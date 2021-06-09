Mới đây CĐM xôn xao về hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường với những lời lẽ thể hiện sự mệt mỏi, muốn chạy trốn khỏi Phi Nhung và "tố xấu" mẹ nuôi. Đến sáng nay, Hồ Văn Cường đã lên tiếng để giải thích mọi khúc mắc.
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Vừa qua, 1 đoạn tin nhắn giữa ca sĩ Hồ Văn Cường với 1 người lạ khiến CĐM bàn tán xôn xao. Theo đó, trong cuộc trò chuyện, con trai nuôi ca sĩ Phi Nhung tỏ rõ thái độ bức xúc và không muốn sống chung với mẹ nuôi nữa, đồng thời có những lời lẽ không hay khi nói về người mẹ nuôi. Sau khi tin nhắn này bị lộ và lan truyền trên MXH, nhiều người đã ngay lập tức đặt ra nghi vấn "cơm không lành, canh không ngọt" giữa 2 mẹ con. Thậm chí, có cư dân mạng còn liên tưởng tới vụ việc trước đó về việc Tịnh Thất Bồng Lai - từng một thời lợi dụng tình thương của cộng đồng với những đứa trẻ "tưởng là mồ côi" để trục lợi.
Giữa những nghi vấn không bằng lòng với mẹ nuôi, sáng nay, nam ca sĩ đã có những trao đổi với Thanh Niên để xác nhận nội dung tin nhắn "tố xấu" Phi Nhung. Cụ thể, Hồ Văn Cường cho biết cuộc hội thoại này xảy ra cách đây vài tháng trước. Con nuôi Phi Nhung nói: "Hình như em bị một hacker nào đó hack tin nhắn giữa em và một khán giả. Hacker đe dọa người nhắn tin với em và yêu cầu cung cấp thông tin. Dọa là có thông tin rò rỉ trên mạng là nhà mẹ Nhung sẽ bán thận em. Một người nào đó dựa vào đây để đe dọa khán giả của em phải cung cấp thông tin, còn nói là muốn giúp em có được tự do sớm hơn, nếu không nhà mẹ Nhung sẽ bán thận của em rồi làm hại gia đình em. Sau đó chị fan kia sợ quá nên đã cung cấp thông tin".
Giọng ca Bông điên điển chia sẻ thêm: "Khoảng thời gian đó em gặp nhiều áp lực, bức xúc gì đó nên thể hiện ra như vậy. Đó là những bộc phát khi trong người cảm thấy bức xúc một điều gì đó nên em lỡ nói ra thôi. Hiện tại em với mẹ em sống trong nhà rất hòa hợp, không có chuyện gì xảy ra hết. Việc em có những lời lẽ không kiểm soát được thì em đã nhận lỗi với mẹ Nhung rồi".
Hồ Văn Cường cho biết hai mẹ con đã ngồi nói chuyện với nhau sau ồn ào này và nam ca sĩ cũng đã nhận lỗi, đồng thời cùng mẹ nuôi đến cơ quan công an trình báo. Đồng thời quán quân Việt Nam Idol nhí cũng cho biết không có chuyện mình bị Phi Nhung bóc lột sức lao động.
Cũng trong trưa nay, nữ ca sĩ Phi Nhung đã có bài đăng chia sẻ về chuyện giữa 2 mẹ con. Trong đó, nữ ca sĩ nhấn mạnh dù Hồ Văn Cường có phạm phải lỗi lầm gì thì cũng sẵn sàng tha thứ và đón nhận. Hiện tại Phi Nhung đang đứng trước bão dư luận bởi hàng loạt những bí mật đời tư và chuyện từ thiện của mình, bên cạnh đó mối quan hệ giữa cô và con nuôi, con ruột cũng được CĐM hết sức quan tâm chú ý.