Giữa lùm xùm với bà Phương Hằng, Phi Nhung bị 'đào' lại khoảnh khắc chính con gái ruột 'tố' chối bỏ sự tồn tại

Hậu trường 07/06/2021 13:57

Giữa lùm xùm bị nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ẩn ý là "kẻ núp lùm" chỉ trích bà, nữ ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị đào lại đoạn clip khi con gái tiết lộ rằng đã khóc vì mẹ nói "không chồng không con".

Những ngày vừa qua, nữ ca sĩ Phi Nhung bỗng chốc được nhiều người chú ý nhưng không phải bởi các công việc ca hát hay thiện nguyện của mình mà là do liên tục bị nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng ẩn ý cô chính là nhân vật Phi Phi cô nương - một trong những người "núp lùm" bêu xấu bà.

Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang - IT đắc lực của bà Hằng cũng từng tuyên bố sẽ tung bằng chứng về "zĩ zãng zơ záy zễ zì zấu ziếm" của nữ nghệ sĩ. Trong lúc drama đang nóng hơn bao giờ hết, dân mạng bất ngờ đào lại khoảnh khắc nữ ca sĩ bị chính con gái ruột Wendy "tố", cho biết từng bật khóc khi mẹ phủ nhận sự tồn tại của mình.

"Năm con mười mấy tuổi, mẹ bắt đầu nuôi mấy em nhỏ (con nuôi của nữ ca sĩ). Có lần, mẹ lên sân khấu và nói với khán giả rằng mẹ sẽ sống như vậy hoài, không lấy chồng và không sinh con. Lúc đó, con ngồi dưới, tự dưng con bật khóc và cảm thấy rất buồn. Nhưng khi được chứng kiến tận mắt việc mẹ và các sư cô chăm sóc cho các em, con hiểu và không còn buồn nữa. Con còn cảm thấy vui vì mẹ đang làm một việc tốt" - con gái Phi Nhung nói trong một talkshow.

Nếu là người theo dõi Phi Nhung từ lâu, chắc hẳn mọi người còn nhớ vào tháng 4/2017, nữ ca sĩ bất ngờ công bố những hình ảnh đầu tiên của con gái ruột trên trang cá nhân với lời chia sẻ: "Bao năm qua mẹ lặng lẽ nuôi con khôn lớn vì lời hứa với con. Con nói con muốn có một cuộc sống bình yên, một cuộc sống của một người bình thường nên mẹ đã tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng hôm nay mẹ tự hào muốn khoe với khán giả về cô Thủ khoa của mẹ" - trích bài viết khi ấy của Phi Nhung.

Đây cũng được xem như lời lý giải cho nguyên nhân vì sao nữ ca sĩ giấu diếm trong suốt thời gian dài như vậy.

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Ảnh con gái Phi Nhung tốt nghiệp - Ảnh: FBNV

Được biết, con gái ruột Wendy của ca sĩ Phi Nhung sinh năm 1992, sinh sống tại Mỹ từ nhỏ. Đến cuối năm 1993, cô bắt đầu chuyển tới sống ở quận Cam, bang California.​ Nhiều người nhận xét Wendy và Phi Nhung có khá nhiều nét giống nhau trên gương mặt.  Wendy sống xa mẹ và tự lập từ nhỏ nhưng cô lớn lên rất tốt. Cô bé từng tâm sự muốn mẹ có chồng để vui hơn. Sống xa mẹ từ nhỏ nhưng hai mẹ con lại có tình cảm rất khăng khít. Phi Nhung còn rất tự hào khi Wendy không ích kỷ mà lại rất vui khi mẹ có thêm nhiều con nuôi ở Việt Nam.

Còn về lùm xùm giữa bà Phương Hằng và Phi Nhung những ngày vừa qua, nữ ca sĩ đã lên tiếng khẳng định mình không phải là người nữ đại gia nhắc đến. Thậm chí, cô còn đang rất chăm chỉ để "kết thân" với bà Phương Hằng nhằm xoa dịu bà và cả cậu IT Nhâm Hoàng Khang.

Hôm qua, nữ ca sĩ đã hát online để tặng cho bà Phương Hằng, ca sĩ Phi Nhung chọn ca khúc Đoạn Buồn Đêm Mưa và mong vị doanh nhân này bỏ qua nếu cô có lỡ hát lạc tông, sai nhịp.

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Trong livestream tối ngày 5/6, nữ đại gia Phương Hằng bất ngờ nhắc đến 1 nữ ca sĩ hải ngoại và hé lộ hàng loạt bí mật động trời của "Phi Phi cô nương". Ngay lập tức CĐM đồn thổi danh tính của người này chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Đến sáng nay, "bà mẹ nhiều con" đã có tâm thư dài chia sẻ về vấn đề này.

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Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung bà Nguyễn Phương Hằng

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