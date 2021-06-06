Hậu bị bà Phương Hằng bóc ‘dĩ vãng dơ dáy’, Phi Nhung đòi '3 mặt 1 lời', đáp trả sâu cay: ‘Con người nên sống tử tế với nhau, nhất là lúc ngặt ngèo này’

Hậu trường 06/06/2021 13:53

Trong livestream tối ngày 5/6, nữ đại gia Phương Hằng bất ngờ nhắc đến 1 nữ ca sĩ hải ngoại và hé lộ hàng loạt bí mật động trời của "Phi Phi cô nương". Ngay lập tức CĐM đồn thổi danh tính của người này chính là nữ ca sĩ Phi Nhung. Đến sáng nay, "bà mẹ nhiều con" đã có tâm thư dài chia sẻ về vấn đề này.

Sau livestream của bà Phương Hằng, ca sĩ Phi Nhung bất ngờ bị réo gọi trên khắp mạng xã hội với hàng loạt những tin đồn về bê bối đời tư. Nguyên do có lẽ là đến từ buổi phát trực tiếp của nữ đại gia, cụ thể, bà chủ Đại Nam lên tiếng bóc trần quá khứ của 1 nữ ca sĩ hải ngoại và gọi là "Phi Phi cô nương". Hàng loạt những thông tin gây sốc như chuyện cô trải qua nhiều mối tình, bỏ bê con gái và đứng sau loạt ồn ào “đánh sập” trang gần đây được nữ đại gia tiết lộ. 

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Nữ đại gia trong buổi phát trực tiếp với chủ đề 'lại một giấc mơ' - Ảnh chụp màn hình

Sau màn livestream của bà chủ Đại Nam, nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ một bài đăng khá dài trên trang cá nhân để nói về vấn đề này. 

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Bài đăng của nữ ca sĩ Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù bà Phương Hằng không chỉ đích danh nhưng CĐM đều cho rằng người bà đang nói tới là nữ ca sĩ Phi Nhung. Có lẽ vì vậy mà "bà mẹ nhiều con" đã phải lên tiếng. 

Giọng ca hải ngoại cho hay sự việc này đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân của cô nên buộc nữ ca sĩ phải lên tiếng trần tình. Nói về cách gọi "Phi Phi cô nương", Phi Nhung khá bức xúc và cho rằng: "Cái tên Phi Phi nào đó mà mọi người nhắc đến cũng không phải mình thì lại càng không được phép nhắc đến. Nhưng, Phi Nhung thương người hâm mộ của mình. Họ hoang mang về những thông tin đang lan truyền trên mạng và lo rằng hình như họ đang nhắc đến cô Nhung. Hỏi thì họ bảo mọi người đồn đoán thế. Vâng, tất cả chỉ là đồn đoán. Miệng đời đồn thì ác lắm. Suy nghĩ rất nhiều, Phi Nhung quyết định nói ra những điều này, vì người hâm mộ của mình".

Trong tâm thư dài của mình, nữ ca sĩ còn đáp trả những tin đồn mà bà Phương Hằng nhắc đến trong buổi phát trực tiếp. Nói về tin đồn bỏ chồng, bỏ con, giao con cho chồng nuôi nhưng lại lên mạng lừa khán giả rằng chính mình nuôi con, giọng ca hải ngoại cho rằng đây chỉ là 1 cuộc "điện đàm" giữa 2 nhân vật không xưng danh tính chính vì vậy càng không có bằng chứng cụ thể. Nữ ca sĩ thẳng thừng tuyên bố bản thân sống ngẩng cao đầu và đề nghị "3 mặt 1 lời" với 2 nhân vật kia để làm rõ vụ việc. Nữ ca sĩ còn khẳng định: "Trong cuộc sống này, ai cũng có cuộc sống riêng cần được tôn trọng. Đó là cuộc sống văn minh và tri thức. Thế nên, Phi Nhung càng không có lý do để giãi bày với mọi người về cuộc sống của mình. Còn trường hợp, mọi người cần biết quá, tò mò quá thì con gái Phi Nhung còn đây, Phi Nhung cũng đang sống đây, lời của người trong cuộc chẳng lẽ không đáng tin bằng những đồn thổi?".

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Con gái ruột của Phi Nhung hiện đang làm y tá tại Mỹ - Ảnh: FB

Cũng trong tâm thư này, "bà mẹ nhiều con" còn nêu lên quan điểm cá nhân về việc "làm từ thiện", bởi có nhiều tin đồn thất thiệt về việc cô nhận nuôi nhiều con chỉ để đánh bóng tên tuổi và trục lợi cá nhân. Phi Nhung cho hay: "Những gì Phi Nhung đang làm, chỉ đơn giản cái tâm Phi Nhung thấy rằng mình cần phải làm. Nó chỉ đơn giản xuất phát từ cảm xúc cá nhân, làm được gì thì làm mà thôi. Yêu mến hay không yêu mến Phi Nhung, chắc chắn, mọi người phải thừa nhận, Phi Nhung là người đơn giản, nghĩ gì nói đó. Những việc Phi Nhung làm, Phi Nhung không có nhu cầu trưng trổ cho mọi người thấy. Và nói thật, Phi Nhung cũng không có trách nhiệm phải trình bày việc mình làm cho những người không liên quan". 

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Phi Nhung là nữ ca sĩ nổi tiếng trong công tác làm từ thiện, đặc biệt nữ ca sĩ thương xuyên nhận các em bé không nơi nương tựa là con cái để nuôi dưỡng và giúp đỡ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1972 cũng lên tiếng về mối quan hệ với NS Hoài Linh và tin đồn đứng đằng sau việc thuê hacker đánh sập các trang MXH. Cô khẳng định: "Phi Nhung thấy nực cười. Cuộc đời này, làm việc của bản thân còn không đủ giờ, Phi Nhung làm chuyện đó để làm gì? Mối quan hệ của Phi Nhung và anh Hoài Linh không thể nói bằng lời nhưng điều đó cũng không chứng minh cho việc, Phi Nhung phải làm những việc nằm ngoài khả năng của mình. Phi Nhung tôn trọng anh Linh và khẳng định không liên quan gì đến câu chuyện hiện tại của anh Linh cũng như không thù oán hay ghét chị Hằng". 

Trong bài đăng của mình, nữ ca sĩ khẳng định bản thân không có thời gian để làm nhưng việc như bà chủ Đại Nam tố trong livestream, đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên "bà mẹ nhiều con" gọi đích danh nữ đại gia và khẳng định không hề thù ghét bà Hằng. Cuối bài đăng, Phi Nhung còn nhắn gửi: "Con người nên sống bằng sự tử tế với nhau, nhất là lúc ngặt nghèo này".

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Một số người cho rằng nữ đại gia không chỉ mặt điểm tên Phi Nhung nên nữ ca sĩ lên tiếng như vậy, liệu có phải là 'có tật giật mình' - Ảnh chụp màn hình
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CĐM bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng giọng ca sinh năm 1972 - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, một số người cho rằng, trong livestream của bà Phương Hằng, nữ đại gia không hề chỉ đích danh Phi Nhung nhưng nữ ca sĩ lại vội đăng tâm thư giãi bày. Bên cạnh đó nhiều fan vẫn bày tỏ sự yêu mến và ủng hộ giọng ca hải ngoại sau loạt ồn ào "trên trời rơi xuống". Hiện tại những ồn ào giữa bà chủ Đại Nam và giới nghệ sĩ Việt ngày càng được đẩy lên cao trào khi có thêm hàng loạt cái tên mới xuất hiện. 

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