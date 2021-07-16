Vừa tuyên bố 'càng làm từ thiện, càng bị oan ức, tôi lại thích', Phi Nhung bất ngờ có động thái lạ sau đó khiến dư luận xôn xao

Sau loạt thị phi bủa vây thời gian vừa rồi, Phi Nhung liên tục cập nhật những hình ảnh của các hoạt động từ thiện. Mới đây, nữ ca sĩ đã có bài đăng dài chia sẻ quan điểm về câu chuyện thiện nguyện.

Thời gian gần đây, ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang dần lắng xuống, dư luận cũng bớt đi những ý kiến đả kích và chỉ trích gay gắt như những tháng vừa rồi. Nữ ca sĩ đã liên tục cập nhật hình ảnh về những chuyến đi từ thiện của bản thân với đồng nghiệp trên trang cá nhân. Mới đây, Phi Nhung vừa có bài đăng dài thể hiện quan điểm về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện. Theo đó, giọng ca hải ngoại khẳng định: "Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện, cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi, dù tên tuổi tôi bây giờ chỉ còn ngồi trên bàn thờ nữa thôi nên ai nói gì tôi không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện, càng bị oan ức nhưng tôi lại thích".

Bài đăng của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình Mẹ nuôi Hồ Văn Cường được biết đến như một ca sĩ thường xuyên làm từ thiện. Cô rất hay cùng các tăng ni Phật tử và đồng nghiệp đi giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Bên cạnh đó, Phi Nhung còn được nhiều người gọi với cái tên là "ca sĩ nhận con nuôi nhiều nhất showbiz Việt". Trong bài đăng, nữ ca sĩ tiết lộ thời gian hiện tại không thể đi đâu được nên cô quyết định ở nhà "nấu nước mát". Giọng ca bolero tâm sự: "Đây là sở thích tôi từ nhỏ đến giờ. Nếu tôi giàu, tôi sẽ làm ngay trong lúc này cho các y bác sĩ và các bệnh nhân nữa. Vì trong trái tim tôi đã có mẹ Quan Âm chứng giám nên tôi không sợ ai nói gì. Sống ngay thẳng thì không gì phải sợ. Bà con ở Sài Gòn hiện tại rất cần các mạnh thường quân giúp đỡ".

Cũng trong "tâm thư", Phi Nhung nghẹn ngào cho biết chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn trong đợt dịch khiến bà mẹ nhiều con không cầm nổi nước mắt vì thương và xúc động. Bên cạnh đó, cô cũng đính kèm nhiều hình ảnh về các chuyến từ thiện của mình và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực của bản thân đến với mọi người. Một số hình ảnh thiện nguyện của Phi Nhung - Ảnh: FBNV Cuối bài đăng, nữ ca sĩ nhấn mạnh, hy vọng CĐM đọc xong bài chia sẻ của mình hãy "vui vẻ, không quạu, không chửi". Tuy nhiên, sau đó, Phi Nhung lại bất ngờ có động thái chỉnh sửa lại nội dung bài viết. Bằng chứng là một số phát ngôn về việc "càng bị oan, càng thích" đã "bay màu khỏi dòng trạng thái. Phi Nhung chỉnh sửa bài viết - Ảnh chụp màn hình Động thái này của nữ ca sĩ khiến nhiều người tò mò và thắc mắc. Nhiều người cho rằng phải chăng giọng ca Bông điên điển sợ thị phi sẽ tiếp tục bủa vây nên mới cho "bay màu" phát biểu "sáng" nhất của bài viết. Bình luận ủng hộ của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Dù vậy, nhiều cư dân mạng vẫn để lại bình luận ủng hộ, động viên và hy vọng Phi Nhung tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện để san sẻ và hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.

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