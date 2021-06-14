Hoa hậu Phương Lê: 'Hồ Văn Cường là một tài năng, 5 năm nếu không có được 5 tỷ thì lỗi của Phi Nhung'

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh mối quan hệ của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường nhận về sự quan tâm của đông đảo công chúng. Mặc dù cả 2 đã lên tiếng giải trình về lùm xùm, Hồ Văn Cường cũng xác nhận không có chuyện bị bóc lột hay chèn ép, nhưng những lời bàn tán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là từ khi hàng loạt hình ảnh về cuộc sống khốn khó, cơ cực, phải đi lượm ve chai của chị ruột Hồ Văn Cường xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo dù em trai đã thắng giải 200 triệu đồng và đi hát được 5 năm khiến nhiều người chú ý.

Em trai đã thành ca sĩ nổi tiếng nhưng chị vẫn phải làm thuê với số tiền ít ỏi sống qua ngày - Ảnh: Internet

Trước những thông tin liên quan đến chị gái của Hồ Văn Cường, hoa hậu Phương Lê đã có bài đăng trên trang cá nhân và bày tỏ quan điểm về vụ việc này. Theo đó, Phương Lê cho hay: "Dù gì con cũng đi hát cũng nổi tiếng show giá đâu có thấp. Nhìn cái nhà ở quê rách nát người chị thì nghèo khổ, ba mẹ thì lên làm người làm cho Phi Nhung thì thật sự Phi Nhung phải lắng lại xem mình đối đãi với họ như vậy có đúng không? Tiền đi hát giữ hết để tới lớn đưa là vì thương con nuôi sao? Thương con thì phải biết nghĩ cho con sao để gia đình con như vậy?".