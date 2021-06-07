Bà Phương Hằng tố 'Phi Phi cô nương đóng vai vợ chồng với 1 người phụ nữ', CĐM đào clip Phi Nhung ca cực ngọt 'tỏ tình' với 1 nữ nghệ sĩ

Trong livestream mới đây nhất, bà Phương Hằng bất ngờ "sắm" thêm vai diễn cho 1 nữ ca sĩ hải ngoại vào "bộ phim dài tập" của mình. Cụ thể, nữ đại gia tiết lộ bí mật động trời của ca sĩ có tên là "Phi Phi cô nương". Bà cho hay: "Phi Phi cô nương cũng là một bóng ma không tầm thường đâu quý vị, tầm cỡ đó, có sức ảnh hưởng rất ghê gớm. Đâu đó cũng núp lùm để đi đánh trận. Phi Phi cô nương này cực kỳ kinh khủng xa hoa, qua biết bao nhiêu mối tình rồi giờ Phi Phi cô nương không thích đàn ông mà thích đàn bà, đóng một vai vợ sống với một người phụ nữ chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Có những con người dưới tay được Phi Phi điều khiển tấn công vào tôi".

Bà Phương Hằng tố Phi Phi cô nương yêu đương đồng giới - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức CĐM đồn đoán người mà nữ đại gia đang nhắc đến chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Mặc dù bà Phương Hằng không nhắc tên trực diện, nhưng sau đó, giọng ca sinh năm 1972 đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của nữ đại gia và đòi "3 mặt 1 lời", đưa ra bằng chứng rõ ràng, cụ thể. Cô còn khẳng định bản thân sống đàng hoàng, ngẩng cao đầu.