Hoa hậu Phương Lê: 'Hồ Văn Cường là một tài năng, 5 năm nếu không có được 5 tỷ thì lỗi của Phi Nhung'

Sau khi đọc được nhiều bài báo phản ánh cuộc sống cơ cực của chị gái Hồ Văn Cường dù em trai đã nổi tiếng và đi hát nhiều nơi, hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng cho rằng Phi Nhung quá tệ và nghi ngờ lời xin lỗi của nam ca sĩ và gia đình được sắp đặt.
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Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Mặc dù cả 2 đã lên tiếng giải trình về lùm xùm, Hồ Văn Cường cũng xác nhận không có chuyện bị bóc lột hay chèn ép, nhưng những lời bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là từ khi hàng loạt hình ảnh về cuộc sống khốn khó, cơ cực, phải đi lượm ve chai của chị ruột Hồ Văn Cường xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo dù em trai đã thắng giải 200 triệu đồng và đi hát được 5 năm khiến nhiều người chú ý.
Trước những thông tin liên quan đến chị gái của Hồ Văn Cường, hoa hậu Phương Lê đã có bài đăng trên trang cá nhân và bày tỏ quan điểm về vụ việc này. Theo đó, Phương Lê cho hay: "Dù gì con cũng đi hát cũng nổi tiếng show giá đâu có thấp. Nhìn cái nhà ở quê rách nát người chị thì nghèo khổ, ba mẹ thì lên làm người làm cho Phi Nhung thì thật sự Phi Nhung phải lắng lại xem mình đối đãi với họ như vậy có đúng không? Tiền đi hát giữ hết để tới lớn đưa là vì thương con nuôi sao? Thương con thì phải biết nghĩ cho con sao để gia đình con như vậy?".
Không những thế, sau khi xem được đoạn video nam ca sĩ cùng gia đình lên tiếng xin lỗi Phi Nhung và xin lỗi CĐM khi đã để những tin đông thất thiệt ảnh hưởng đến mẹ nuôi, nàng hậu cũng tỏ vẻ nghi ngờ trước độ chân thực của video. Cô cho hay: "Nghe Phi Nhung nói là nuôi con cho con ăn học, vậy tiền học Phi Nhung đóng hay con đi hát tự trả? Nếu tự trả thì nuôi cái gì nhỉ? Còn nếu Phi Nhung trả thì sao tiền con còn không được 2 tỷ ngần ấy năm thì vô lý quá. Thấy cha mẹ ruột và Cường nhìn tội khi trả lời phỏng vấn, ánh mặt như sợ nói sai những gì người khác dặn".
Cũng trong bài đăng, nàng hậu khẳng định Hồ Văn Cường là một tài năng, do đó trong suốt 5 năm đi hát nếu không có được 5 tỷ thì lỗi là của Phi Nhung.
Hiện tại những thắc mắc, nghi vấn của hoa hậu Phương Lê chỉ là quan điểm của cá nhân cô, tuy nhiên cũng khiến CĐM đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh cuộc sống gia đình Hồ Văn Cường đằng sau ánh hào quang với danh nghĩa là "con trai nuôi của Phi Nhung".