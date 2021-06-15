Nóng: Hàng loạt bầu show khẳng định Phi Nhung bị oan: 'Hồ Văn Cường có tên tuổi gì đâu mà được 30 triệu'

Liên quan đến vụ việc này, đã xuất hiện rất nhiều tin đồn xung quanh số tiền mà Hồ Văn Cường nhận được sau mỗi show diễn, một số người đồn đoán với giọng hát của Cường, 30 triệu đồng/show là chuyện đương nhiên.

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Nhiều tin đồn như giữ tiền cát xê suốt 5 năm, đối xử thậm tệ với con nuôi hay chèn ép bóc lột sức lao động nam ca sĩ... khiến Phi Nhung đứng trước loạt chỉ trích của CĐM. Nhiều người đã vô cùng thương xót cho giọng ca nhí năm nào khi đến tận bây giờ vẫn không biết cát xê đi hát của mình là bao nhiêu.

Chị Tuyết Hoàng, bầu show của một công ty chuyên tổ chức sự kiện lớn nhất nhì khu vực miền Bắc cho biết: "Tôi book show của Phi Nhung có Hồ Văn Cường diễn chung là vào năm 2016 ở Hải Phòng. Trước đó, quản lý của Phi Nhung cứ nhờ tôi kèm con nuôi của cô ấy theo diễn để cọ xát chứ không có lấy lương. Gần đây nhất, tôi có mời Phi Nhung diễn là cuối tháng 11, 12 ở Quảng Yên, Quảng Ninh. Cô ấy hát rất được lòng khán giả, đem lại doanh thu cho tôi. Tôi làm việc với Phi Nhung 10 năm rồi. Nếu mà đi diễn chỉ mỗi Hồ Văn Cường thì chúng tôi không bao giờ book bởi vì tên tuổi em ấy không thể so với Phương Mỹ Chi. Hồ Văn Cường ngày xưa rất nhút nhát, Phi Nhung tôi trả giá có mấy chục triệu thì Hồ Văn Cường lấy đâu ra giá 30 triệu như thế. Tôi cảm thấy có phần vô lý".

Tuy nhiên, mới đây, trong 1 cuộc phỏng vấn với Saostar, nhiều bầu show đã từng hợp tác với 2 mẹ con đã phản bác tin đồn cát xê của nam ca sĩ là 30 triệu. Theo đó, họ khẳng định với tên tuổi không quá nổi bật như Hồ Văn Cường, không thể có con số như vậy.

Theo vị bầu show này khẳng định, tên tuổi của con nuôi Phi Nhung không thể so với con nuôi Quang Lê, nên đương nhiên tiền đi hát cũng thể nào so bì được - Ảnh: Internet

Theo đó, bầu show này khẳng định, Hồ Văn Cường tính tình nhút nhát, nếu không có sự dìu dắt, nâng đỡ và tên tuổi của Phi Nhung hậu thuẫn thì chưa chắc đã nổi tiếng và được mời đi hát như hiện tại. Người này cũng tuyên bố chắc nịch việc nam ca sĩ có mức cát xê 30 triệu là vô lý, vì mức cát xê của mẹ nuôi chỉ nằm ở tầm giá 50 triệu.

Bầu show Tuyết Hoàng cho biết thêm: "Năm ngoái cát xê của Phi Nhung là 50 triệu, cô ấy diễn cho tôi ở Quảng Ninh, hôm ấy trời mưa gió, khách rất kém. Phi Nhung vẫn hát hết mình". Vị này còn tiết lộ mỗi lần đi diễn, Phi Nhung thường dắt theo con nuôi, đoàn có tới 7-8 người, vì vậy số tiền cát xê mà nữ ca sĩ nhận được chỉ đủ để chi trả phí cho người đệm nhạc, vũ đoàn và chi phí đi lại cho cô và các con nên cũng không dư nhiều.

Theo bầu show, quản lý Phi Nhung từng phải điện thoại xin cho Hồ Văn Cường được đi diễn để lấy kinh nghiệm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, 1 bầu show có tiếng khác cũng khẳng định Phi Nhung là nghệ sĩ rất được lòng khán giả. Hồ Văn Cường nếu không có mẹ nuôi có khi không được như ngày hôm nay. Ông bầu Phúc Thịnh nói thêm: "Chưa bao giờ chị Nhung đi với giá 60 triệu mà có Hồ Văn Cường tính giá 90 triệu cả. Nếu chị ấy đi diễn chỗ khác thì tôi không biết nhưng bản thân tôi, không bao giờ có như thế. Chị ấy chưa bao giờ bắt bầu show tính thêm cho Hồ Văn Cường, chẳng qua hôm nào tôi thấy khách đông, tôi ủng hộ thêm cho Cường".

Phúc Thịnh cũng khẳng định không có chuyện cát xê của giọng ca nhí là 30 triệu như nhiều lời đồn đoán. Nói về mức cát xê thực tế của Hồ Văn Cường, anh cho hay: "Tầm đấy khoảng 10 triệu, không thể hơn. Tên Hồ Văn Cường không đủ mạnh, không đủ sức hút thì bỏ ra số tiền 30 triệu làm gì? 30 triệu tôi đi mời Châu Khải Phong hát còn hơn".

Bầu show Nguyễn Văn Phú, người từng làm việc với rất nhiều tên tuổi lớn như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh... cũng tiết lộ: "Tôi book show Phi Nhung rất nhiều. Còn Hồ Văn Cường đâu có tên tuổi gì đâu mà được 30 triệu. Nói như vậy là nói dối. Nếu có thì chúng tôi cho em ấy 10 triệu để ăn uống, vé máy bay thì được".

Hiện tại, vấn đề tiền cát xê và cuộc sống thực tế tại nhà Phi Nhung của Hồ Văn Cường vẫn đang tiếp tục là mối quan tâm của CĐM. Nhiều vấn đề đã nảy sinh xoay quanh mối quan hệ của mẹ con bolero khiến MXH dậy sóng từng ngày.