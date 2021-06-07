Bà Phương Hằng tố 'Phi Phi cô nương đóng vai vợ chồng với 1 người phụ nữ', CĐM đào clip Phi Nhung ca cực ngọt 'tỏ tình' với 1 nữ nghệ sĩ

Mới đây, CĐM được 1 phen tá hỏa khi bà Phương Hằng tố một người có tên là "Phi Phi cô nương" có tình yêu đồng giới. Trùng hợp thay, cộng đồng mạng cũng "đào mộ" đoạn video nữ ca sĩ Phi Nhung tỏ tình với 1 nghệ sĩ nữ khác.
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Trong livestream mới đây nhất, bà Phương Hằng bất ngờ "sắm" thêm vai diễn cho 1 nữ ca sĩ hải ngoại vào "bộ phim dài tập" của mình. Cụ thể, nữ đại gia tiết lộ bí mật động trời của ca sĩ có tên là "Phi Phi cô nương". Bà cho hay: "Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị, tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà, đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi".
Ngay lập tức CĐM đồn đoán người mà nữ đại gia đang nhắc đến chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Mặc dù bà Phương Hằng không nhắc tên trực diện, nhưng sau đó, giọng ca sinh năm 1972 đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nữ đại gia và đòi "3 mặt 1 lời", đưa ra bằng chứng rõ ràng, cụ thể. Cô còn khẳng định bản thân sống đàng hoàng, ngẩng cao đầu.
Giữa loạt ồn ào "trên trời rơi xuống", cư dân mạng lại bất ngờ "đào" được đoạn video mà nữ ca sĩ chọc ghẹo đàn chị Thoại Mỹ, xưng "anh-em" ngọt xớt.
Phi Nhung vừa tươi cười rạng rỡ vừa nói: "Chị Mỹ, Mỹ em, anh nói với em anh rất là đàn ông, anh nói là anh sẽ làm. Mỹ à, nhưng anh thấy Mỹ buồn hơn anh nhưng anh hát đây. Em thấy sao hãy nói ra đi Mỹ ơi! Anh hứa em anh sẽ yêu em và cưới em làm vợ Mỹ à. Nhột ghê á!”. Không những thế nữ ca sĩ còn hát cực ngọt ca khúc "Em thấy anh hơi buồn".
Được biết Thoại Mỹ là 1 nghệ sĩ hát cả lương, cô bắt đầu nghiệp hát từ khi 11 tuổi. Đến nay đã ngoài 50 nhưng cô vẫn giữ được nét đẹp duyên dáng, ngọt ngào, đồng thời chưa vướng bận chuyện gia đình.
Trước những đồn đoán về đời tư của Phi Nhung, đoạn clip lại cho thấy "bà mẹ nhiều con" sống tình cảm và chan hòa với đồng nghiệp.