Đại diện Phi Nhung lên tiếng về clip Hồ Văn Cường 'chui gầm' hỗ trợ cho mẹ nuôi: 'Đứng hát bè cho Phi Nhung là truyền thống gia đình'

Sau khi đoạn video quay lại hình ảnh Hồ Văn Cường đứng hát bè cho Phi Nhung trong một show diễn lan truyền trên MXH, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ "bắt" con nuôi "chui dưới gầm" sân khấu để hỗ trợ mẹ. Giữa bão dư luận, đại diện của giọng ca hải ngoại đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Mới đây, sau khi bão scandal liên quan đến mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Vă Cường vừa mới lắng xuống sau khoảng thời gian dài gây bão dư luận, thì bất ngờ nữ ca sĩ lại bị réo tên và cho rằng từng bóc lột con nuôi. Cụ thể, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Văn Cường hát bè cho mẹ nuôi, điều đáng nói là vị trí đứng của cậu bé khiến nhiều người nhận định là dưới "gầm" của sân khấu. Đoạn clip đã khiến dư luận nổ ra tranh cãi và không ngừng chỉ trích Phi Nhung vì cho rằng đây là hành động "bóc lột" trẻ em.

Hồ Văn Cường đứng dưới sân khấu hỗ trợ cho Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình Giữa ồn ào của dư luận, địa diện Phi Nhung đã chính thức lên tiếng để làm rõ vấn đề này. Chia sẻ với Saostar, vị đại diện này cho biết cảm thấy bức xúc khi nhiều người không hiểu nguồn cơn câu chuyện mà lại đem ý kiến cá nhân chỉ trích Phi Nhung. Người này nói: "Những tin đồn lan truyền trên mạng là không đúng sự thật. Hồ Văn Cường không bị ép buộc điều gì. Đoạn clip là hình ảnh trong một chuyến lưu diễn của Phi Nhung và Hồ Văn Cường ở đoàn Phương Tường. Thiết kế sân khấu ở tỉnh là như vậy, ca sĩ nào đi hát tỉnh cũng biết". Theo đó, vị đại diện này khẳng định, CĐM đang hiểu lầm, vì trên thực tế các sân khấu Phương Tường ở tỉnh đều có thiết kế như vậy chứ không phải là Phi Nhung ép buộc con trai đứng ở đây để hát bè cho mình. Càng không có chuyện giọng ca hải ngoại "bóc lột" Hồ Văn Cường như cư dân mạng đồn đoán.

Người này cũng cho biết thêm: "Việc Hồ Văn Cường đứng hát bè cho Phi Nhung là truyền thống gia đình. Từ nhỏ, chị Nhung đã dạy các bé phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Dạy các con biết ai bè cho mình, mình bè cho ai, giúp đỡ các nghệ sĩ... Mẹ Nhung dạy các bé từng chút, vậy mà nỡ lòng nào nói Hồ Văn Cường chui gầm sân khấu hát! Sân khấu đoàn Phương Tường ở tỉnh là vậy rồi, ai mà không biết, lại đi nói "gầm cầu" này kia". Không những thế, đại diện phía Phi Nhung còn đưa ra dẫn chứng về trang phục của giọng ca nhí để chứng minh việc Phi Nhung quan tâm hết mực đến Cường dù chỉ là con nuôi. Vị này cho biết giọng ca nhí được mẹ Nhung yêu thương, chăm chút từng li từng tí. Những bộ trang phục đi hát được đầu tư đầy đủ, kể cả tóc cũng được đầu tư tạo kiểu chỉn chu. Giọng ca nhí đã thay đổi phong cách từ khi được Phi Nhung nhận nuôi - Ảnh: Internet Thời điểm hiện tại, Hồ Văn Cường đang tập trung ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia vào ngày 7/7 sắp tới đây, chính vì vậy đại diện phía Phi Nhung và gia đình của Cường cũng hy vọng những tin đồn thất thiệt sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý của giọng ca nhí.

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