Vừa qua, 1 đoạn tin nhắn giữa ca sĩ Hồ Văn Cường với 1 người lạ khiến CĐM bàn tán xôn xao. Theo đó, trong cuộc trò chuyện, con trai nuôi ca sĩ Phi Nhung tỏ rõ thái độ bức xúc và không muốn sống chung với mẹ nuôi nữa, đồng thời có những lời lẽ không hay khi nói về người mẹ nuôi. Sau khi tin nhắn này bị lộ và lan truyền trên MXH, nhiều người đã ngay lập tức đặt ra nghi vấn "cơm không lành, canh không ngọt" giữa 2 mẹ con. Thậm chí, có cư dân mạng còn liên tưởng tới vụ việc trước đó về việc Tịnh Thất Bồng Lai - từng một thời lợi dụng tình thương của cộng đồng với những đứa trẻ "tưởng là mồ côi" để trục lợi.

Đoạn tin nhắn giữa Hồ Văn Cường và 1 người lạ gây ra nhiều tranh cãi - Ảnh: Internet

Giữa những nghi vấn không bằng lòng với mẹ nuôi, sáng nay, nam ca sĩ đã có những trao đổi với Thanh Niên để xác nhận nội dung tin nhắn "tố xấu" Phi Nhung. Cụ thể, Hồ Văn Cường cho biết cuộc hội thoại này xảy ra cách đây vài tháng trước. Con nuôi Phi Nhung nói: "Hình như em bị một hacker nào đó hack tin nhắn giữa em và một khán giả. Hacker đe dọa người nhắn tin với em và yêu cầu cung cấp thông tin. Dọa là có thông tin rò rỉ trên mạng là nhà mẹ Nhung sẽ bán thận em. Một người nào đó dựa vào đây để đe dọa khán giả của em phải cung cấp thông tin, còn nói là muốn giúp em có được tự do sớm hơn, nếu không nhà mẹ Nhung sẽ bán thận của em rồi làm hại gia đình em. Sau đó chị fan kia sợ quá nên đã cung cấp thông tin".