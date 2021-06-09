Những ngày gần đây, Phi Nhung bất ngờ bị CĐM réo tên từ sau khi bà Phương Hằng livestream tố 1 ca sĩ hải ngoại có tên Phi Phi cô nương dính nhiều ồn ào đời tư.

Những ồn ào gần đây xoay quanh nữ ca sĩ Phi Nhung thu hút nhiều sự chú ý của khán giả từ sau khi Phương Hằng có nhiều cáo buộc về đời tư của "Phi Phi cô nương". Đứng trước những lùm xùm của mẹ nuôi, mới đây Hồ Văn Cường cũng đã có những dòng tâm thư chia sẻ đến Phi Nhung và luôn ủng hộ mẹ trên mọi phương diện. Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng lại bất ngờ hoài nghi về độ chân thật của chia sẻ này từ Hồ Văn Cường, thậm chí có người còn cho rằng chính Phi Nhung là người xúi con nuôi đăng bài bảo vệ mình. Chia sẻ của Hồ Văn Cường, bảo vệ mẹ trước bão dư luận - Ảnh chụp màn hình Chưa dừng lại ở đó, sáng nay, CĐM còn đang xôn xao với một loạt tin nhắn được cho là của Hồ Văn Cường gửi tới người quen, với "tâm sự mỏng" cho rằng đang sống không vui vẻ, chỉ muốn về quê sống yên ổn. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng cộng đồng mạng cũng rất quan tâm tới những nội dung này vì hiện tại, showbiz đang là tâm điểm của dư luận trước quá nhiều lùm xùm được đưa ra.

Những tin nhắn được chia sẻ từ cộng đồng mạng, cho rằng Hồ Văn Cường đang 'mệt mỏi' với cuộc sống hiện tại - Ảnh: Internet Giữa những hoài nghi của CĐM, trưa nay, Phi Nhung đã có bài đăng liên quan đến vụ việc này. Nữ ca sĩ cho hay, bản thân sống quang minh chính đại. Nữ ca sĩ khẳng định: "Tôi vẫn vui vẻ mỉm cười vì tôi là con nhà Phật và cũng là người mẹ của các chú tiểu, cho nên tôi không cần đính chính và ngược lại tôi không cho phép ai xúi bậy các con tôi làm sai". Giọng ca hải ngoại còn đăng kèm hình ảnh vui cười cùng các con để chứng minh những việc làm của bản thân đều xuất phát từ tấm lòng, không vụ lợi cá nhân như những gì CĐM đồn thổi. Bài đăng của Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình Nữ ca sĩ đăng kèm hình ảnh của các con - Ảnh chụp màn hình Không những thế, giọng ca sinh năm 1972 còn nhắn nhủ Hồ Văn Cường an tâm, khiến nhiều người thắc mắc khó hiểu không biết cô đang muốn nói gì. Phi Nhung viết: "Hồ Văn Cường con có làm sai với mẹ, mẹ vẫn ôm con vào lòng như mỗi ngày. Con an tâm nhé".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có những chia sẻ về vấn đề làm từ thiện mà dư luận xôn xao những ngày gần đây. Theo đó, có tin đồn Phi Nhung "giấu nhẹm" tiền từ thiện trong khoảng thời gian 5 năm từ 2016 đến tận bây giờ. Cụ thể, vào ngày 17/10/2016, Phi Nhung đã đăng bài trên fanpage kêu gọi ủng hộ miền Trung. Đến ngày 22/10/2016, Phi Nhung tiếp tục thông báo sẽ "tổng kết và chốt sổ" vào lúc 17h cùng ngày, đồng thời vào ngày hôm sau sẽ lên đường đi trao gửi các phần quà đến tận tay người dân miền Trung lũ lụt. Tuy nhiên, cho đến nay là năm 2021, Phi Nhung vẫn chưa đưa ra bất cứ sao kê, ghi chép về quá trình nhận quyên góp cho tới lúc giải ngân số tiền từ thiện. Chính điều này làm dấy lên nghi vấn lớn về số tiền cô đã kêu gọi được. Trong bài đăng, giọng ca hải ngoại cũng trần tình: "Qúy khán giả và CĐM, tôi nghĩ qúy anh chị hiểu tôi làm từ thiện là làm bằng tiền đi hát và nuôi con cũng tiền tôi đi hát. Tôi không có qũy từ thiện như những người khác nên tôi làm việc thiện do tiền của tôi thôi". Mặc dù đăng tâm thư khá dài nhưng Phi Nhung không đá động đến số tiền từ thiện năm nào, chỉ khẳng định bản thân ngay thẳng và tuyên bố: "Tôi không sợ các bạn phá tôi, chửi tôi như thế nào đi nữa, thậm chí hạ nhục tôi, tôi vẫn cười. Tôi vẫn lên sân khấu hát trừ khi tổ nghiệp lấy lại tiếng hát của tôi mà thôi". Chính vì thế hiện tại CĐM vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Duy Mạnh tố Phi Nhung '2 mặt': 'Hôm nọ gọi điện xúi tôi chửi bà Phương Hằng, bây giờ lại quay qua nịnh. Chắc tại nhiều phốt' Trong livestream mới đây, bà Phương Hằng tiếp tục đưa Duy Mạnh và Phi Phi cô nương (được cho là Phi Nhung) vào "tầm ngắm" khi liên tục réo tên và bóc trần loạt bí mật động trời. Ngay sau ồn ào với nữ đại gia, nam ca sĩ đã có loạt động thái tố Phi Nhung 2 mặt.

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