tức viral và trở thành đề tài bàn tán ở khắp nơi.

Thông tin Hoài Linh rút đơn kiện tràn lan trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn và không có chứng cứ xác thực. Phía Hoài Linh cũng không có đồng thái nào.

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