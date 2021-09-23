Lộ diện đầy đủ 5 sao Việt gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, 'trùm cuối' khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, danh tính 5 nghệ sĩ kể cả Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đã được lộ diện.

Theo Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng - tổng giám đốc Công ty Đại Nam - về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Công an TP.HCM cũng đã nhận được đơn tố cáo của một số nghệ sĩ khác. Theo Zing News, ngày 21/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã tiếp nhận đơn của một số người tố cáo nữ CEO nổi tiếng. Đáng chú ý, theo nguồn tin này, có khoảng 5 người đã gửi đơn tố cáo nữ doanh nhân. Trong số này có nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trong đơn, người tố cáo cho rằng họ bị nữ đại gia vu khống, làm nhục và đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xử lý trường hợp này.

"Vụ việc đang được xác minh, làm rõ. Do tình hình dịch nên cảnh sát chưa làm việc được với các nghệ sĩ và người bị tố cáo", Zing dẫn tin từ Công an TP.HCM. Tiền Phong cũng đưa tin, đại diện Hoài Linh cho biết nam danh hài gửi đơn tố lên công an từ tháng 7/2021 - tức 2 tháng sau khi Hoài Linh liên tục bị bà Phương Hằng livestream công kích.

Nội dung livestream của bà chủ Đại Nam xoay quanh việc Hoài Linh chưa thực hiện cứu trợ miền Trung. Dù sự việc chưa rõ ràng nhưng nữ đại gia liên tục tố Hoài Linh bằng những câu từ nặng nề. Ngoài ra, phía Hoài Linh cũng nói thêm rằng bà Phương Hằng dựng chuyện vu khống Hoài Linh ngâm khoản tiền quyên góp từ thiện trong tài khoản hơn 6 tháng và chi hàng trăm triệu vào việc riêng là vi phạm pháp luật. Theo VietNamnet, cuối tháng 6 vừa qua, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) có đơn gửi phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM tố cáo bà Hằng vì đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mình. Hiện Công an đang xác minh, xử lý nội dung đơn thư tố cáo theo quy định. Trưa 22/9, luật sư đại diện cho vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh xác nhận với Thanh Niên - đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác với mục đích xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Như vậy, 4/5 nghệ sĩ làm đơn tố CEO Đại Nam đã chính thức lộ diện. Tuy nhiêm "trùm cuối" trong danh sách này lại không khiến cho nhiều người bất ngờ. Theo Thanh Niên, ngoài ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, NS Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, ca sĩ Vy Oanh, cơ quan CSĐT, Công an Tp.HCM cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng từ bà Trịnh Kim Chi (NSND Kim Chi). Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet Theo nguồn tin này, sau khi xem xét nội dung đơn, các đơn tố cáo đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận để xử lý, xác minh theo đúng thẩm quyền. Các nghệ sĩ tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự...

Nathan Lee 'chốt đơn' hit đình đám của Thủy Tiên, netizen ùa vào suy luận nguyên nhân sự việc Mới đây, ca sĩ Nathan Lee đã đăng tải bài viết cho biết đang sở hữu độc quyền một ca khúc đình đám của Thủy Tiên. Nguyên nhân sự việc đang được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-dien-day-du-5-sao-viet-gui-don-to-cao-ba-nguyen-phuong-hang-trum-cuoi-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-426253.html