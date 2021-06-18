Nguyễn Ngọc Long nói về khủng hoảng Phi Nhung: 'Thật tình cờ là tự nhiên xuất hiện bầu show X, khán giả Y khen cô có tấm lòng bồ tát''

Hậu trường 18/06/2021 18:11

Nguyễn Ngọc Long nhận định hành động khóa tài khoản MXH của Phi Nhung là "khôn khéo" để tránh việc bị soi ra các chi tiết bất lợi và làm dày thêm những phát ngôn bất nhất. Anh cũng chỉ ra những "bất thường" trong vụ việc này: "Thật tình cờ là tự nhiên xuất hiện bầu show X, khán giả Y lên truyền thông khen cô có tấm lòng bồ tát".

Những ngày qua, vụ ồn ào liên quan đến mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường đã trở thành đề tài bàn tán rôm rả của CĐM. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh vụ việc khiến người trong cuộc liên tục lên tiếng đính chính, trình bày. Bên cạnh sự "xâu xé" của dư luận thì cũng có rất nhiều nhân vật cộm cán đã lên tiếng phân tích, đánh giá về vụ lùm xùm này. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của mình, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long đã đưa ra ý kiến cá nhân về vấn đề trên. 

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Một phần bài đăng của Nguyễn Ngọc Long - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, anh nhận định mặc dù Phi Nhung đã lên tiếng ấn định ngày trả lại tiền cho con nuôi và tôn trọng mọi quyết định của con, tuy nhiên đây mới chỉ là những lời nói "tạm thời mới chỉ diễn ra... trên báo chí". Chuyên gia truyền thông cũng nhận định hành động khóa tài khoản MXH của Phi Nhung là "khôn khéo" để tránh việc bị soi ra các chi tiết bất lợi và làm dày thêm những phát ngôn bất nhất. Anh cũng chỉ ra những "bất thường" trong vụ việc này: "Thật tình cờ là tự nhiên xuất hiện bầu show X, khán giả Y lên truyền thông khen cô có tấm lòng bồ tát".

Nguyễn Ngọc Long khẳng định: "Mọi nỗ lực tẩy trắng chỉ khép lại chút ồn ào chứ không xử lý được bất cứ một vấn đề gì. Và hình ảnh bồ tát của cô hoàn toàn đổ vỡ. Cho dù Phi Nhung có làm mọi cách để lái qua thông điệp: Xích mích của mẹ con tôi đã giải quyết xong, thì dư luận vẫn nhìn thấu bản chất câu chuyện là lợi dụng lao động trẻ vị thành niên". 

Nói thêm về mối quan hệ mẹ con của giọng ca hải ngoại và Hồ Văn Cường, anh cho rằng đây là mối quan hệ không được hợp thức hóa, không được minh bạch rõ ràng bằng những cơ chế giám sát. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng không quên nhắc lại việc "bà mẹ nhiều con" từng đem con nuôi lên MXH cho CĐM dạy dỗ tại thời điểm cận Tết 2021 vừa qua. Ở thời điểm đó, Hồ Văn Cường bị nói ra nói vào về thái độ ngôi sao, lười biếng. Ở độ tuổi vị thành niên, việc bị dư luận "xâu xé" sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý, hành vi của Cường. Đặc biệt với 1 nghệ sĩ có tuổi nghề còn ít như Cường thì thời điểm đó, cậu bé đã chịu nhiều đả kích từ MXH. 

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Bài đăng hồi đầu năm của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Theo quan điểm của Nguyễn Ngọc Long thì hiện tại Phi Nhung đang phải "nếm trải" những gì mà con nuôi đã từng chịu đựng trước đó. 

Bên dưới bài đăng của chuyên gia, nhiều người đã bày tỏ quan điểm ủng hộ suy nghĩ của anh và cho rằng sự việc bên trong còn nhiều điều ghê gớm hơn nữa. 

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Nhiều người đồng tình với quan điểm của Nguyễn Ngọc Long - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên cũng không ít cư dân mạng vẫn còn hoài nghi về nhiều sự việc còn uẩn khúc như việc bố mẹ ruột Hồ Văn Cường liên tục khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 bên gia đình. Chính vì vậy vẫn có nhiều người chờ đợi những tình tiết tiếp theo trước khi quy kết vấn đề. 

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Một số ý kiến trái chiều khác - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại vụ ồn ào của Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, CĐM vẫn đang tiếp tục theo dõi cho đến khi mọi việc ngả ngũ. 

