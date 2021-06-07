Hồ Văn Cường tiết lộ tình hình suy sụp của mẹ nuôi Phi Nhung giữa bão scandal: 'Con thấy mẹ không ngủ, có hôm còn thức cả đêm'

Sau livestream của bà Phương Hằng, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị réo gọi trên khắp mạng xã hội với hàng loạt những tin đồn về bê bối đời tư. Nguyên do có lẽ là đến từ buổi phát trực tiếp của nữ đại gia, cụ thể, bà chủ Đại Nam lên tiếng bóc trần quá khứ của 1 nữ ca sĩ hải ngoại và gọi là "Phi Phi cô nương". Hàng loạt những thông tin gây sốc như chuyện cô trải qua nhiều mối tình, bỏ bê con gái và đứng sau loạt ồn ào “đánh sập” trang gần đây được nữ đại gia tiết lộ.

Ngay sau đó, giọng ca sinh năm 1972 đã có bài đăng dài trần tình về việc này, đòi "3 mặt 1 lời" với bằng chứng rõ ràng cụ thể. Không những thế, trong bài đăng của mình, Phi Nhung còn lên tiếng làm rõ những vấn đề mà nữ đại gia đã đề cập trong buổi phát trực tiếp. Cô khẳng định bản thân sống ngay thẳng, ngẩng cao đầu và không hổ thẹn với lòng, với người hâm mộ.