Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung. Cô là kết quả của mối tình vụng trộm giữa một thiếu nữ Pleiku và một lính Mỹ. Mối lương duyên này ngày ấy là chuyện động trời. Khi biết chuyện, gia đình nhà ngoại nhiều lần bắt má cô phải bỏ cái thai, thậm chí còn đánh đập đến ngất xỉu nhưng bà một mực không chịu.

Theo Trí Thức Trẻ, Phi Nhung có tuổi thơ không trọn vẹn, cô lớn lên trong sự túng thiếu của gia đình, do đó cô chỉ được theo học đến hết lớp 6 để rồi lao vào nghề may mặc, trong khi mẹ chị đi thêm bước nữa và cho ra đời thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Nữ ca sĩ từng tâm sự trong nước mắt: “Tôi đã phải làm việc nhà, tập cách cách may mặc từ năm 6 tuổi, nghe có vẻ vô lý nhưng trẻ con thời đó đều phải làm việc rất sớm và vừa làm việc, vừa trông em nữa".