Nguyên văn bài đăng của chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long:

"KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG CỦA phi nhung PHƠI BÀY THỰC TẾ ... TRONG SHOWBIZ VIỆT

Khủng hoảng truyền thông của Phi Nhung râm ran khi tin nhắn tâm sự “nhà này toàn rắn độc” của Hồ Văn Cường bị tung lên mạng. Nhưng nó chỉ thực sự bùng nổ khi phía phi nhung đưa ra lời đe dọa “đang nhờ công an vào cuộc điều tra”. Vì hành động đó gián tiếp khẳng định nội dung tin nhắn là có thật, và phi nhung đã trao cho dư luận tính chính danh để quay lưng lại với cô.

Sau rất nhiều lời trần tình trước sau bất nhất mà báo chí đã chỉ ra, phi nhung nỗ lực khép lại scandal bằng lời hứa “sẽ trả lại hết tiền”.

Giống như các tuyên bố trước đây: Nhận con nuôi, đưa hết tiền thưởng cho cha mẹ, lo cho ăn học, sẽ đưa tiền và giúp mua nhà khi đủ 18 tuổi; tuyên bố “trả hết trả hết cho người" lần này của phi nhung cũng là một việc tạm thời mới chỉ diễn ra... trên báo chí!

Nhưng dư luận dù có thương xót Hồ Văn Cường đến bao nhiêu, hay chỉ đơn giản là muốn đấu tranh cho những điều tốt đẹp, thì sức mạnh chỉ đến từ tính chính danh. Câu hứa miệng của Phi Nhung không thể làm mất tính chính danh của truyền thông nhưng lời tâm sự “muốn được yên bình để tập trung thi tốt nghiệp” từ Hồ Văn Cường và cha mẹ em thì có.

Phi Nhung cũng tỏ khôn khéo khi đã đóng facebook để tránh việc bị soi ra các chi tiết bất lợi và làm dày thêm những phát ngôn bất nhất; và thật tình cờ là tự nhiên xuất hiện bầu show X, khán giả Y lên truyền thông khen cô có tấm lòng bồ tát. Bước đi này hẳn nhiên có tác dụng “tẩy trắng” trong nỗ lực khép lại ồn ào, nhưng để xử lý triệt để khủng hoảng là điều không thể!

Hồ Văn Cường có tâm sự đang phải ở trong một gia đình toàn rắn độc hay không? Phi Nhung hứa nuôi con nhưng lại giải thích tiền của con kiếm được không đủ trừ đi chi phí ăn ở học hành? Phi Nhung có làm lơ việc trả lại toàn bộ tiền cát-xê khi con đã đủ 18 tuổi? Phi Nhung có om tiền thưởng 200 triệu của con? Phi Nhung có quên mất ngoài tiền đi hát, thì con nuôi còn có các nguồn thu khác như hợp đồng quảng cáo, và youtube? Sau 5 năm được mẹ nhận nuôi, gia cảnh của con càng lúc càng bi đát còn mẹ lại có được tiếng thơm?

Chính Phi Nhung khiến dư luận buộc phải thấy rằng câu trả lời cho tất cả câu hỏi này đến giờ đều là CÓ. Thế nên mọi nỗ lực “tẩy trắng” chỉ khép lại chút ồn ào chứ không xử lý được bất cứ một vấn đề gì. Và hình ảnh bồ tát của cô hoàn toàn đổ vỡ.

Cho dù Phi Nhung có làm mọi cách để lái qua thông điệp: Xích mích của mẹ con tôi đã giải quyết xong, thì dư luận vẫn nhìn thấu bản chất câu chuyện là lợi dụng lao động trẻ vị thành niên.

Mối quan hệ này, khi không được hợp thức hóa bằng một bản hợp đồng và không được minh bạch hóa bằng những cơ chế giám sát, giải trình hợp lý thì dư luận sẽ gọi đó là CHĂN DẮT và coi vai trò của phi nhung không phải mẹ nuôi mà đích thị là một * *.

Phi Nhung  từng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ đấu tố con nuôi trên truyền thông, và bây giờ chính cô đã được trải nghiệm hương vị nồng nàn đấy. Nhưng nhìn rộng ra, sự vào cuộc quyết liệt của báo chí và phản ứng dữ dội của cộng đồng là tiếng nói của lương tri, là cái tát vào mặt các bà mẹ mìn ẩn danh khác trong showbiz Việt.

Để cho lũ *** *** thấy rằng, xã hội này về căn bản vẫn phải dành chỗ cho những điều tốt đẹp".

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