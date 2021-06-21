Hứa Kim Tuyền lên tiếng: Vụ Phi Nhung và Hồ Văn Cường mang tính nội bộ, cứ để gia đình họ giải quyết

Hậu trường 21/06/2021 19:21

Giữa lúc dư luận đang không ngừng bàn tán về cát xê của nghệ sĩ, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền bất ngờ chia sẻ về ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường, đồng thời nhấn mạnh nên để người trong cuộc tự giải quyết.

Thời gian gần đây, dư luận liên tục bàn tán sôi nổi về ồn ào trong mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Bên cạnh việc CĐM đem câu chuyện này ra mổ xẻ thì cũng có không ít những nghệ sĩ Việt gây bão khi có hàng loạt phát ngôn trực tiếp lẫn gián tiếp đối với người trong cuộc. 

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Những lùm xùm xoay quanh việc chèn ép con nuôi khiến Phi Nhung nhận nhiều đả kích - Ảnh: Internet

Mới đây nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng đã "ghi danh" mình vào danh sách bàn luận về cặp mẹ con này. Trong 1 buổi trao đổi với Trí Thức Trẻ, anh đã có những quan điểm cá nhân về vụ ồn ào này. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của nam nhạc sĩ, anh nhận định câu chuyện này mang tính nội bộ là chính. Thế nên những điều diễn ra bên trong gia đình thì tốt nhất cứ nên để 2 mẹ con tự giải quyết thay vì dư luận lại dành quá nhiều bàn tán quan tâm. 

Không những thế, việc nhiều nguồn tin từ những gương mặt nổi bật trong giới showbiz đồng loạt lên tiếng bàn luận, tiết lộ về tiền cát xê của giọng ca nhí được tác giả bản hit "Sài Gòn đau lòng quá" nhận định là không hợp lý. Theo đó, anh chia sẻ: "Từ những thông tin mình thu thập được, Tuyền thấy việc tiết lộ cát xê cho báo giới là vi phạm hợp đồng. Hợp đồng lúc nào cũng đều có những quy định rằng tất cả thông tin đều mang tính nội bộ. Thành ra cư dân mạng sẽ có những tin đồn vô căn cứ".

Cũng theo Hứa Kim Tuyền, những người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận cũng như đính chính về các vấn đề này, đồng thời gia đình giọng ca nhí cũng mong muốn mọi việc dừng lại nên việc CĐM cũng như 1 số người không liên quan tham gia vào đều không nên, mọi bàn tán chỉ ngày càng làm sự việc đi theo chiều hướng xấu, gây bão dư luận. "Nhân vật chính cũng đã lên tiếng. Tất cả mọi người trong câu chuyện đó đều mong muốn sẽ không ai bàn tán nữa. Tuyền nghĩ vấn đề này cứ để gia đình họ giải quyết thôi" - anh chia sẻ.

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Hứa Kim Tuyền là tác giả của nhiều bản hit cho giới trẻ trong thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Hiện tại sau phát ngôn hứa trả lại tiền cho con trai nuôi khi Hồ Văn Cường đủ 18 tuổi và thi đại học xong, Phi Nhung vẫn chưa có thêm bất kỳ động thái nào chia sẻ về ồn ào này. Phía giọng ca nhí cũng nhiều lần đăng clip mong mọi chuyện dừng lại để tập trung học tập, thi cử. 

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