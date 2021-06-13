Cuộc sống cơ cực của chị gái Hồ Văn Cường sau 'ánh hào quang' từ em trai: Lượm ve chai, bán vé số, ai thuê gì làm đó

Hậu trường 13/06/2021 21:06

Thời gian gần đây, những ồn ào liên quan đến mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung khiến MXH dậy sóng. Mặc dù đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng ca hát, nhưng cuộc sống thực sự của người thân gia đình Hồ Văn Cường vẫn khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi lớn.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Phi Nhung bỗng trở thành cái tên ồn ào trên khắp MXH. CĐM đồng loạt réo tên cô vì những scandal đời tư. Trong đó, nổi cộm và thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người chính là mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với con trai nuôi. Những tin đồn như chèn ép, gây áp lực, "ăn chặn" tiền cát xê của Hồ Văn Cường khiến nam ca sĩ phải nhắn tin "cầu cứu" 1 người lạ. Mới đây, cả 2 mẹ con đã "thay phiên nhau" lên tiếng về việc này. Theo đó, Phi Nhung cho biết tiền cát xê của Hồ Văn Cường được quản lý giữ và ngay cả cô cũng không biết con số cụ thể. Về phía Hồ Văn Cường, nam ca sĩ cũng cho biết qua 18 tuổi, mẹ Nhung sẽ cho cậu tự quản lý tiền bạc. 

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Phi Nhung và Hồ Văn Cường xuất hiện sau nhiều ồn ào đời tư - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến cuộc sống của quán quân Thần tượng âm nhạc nhí, CĐM cũng hết sức quan tâm và chú ý đến gia đình của nam ca sĩ. Được biết, Hồ Văn Cường còn có 1 người chị gái đã lấy chồng, hiện đang sinh sống ở Tiền Giang. Mặc dù lấy chồng đã lâu, nhưng cuộc sống của cả 2 không khá khẩm, thậm chí là thiếu thốn đủ đường. 

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Căn phòng trọ nhỏ hẹp là nơi sinh sống của cặp vợ chồng và đứa con nhỏ - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Zing News, chị Hồ Thị Xuyến cho hay: "Tôi làm đủ thứ nghề. Ai mướn gì làm đó, không ngại vất vả. Có lần, tôi đi lượm ve chai đầu ngõ, có người nhận ra là chị gái của Hồ Văn Cường. Họ nói: ‘Chị gái của ca sĩ mà cũng phải đi lượm ve chai à?". Được biết, chị gái của Hồ Văn Cường hiện tại đang sống cùng chồng và con nhỏ, cô không có công việc ổn định, chỉ làm tạm bợ, ai thuê gì, làm nấy. Cuộc sống chỉ dừng ở mức đủ ăn, không dư dả. Về mùa nắng, chồng chị chạy xe ba gác chở hàng hóa, đồ đạc khi có người mướn, còn chị của Cường đi bán hoa cùng mẹ chồng. Mùa mưa đến, hai vợ chồng làm đủ việc để mưu sinh. Anh đi đập xà bần rồi lấy sắt bán kiếm tiền. Chị đi lượm ve chai, bán vé số...

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Chị Hồ Thị Xuyến là chị gái ruột của Hồ Văn Cường - Ảnh cắt từ clip

Chị gái Hồ Văn Cường cho biết chị thường xuyên liên lạc với cha mẹ và em trai qua điện thoại. Thế nhưng, một tháng qua, điện thoại của chị bị hỏng nên không nói chuyện, cũng không cập nhật tình hình gia đình tại TP.HCM. Thời gian trước, chị cùng chồng cũng thường xuyên lên thăm em trai, nhưng mỗi lần chỉ được khoảng mấy tiếng rồi về chứ không ở lại, và trước khi đi phải xin phép ca sĩ Phi Nhung.

Hiện tại, mặc dù quản lý của Hồ Văn Cường và Phi Nhung đã lên tiếng về số tiền cát xê và tiền thưởng của nam ca sĩ, nhưng nhiều người vẫn không thôi chỉ trích nữ ca sĩ Phi Nhung khi chứng kiến cuộc sống của bố mẹ, chị gái nam ca sĩ vẫn còn nhiều thiếu thốn, cơ cực kiếm tiền trang trải qua ngày.

5 năm không được cầm cát-xê, vì sao bố mẹ Hồ Văn Cường cũng không giữ?

5 năm không được cầm cát-xê, vì sao bố mẹ Hồ Văn Cường cũng không giữ?

Câu chuyện cát-xê đang gây xôn xao mạng xã hội khi Hồ Văn Cường tiết lộ, 5 năm qua cát-xê đều do quản lý giữ, bản thân cậu không biết đang có bao nhiêu tiền.

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