Hồ Văn Cường tiết lộ tình hình suy sụp của mẹ nuôi Phi Nhung giữa bão scandal: 'Con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm'

Những ngày gần đây, nữ ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị CĐM réo tên liên tục vì những ồn ào liên quan đến đời tư. Mới đây, khi lùm xùm vẫn chưa hạ nhiệt, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã có tâm thư dài để trấn an dư luận, bảo vệ mẹ nuôi.
- Tôi rất buồn khi Hồ Văn Cường nói ra câu đó
- Hồ Văn Cường được Phi Nhung tổ chức tiệc sinh nhật 18 tuổi, hiếm hoi xuất hiện cùng mẹ ruột
Sau livestream của bà Phương Hằng, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị réo gọi trên khắp mạng xã hội với hàng loạt những tin đồn về bê bối đời tư. Nguyên do có lẽ là đến từ buổi phát trực tiếp của nữ đại gia, cụ thể, bà chủ Đại Nam lên tiếng bóc trần quá khứ của 1 nữ ca sĩ hải ngoại và gọi là "Phi Phi cô nương". Hàng loạt những thông tin gây sốc như chuyện cô trải qua nhiều mối tình, bỏ bê con gái và đứng sau loạt ồn ào “đánh sập” trang gần đây được nữ đại gia tiết lộ.
Ngay sau đó, giọng ca sinh năm 1972 đã có bài đăng dài trần tình về việc này, đòi "3 mặt 1 lời" với bằng chứng rõ ràng cụ thể. Không những thế, trong bài đăng của mình, Phi Nhung còn lên tiếng làm rõ những vấn đề mà nữ đại gia đã đề cập trong buổi phát trực tiếp. Cô khẳng định bản thân sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu và không hổ thẹn với lòng, với người hâm mộ.
Trước những ồn ào đang bủa vây cuộc sống mẹ nuôi, Hồ Văn Cường đã đăng một tâm thư gửi đến nữ ca sĩ với mong muốn trấn an dư luận, mong công chúng không tiếp tục công kích khi chưa hiểu rõ sự tình vì những ngày qua, nữ ca sĩ đã rất đau lòng, thức trắng mấy đêm liền.
Nam ca sĩ cho hay: "Mấy nay, con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm. Con cũng biết mẹ đang buồn nhiều vì những gì mọi người đang nói về mẹ. Mẹ vẫn dạy con, cuộc sống nghệ sĩ nhờ khán giả yêu thương mà thành. Thế nên, ai có nói gì, con nghĩ họ chưa hiểu hết được mẹ thôi. Con vẫn tin khán giả yêu mến mẹ con mình nhiều". Hồ Văn Cường khẳng định những lời đồn đoán hiện tại là do mọi người chưa hiểu rõ về Phi Nhung. Đồng thời, giọng ca trẻ cũng cho biết mẹ nuôi là người không hay nghĩ sâu xa, mọi cảm xúc như yêu, ghét, giận, hờn đều nói ra 1 lần rồi cho qua ngay. Chính vì thế, nam ca sĩ mong muốn CĐM hãy hiểu và dừng đả kích Phi Nhung khi chưa hiểu rõ sự tình.
Bên dưới bài đăng, nhiều người cho rằng bài viết của Hồ Văn Cường rất xúc động, thể hiện sự trưởng thành trong suy nghĩ và hành động của nam ca sĩ. Bên cạnh đó không ít cư dân mạng cũng bày tỏ sự tin tưởng và ủng hộ 2 mẹ con.
Nguyên văn bài đăng của Hồ Văn Cường:
"Gởi mẹ Nhung
Mấy nay, con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm. Con cũng biết mẹ đang buồn nhiều vì những gì mọi người đang nói về mẹ. Mẹ vẫn dạy con, cuộc sống nghệ sĩ nhờ khán giả yêu thương mà thành. Thế nên, ai có nói gì, con nghĩ họ chưa hiểu hết được mẹ thôi. Con vẫn tin khán giả yêu mến mẹ con mình nhiều. Con không giỏi giao tiếp, nói chuyện hay an ủi nên nghe mẹ bảo, mẹ không sao, con cũng không biết nói gì thêm dù con biết mẹ đang buồn nhiều lắm. Hành trình con lớn luôn có mẹ ở bên nên cảm xúc của mẹ thế nào, con phần nào hiểu rõ. Con giống mẹ, không giấu được cảm xúc. Nghĩ gì nói nấy nên đôi lúc khiến người khác hiểu không đúng về mình. Con cảm nhận được mẹ đang buồn rất nhiều lắm. Mẹ dạy con không thể buộc mọi người hiểu mình nhưng con tin, rồi một ngày mọi người sẽ hiểu hết những gì mình làm. Chỉ cần mình sống đúng tâm, sống tốt phải không mẹ.
Con nhớ có lần mẹ la con vì hiểu lầm con nên lúc này, con hiểu được, trong lòng mẹ đang mệt mỏi đến thế nào. Con cám ơn mẹ luôn song hành cùng con ngay cả lúc, với mẹ và với con đều không dễ dàng bởi tính ương bướng tuổi trưởng thành. Xưa giờ mẹ vẫn thế, cứ nghĩ gì nói nấy nên gây hiểu lầm thôi. Mẹ Nhung của con luôn kiên cường nên không gì làm mẹ nản lòng được. Mẹ chỉ buồn một hôm thôi vì ngày mới, mọi thứ lại sáng tỏ mẹ ha.
Con mong cô chú anh chị đừng hiểu lầm mẹ. Mẹ Nhung của con không phải là người nghĩ sâu xa gì cả. Mẹ giận, yêu, ghét gì cũng nói ra một lần rồi quên ngay. Mọi người tiếp tục ủng hộ mẹ Nhung của con và con nha".