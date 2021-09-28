Có cuộc sống giàu có, nhưng ít ai biết, Phi Nhung đã từng trải qua tuổi thơ khó khăn và tủi hờn. Cô là kết quả của mối tình vụng trộm giữa một thiếu nữ Pleiku và một lính Mỹ, thậm chí gia đình nhà ngoại nhiều lần bắt má cô phải bỏ cái thai, đánh đập đến ngất xỉu nhưng bà một mực không chịu.

Phi Nhung tên đầy đủ là Phạm Phi Nhung. Cô là kết quả của mối tình vụng trộm giữa một thiếu nữ Pleiku và một lính Mỹ. Mối lương duyên này ngày ấy là chuyện động trời. Khi biết chuyện, gia đình nhà ngoại nhiều lần bắt má cô phải bỏ cái thai, thậm chí còn đánh đập đến ngất xỉu nhưng bà một mực không chịu. Theo Trí Thức Trẻ, Phi Nhung có tuổi thơ không trọn vẹn, cô lớn lên trong sự túng thiếu của gia đình, do đó cô chỉ được theo học đến hết lớp 6 để rồi lao vào nghề may mặc, trong khi mẹ chị đi thêm bước nữa và cho ra đời thêm 5 người con cùng mẹ khác cha với cô. Nữ ca sĩ từng tâm sự trong nước mắt: “Tôi đã phải làm việc nhà, tập cách cách may mặc từ năm 6 tuổi, nghe có vẻ vô lý nhưng trẻ con thời đó đều phải làm việc rất sớm và vừa làm việc, vừa trông em nữa".

Hình ảnh hiếm hoi của Phi Nhung và mẹ - Ảnh: Internet Khi Phi Nhung vừa tròn 11 tuổi thì mẹ qua đời. Nũ ca sĩ phải về ở với ông bà ngoại trong một hoàn cảnh chật vật. Phi Nhung đã trải qua những ngày tháng vất vả, phải lo đủ mọi việc, kể cả việc chăm sóc 5 đứa em cùng mẹ khác cha và mấy đứa cháu. Đến năm 17 tuổi, Phi Nhung được sang Mỹ theo diện con lai do một người mợ bảo lãnh và cư ngụ tại tiểu bang Florida. Cô được một tổ chức từ thiện dạy tiếng Anh trong 6 tháng và đào tạo cấp chứng chỉ dọn dẹp vệ sinh để đi làm ở khách sạn. Buổi đêm, cô lại tranh thủ thời gian may vá thuê.

Hình ảnh nữ ca sĩ thời trẻ - Ảnh: Internet Sau một thời gian, Phi Nhung xin vào hãng làm công nhân sản xuất đèn cầy rồi đóng hộp thực phẩm. Vì làm 2 công việc nên cô chỉ ngủ 3 tiếng/ngày, nhiều lúc kiệt sức. Năm đó, ca sĩ tròn 18 tuổi. Năm 1992, Phi Nhung mang bầu con gái Wendy nhưng không dám kể với người thân, phải tự đọc sách và hỏi thêm các đồng nghiệp ở xưởng may. Tới ngày sinh, cô tự đi xe vào bệnh viện mà không có ai theo cùng. Wendy tròn một tháng tuổi, Phi Nhung mang con đến xưởng may vừa làm việc vừa chăm sóc. Trong một lần hát thiện nguyện ở nhà thờ, Phi Nhung tình cờ gặp Trizzie Phương Trinh - một ca sĩ có tiếng ở hải ngoại. Chính vợ cũ Bằng Kiều đã nhận ra giọng hát truyền cảm của Phi Nhung nên chủ động đề nghị giúp đỡ bằng cách đưa cô về nhà mình tại California. Vợ cũ Bằng Kiều đã nhận ra giọng hát truyền cảm của Phi Nhung - Ảnh: Internet Không học qua nhạc lý, Phi Nhung đến với khán giả bằng âm nhạc từ tâm hồn của một người con xa xứ. May mắn là thứ cảm xúc từ trái tim ấy đã chạm được vào trái tim của những người đối diện. Ngày ra được hai đĩa song ca đầu tiên, ảnh Phi Nhung còn chưa được dán ngoài bìa đĩa. Muốn biết ai hát, người ta phải giở vào trong mới xem được. Cũng nhờ vậy mà cô ca sĩ kiêm người bán đĩa mới thoải mái giới thiệu cho người ta sản phẩm của mình dưới cái danh xưng: “Ca sĩ mới”. Và cũng cái cô “ca sĩ mới” ấy đã phải bước qua không ít thử thách trước khi được khán giả yêu mến gọi là “Nữ hoàng băng đĩa”. Sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online. Thông tin này khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ không khỏi đau xót.

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