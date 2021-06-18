CĐM bất ngờ soi ra điểm trùng hợp đến ngỡ ngàng giữa Phi Nhung và 'kẻ thù Hai Lúa' của bà Phương Hằng

Hậu trường 18/06/2021 08:38

Giữa loạt ồn ào đời tư liên quan đến mối quan hệ giữa Phi Nhung và con nuôi, CĐM bất ngờ "soi" ra điểm trùng hợp đáng ngờ giữa nữ ca sĩ và "kẻ thù truyền kiếp" của bà Phương Hằng. Phát hiện này khiến MXH dậy sóng với nhiều đồn đoán bên lề.

Thời gian gần đây, Phi Nhung liên tục gặp "họa" khi vướng phải nhiều ồn ào đời tư. Nhiều người nhận ra nữ ca sĩ bắt đầu dính "vận đen" từ sau khi bà Phương Hằng gọi tên "Phi Phi cô nương" và bóc trần nhiều bí mật động trời. 

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Bà Phương Hằng từng lên tiếng bóc mẽ 1 nhân vật có tên là Phi Phi cô nương - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong 1 livestream, nữ đại gia tố vị cô nương Phi Phi này là người giật dây mọi hành động như đánh sập page, kênh Youtube. Không những thế, bà Hằng còn nhấn mạnh đây là người phụ nữ nguy hiểm và gian xảo "như rắn độc". Mặc dù không nhắc đến tên ai cụ thể, nhưng những ồn ào cũng bắt đầu từ đây.

Trong lúc mọi nghi vấn đang đổ dồn về phía giọng ca hải ngoại, thì nhiều cư dân mạng bất ngờ "soi" ra điểm khá tương đồng giữa Phi Nhung và "người phụ nữ bí ẩn" Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

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1 tài khoản chỉ ra điểm khá giống nhau trog lối hành văn, đăng bài của cả 2 - Ảnh chụp màn hình

Người này viết: "Sao em thấy ký tự văn hoa chữ của Huỳnh Ngọc Thiên Hương giống với của Phi Nhung vậy mọi người. Huỳnh Ngọc Thiên Hương là người làm cho cô Hằng đau đầu, chuyên tấn công với núp lùm đằng sau". 

Đi kèm với đó, người này cũng đính kèm nhiều bức ảnh chỉ ra sự giống nhau trong cách viết của Phi Nhung và Huỳnh Ngọc Thiên Hương. Cụ thể, 2 người rất hay dùng dấu ba chấm (...) trong các bài đăng của mình. 

Không biết là "tư tưởng lớn gặp nhau" hay thế nào, nhưng phỏng đoán của cư dân mạng cũng khiến MXH dậy sóng và hoài nghi. Tuy nhiên việc dựa vào cách viết để phán đoán thì không thể chứng minh được tính chính xác. Bài đăng chỉ dừng lại ở những đồn đoán chưa có căn cứ cụ thể của một số cư dân mạng. Thực hư ra sao cần có người trong cuộc lên tiếng làm rõ và xác minh.

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Từ khóa:   Phi nhung Huỳnh Ngọc Thiên Hương bà Phương Hằng

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