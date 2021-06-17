Trong khoảng thời gian cận Tết năm 2021, Phi Nhung bất ngờ đăng đàn tố con trai nuôi Hồ Văn Cường lười biếng, mắc bệnh ngôi sao khi về nhà chỉ ru rú trong phòng. Tuy nhiên, mới đây, CĐM đã "đào" được hình ảnh trái ngược lời tố của nữ ca sĩ.

Thời gian gần đây, ồn ào giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường đang "nóng" hơn bao giờ hết, khi hàng loạt những cáo buộc như bóc lột, chèn ép con nuôi, giữ tiền cát xê suốt 5 năm bủa vây giọng ca hải ngoại. Sau nhiều lần cả 2 lên tiếng đính chính, lùm xùm vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây nhiều người còn "lôi" lại chuyện Phi Nhung từng đăng đàn "bóc mẽ", nhờ CĐM "dạy dỗ" con nuôi hồi Tết vì mắc bệnh ngôi sao và tìm ra chứng cứ tố nữ ca sĩ "lươn lẹo".

Bài đăng hồi Tết của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, dân mạng vô tình tìm lại được đoạn clip được quay tại nhà hàng chay của giọng ca hải ngoại này với tiêu đều: “Thấy Hồ Văn Cường phục vụ bàn...”. Trong đoạn clip, giọng ca nhí vui vẻ và nhiệt tình phục vụ bàn cho 1 nhóm khách đến ăn và quay Vlog. Khi được gọi tên, Hồ Văn Cường còn nở 1 nụ cười và lễ phép "dạ thưa" rất ngoan ngoãn. Dù chỉ xuất hiện ít phút nhưng thái độ của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả đặt ra nghi vấn, liệu Phi Nhung có nói dối việc Hồ Văn Cường “mắc bệnh ngôi sao, chỉ ru rú trong nhà 24/24”?

Trong đoạn clip của 1 khách hàng ghi lại, Hồ Văn Cường vui vẻ và niềm nở chứ không 'mắc bệnh ngôi sao' - Ảnh cắt từ clip

CĐM tranh cãi về tính cách của giọng ca nhí - Ảnh chụp màn hình

Clip này được dân tình chia sẻ lại rộng rãi và thể hiện sự bức xúc thay cho Hồ Văn Cường vì cho rằng cậu phải chịu nhiều tiếng xấu về thái độ và cách ứng xử trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng, CĐM không ở trong cuộc thì không biết ngọn ngành câu chuyện, còn đoạn clip ngắn cũng không thể giải thích cả quá trình cư xử của nam ca sĩ với gia đình. Hiện những tranh cãi xung quanh mối quan hệ giữa "bà mẹ đông con" và quán quân Tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí vẫn đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ngoài Hồ Văn Cường, một nam rapper nổi tiếng cũng từng điêu đứng vì nghi án bị mẹ nuôi ăn chặn, ra đi 'chỉ còn đôi dép lào' Giữa ồn ào về mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, CĐM bất ngờ gọi tên một nam rapper nổi tiếng vì cho rằng câu chuyện của giọng ca nhí có điểm tương đồng với anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-len-mang-boc-me-ho-van-cuong-mac-benh-ngoi-sao-cdm-nhanh-chong-khui-ra-bang-chung-to-phi-nhung-xao-409137.html