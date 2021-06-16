Ngoài Hồ Văn Cường, một nam rapper nổi tiếng cũng từng điêu đứng vì nghi án bị mẹ nuôi ăn chặn, ra đi 'chỉ còn đôi dép lào'

Giữa ồn ào về mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, CĐM bất ngờ gọi tên một nam rapper nổi tiếng vì cho rằng câu chuyện của giọng ca nhí có điểm tương đồng với anh.

Thời gian gần đây, ồn ào giữa Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung thu hút sự quan tâm của đông đảo CĐM. Hàng loạt ý kiến trái chiều nổ ra xung quanh vấn đề tiền cát xê, thái độ và hành động của nữ ca sĩ đối với con nuôi. Giữa ồn ào chưa thấy hồi kết, hàng loạt cái tên như Phương Mỹ Chi, Quang Lê... cũng bị đem vào cuộc để so sánh. Mới đây, CĐM còn bất ngờ tìm thấy điểm tương đồng giữa Hồ Văn Cường và Jack. Mới đây, 1 đoạn clip ghi lại cảnh Hồ Văn Cường rạng rỡ trong đoạn nhạc nền ca khúc Bà Năm do chính cậu thể hiện được lan truyền rộng rãi trên TikTok. CĐM bị thu hút bởi nét ngây ngô và nụ cười tươi rói của giọng ca nhí bởi những ngày vừa qua, con nuôi Phi Nhung xuất hiện trong các clip xin lỗi với khuôn mặt buồn rười rượi xen lẫn sự lo lắng sợ hãi.

Dưới đoạn clip, khá nhiều bình luận đã được để lại ủng hộ tinh thần Hồ Văn Cường giữa lùm xùm. Thế nhưng đáng chú ý nhất vẫn là những bình luận nhắc đến Jack và chỉ ra những nét giống nhau trong sự nghiệp ca hát của cả hai. CĐM chỉ ra điểm tương đồng giữa Jack và Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nhiều người cho rằng câu chuyện hiện tại của quán quân Tìm kiếm tài năng âm nhạc nhí rất giống với ồn ào của giọng ca Đom Đóm với K-ICM năm nào. Lật lại quá khứ, thời điểm xảy ra vụ ồn ào với công ty chủ quản cũ, xuất hiện khá nhiều tin đồn xoay quanh việc Jack bị mẹ nuôi của K-ICM "ăn chặn" tiền đi diễn dù đã "vắt" kiệt sức sáng tác, chạy show. Thậm chí tại thời điểm đó, nhiều người còn tiết lộ khi rời công ty Jack hoàn toàn tay trắng, "chỉ còn mỗi đôi dép lào" và không nhận được bất kỳ hậu thuẫn nào. Không những thế, anh còn bị công ty chủ quản tước toàn bộ quyền quản lý các tài sản thương hiệu cá nhân như Page, kênh Youtube, các group FC.

Từ ồn ào năm xưa của Jack, CĐM ngay lập tức so sánh với Hồ Văn Cường hiện tại. Những tin đồn như bị bóc lột sức, bị chèn ép và không biết về tiền đi hát khiến cho cuộc sống của giọng ca gốc Tiền Giang đảo lộn, cậu ca sĩ 18 tuổi cũng phải phải liên tục tự đứng ra xin lỗi mẹ nuôi và cộng đồng mạng. Nhiều người đặt ra giả thuyết cậu bé cũng đang đứng trước nguy cơ mất tất cả nếu rời xa mẹ nuôi Phi Nhung. Mặc dù sự thật trong ồn ào của 2 mẹ con Phi Nhung vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng nhiều người đã và đang đứng về phía cậu bé và hy vọng cậu sớm lấy lại tinh thần, ổn định cuộc sống.

Hot mom bàn về ồn ào Phi Nhung và Hồ Văn Cường: 'Người lớn phải nghĩ đứa trẻ có chịu đựng nổi cú sốc không khi bị cả nước lôi ra bàn tán xôn xao' Hot mom Nguyễn Thị Thu đã có những chia sẻ cá nhân về ồn ào gần đây giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung, đồng thời nhấn mạnh cậu bé 18 tuổi đang phải hứng chịu sự mổ xẻ không thương tiếc của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoai-ho-van-cuong-mot-nam-rapper-noi-tieng-cung-tung-dieu-dung-vi-nghi-an-bi-me-nuoi-an-chan-ra-di-chi-con-doi-dep-lao-408959.html