Sau ồn ào, Phi Nhung bất ngờ bộc bạch nỗi lòng của 'bà mẹ đông con nhất nhì Việt Nam', loạt động thái lạ của cư dân mạng là điều gây chú ý

Hậu trường 06/07/2021 09:13

Sau thời gian gây bão dư luận vì scandal chèn ép con nuôi, Phi Nhung bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái về suy nghĩ khi trở thành một trong những 'bà mẹ đông con nhất Việt Nam'.

Sau khoảng thời gian dài ồn ào vì scandal "ăn chặn" cát xê của con nuôi, Phi Nhung bất ngờ bị CĐM chỉ trích vì đào lại được đoạn video Hồ Văn Cường đứng dưới "gầm" sân khấu để hát bè cho mẹ. Mặc dù phía nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích rằng do thiết kế của sân khấu chứ không phải giọng ca nhí bị bắt đứng ở "gầm" hỗ trợ Phi Nhung. 

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CĐM nghi ngờ Hồ Văn Cường bị 'bóc lột' - Ảnh chụp màn hình

Giữa lúc dư luận chưa thôi bàn tán, tối qua Phi Nhung bất ngờ có dòng trạng thái chia sẻ về tình cảm của người làm mẹ. Trên trang cá nhân, giọng ca hải ngoại khẳng định bản thân là một trong những người mẹ đông con nhất nên hiểu rất rõ những vất vả, hy sinh của các bậc bố mẹ dành cho con cái mình. 

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Một phần bài đăng của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình 

Nữ ca sĩ bộc bạch về nỗi lòng của người làm mẹ và khẳng định luôn muốn dành những tình cảm ngọt ngào, ấm áp nhất tới các con. Bên cạnh đó, Phi Nhung chia sẻ, đối với những người mẹ thì nụ cười và sự thơ ngây của con trẻ là nguồn động lực lớn nhất giúp các bà mẹ luôn mạnh mẽ vượt qua sóng gió, chông gai và có thêm sức mạnh để chiến đấu. 

Mặc dù từng khiến dư luận tranh cãi không ngừng vì hành động đưa con nuôi ra cho CĐM "dạy dỗ", thậm chí để Hồ Văn Cường "5 lần 7 lượt" đứng lên xin lỗi và nhận sai nhưng những dòng chia sẻ của nữ ca sĩ lại nhận về nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Không ít người đã để lại bình luận ủng hộ, động viên và dành tình cảm cho giọng ca hải ngoại. 

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Nữ ca sĩ được CĐM ủng hộ - Ảnh chụp màn hình

Sau khoảng thời gian dài chịu nhiều chỉ trích, ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang dần lắng xuống. Nữ ca sĩ đã phần nào lấy lại được sự yêu mến và ủng hộ của dư luận.

Đại diện Phi Nhung lên tiếng về clip Hồ Văn Cường 'chui gầm' hỗ trợ cho mẹ nuôi: 'Đứng hát bè cho Phi Nhung là truyền thống gia đình'

Đại diện Phi Nhung lên tiếng về clip Hồ Văn Cường 'chui gầm' hỗ trợ cho mẹ nuôi: 'Đứng hát bè cho Phi Nhung là truyền thống gia đình'

Sau khi đoạn video quay lại hình ảnh Hồ Văn Cường đứng hát bè cho Phi Nhung trong một show diễn lan truyền trên MXH, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ "bắt" con nuôi "chui dưới gầm" sân khấu để hỗ trợ mẹ. Giữa bão dư luận, đại diện của giọng ca hải ngoại đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

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Từ khóa:   Phi Nhung con nuôi của Phi Nhung Hồ Văn Cường

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