Ngoài Phi Nhung, có một người phụ nữ mong chung sống trọn đời với Hoài Linh

Mới đây, lại thêm một “bóng hồng” xuất hiện và tỏ ý muốn gắn bó bên đời nam nghệ sĩ. Mạng xã hội mới đây được phen xôn xao khi nữ ca sĩ Hà My bất ngờ tự nhận là vợ chưa từng được công khai của nghệ sĩ Hoài Linh trên trang cá nhân. Cô còn chia sẻ cả ảnh chụp cùng nam nghệ sĩ để làm bằng chứng. Ca sĩ Hà My cho biết bản thân quyết định lên tiếng vì muốn bảo vệ nam nghệ sĩ trước loạt ồn ào với bà Phương Hằng. Nữ ca sĩ còn ẩn ý sẽ đăng tải những tâm sự của nghệ sĩ Hoài Linh trong thời gian tới, bất chấp việc có được nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ hay không.

Không riêng Phi Nhung, Hà My mới thật sự là 'bóng hồng' khiến cả nước bất ngờ khi tỏ tình ý với Hoài Linh - Ảnh: Internet

Trước đó, năm 2017, Hà My đã từng dùng âm nhạc để kể về mối tình đầu của mình khi tham gia chương trình truyền hình Tình Bolero Hoan ca. Hà My nói rằng người mà cô yêu là một danh hài rất được khán giả yêu thích. Anh hài hước trên sân khấu nhưng ở ngoài đời thì rất nghiêm khắc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hà My với nam danh hài là khi quen nhau, anh đưa cô về quê thăm vườn trái cây, nắm tay và hôn lên tay cô.

Ca sĩ Hà My tâm sự về mối tình đầu trong chương trinh Tình Bolero Hoan Ca - Ảnh: Internet

Nghe Hà My chia sẻ, giám khảo Thanh Hằng xác nhận rằng bạn trai cũ của Hà My chính là danh hài từng vào vai Sáu Bảnh trong vở hài kịch Ra giêng anh cưới em. Mặc dù không nói rõ tên nhưng mọi người đều hiểu đó là vai diễn nổi tiếng của danh hài Hoài Linh.