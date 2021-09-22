Nathan Lee vừa tuyên bố sở hữu độc quyền hit "Giấc mơ tuyết trắng" đình đám một thời. Mối quan hệ giữa Thủy Tiên và người bán ca khúc ấy cũng được hé lộ.

Sau khi bị Nathan Lee chấm chính tả và cho 0 điểm đoạn bình luận mà mình đáp trả antifan, mới đây, ca sĩ Thủy Tiên lại tiếp tục nhận "một cú đau" khi Nathan Lee tuyên bố đã sở hữu độc quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng".

Bài viết của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, từ sau khi bộ phim "Tuyết Nhiệt Đới" nổi đình nổi đám thì ca khúc nhạc phim "Giấc mơ tuyết trắng" cũng trở thành một hiện tượng và gắn liền với ca sĩ thể hiện nó đó chính là Thủy Tiên. Đây được xem là một trong những ca khúc mang tên tuổi của nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng, tạo nền móng cho những thành công sau này.

Theo Trí Thức Trẻ, người bán ca khúc này cho Nathan Lee không ai khác chính là "cha đẻ" của nó - nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo. Bất ngờ hơn khi anh chính là người yêu cũ của Thủy Tiên. Thông tin này đã được Thủy Tiên lên tiếng xác nhận trong một bài phỏng vấn năm 2006.

"Tôi với anh Bảo làm việc chung trong khoảng thời gian ngắn thì cả hai có tình yêu. Tôi bị choáng trước người đàn ông như vậy. Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi" - Thủy Tiên nói về nhạc sĩ lúc cả hai còn mặn nồng.

Thủy Tiên và nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về mối nhân duyên này, nữ ca sĩ cho biết được một người bạn giới thiệu đến nhạc sĩ Quốc Bảo để thực hiện một dự án âm nhạc. Thủy Tiên từng tiết lộ: "Chính anh Bảo cũng không nghĩ sẽ gặp tôi. Nhưng do anh bạn kia quá nhiệt tình, anh Bảo thấy ngại. Mà lần gặp đó tôi chẳng mong chờ gì, tôi chỉ đưa bản demo. Lúc đó tôi chẳng biết đường Sài Gòn nhiều để thu ở một phòng thu đàng hoàng, mà chỉ thu lại ở một quán bar hát với nhau. Tôi không ngờ là anh Bảo lại quyết định làm đĩa cho tôi".

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