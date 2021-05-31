Ngoài Phi Nhung, có một người phụ nữ mong chung sống trọn đời với Hoài Linh

Hoài Linh có lẽ là nam nghệ sĩ hot nhất mạng xã hội hiện nay khi liên tục được các "bóng hồng" tỏ ý muốn gắn bó trọn đời.

Dẫu rất kín chuyện đời tư cá nhân, nhưng sự việc về những người phụ nữ quanh nam danh hài Hoài Linh luôn được đông đảo cộng đồng mạng chú ý. Cách đây không lâu, ca sĩ Phi Nhung từng công khai "cầu hôn" và muốn sống trọn đời cùng nghệ sĩ Hoài Linh khiến khán giả cả nước rất bất ngờ. Cặp đôi rất được khán giả ủng hộ và tích cực đẩy thuyền dù cho chuyện tình đó không trở thành hiện thực. Cặp đôi vàng của Vbiz rất được ủng hộ nhưng không thành hiện thực - Ảnh: Internet Mới đây, lại thêm một “bóng hồng” xuất hiện và tỏ ý muốn gắn bó bên đời nam nghệ sĩ. Mạng xã hội mới đây được phen xôn xao khi nữ ca sĩ Hà My bất ngờ tự nhận là vợ chưa từng được công khai của nghệ sĩ Hoài Linh trên trang cá nhân. Cô còn chia sẻ cả ảnh chụp cùng nam nghệ sĩ để làm bằng chứng. Ca sĩ Hà My cho biết bản thân quyết định lên tiếng vì muốn bảo vệ nam nghệ sĩ trước loạt ồn ào với bà Phương Hằng. Nữ ca sĩ còn ẩn ý sẽ đăng tải những tâm sự của nghệ sĩ Hoài Linh trong thời gian tới, bất chấp việc có được nghệ sĩ Hoài Linh ủng hộ hay không.

Không riêng Phi Nhung, Hà My mới thật sự là 'bóng hồng' khiến cả nước bất ngờ khi tỏ tình ý với Hoài Linh - Ảnh: Internet Trước đó, năm 2017, Hà My đã từng dùng âm nhạc để kể về mối tình đầu của mình khi tham gia chương trình truyền hình Tình Bolero Hoan ca. Hà My nói rằng người mà cô yêu là một danh hài rất được khán giả yêu thích. Anh hài hước trên sân khấu nhưng ở ngoài đời thì rất nghiêm khắc. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hà My với nam danh hài là khi quen nhau, anh đưa cô về quê thăm vườn trái cây, nắm tay và hôn lên tay cô. Ca sĩ Hà My tâm sự về mối tình đầu trong chương trinh Tình Bolero Hoan Ca - Ảnh: Internet Nghe Hà My chia sẻ, giám khảo Thanh Hằng xác nhận rằng bạn trai cũ của Hà My chính là danh hài từng vào vai Sáu Bảnh trong vở hài kịch Ra giêng anh cưới em. Mặc dù không nói rõ tên nhưng mọi người đều hiểu đó là vai diễn nổi tiếng của danh hài Hoài Linh.

Hoài Linh là mối tình đầu của Hà My, giữa hai người từng có tình cảm sâu đậm - Ảnh: Internet Trong cuộc phỏng vấn sau chương trình, Hà My cho biết thêm: "Do mỗi người một cuộc sống lại xa cách về địa lý. Vả lại, anh Linh đã có gia đình. Sau đó, tôi cũng đi lấy chồng. Cái gì cũng là định mệnh hết. Phải chi thời điểm anh ấy thương tôi thì nói ra và lúc đó anh Linh chưa đi Mỹ, chưa lấy vợ thì mọi thứ lại khác rồi. Anh Linh ở nước ngoài nhưng vẫn hay gọi điện, vẫn lo lắng cho tôi, dõi theo bước đường của tôi. Anh dành cho tôi một tình cảm rất nghiêm túc, chân thật nhưng có lẽ anh Linh cũng không muốn tổn thương ai vì anh ấy đã có vợ. Giữa chúng tôi có những chuyện hiểu lầm dẫn đến xa cách nhau, tình cảm không liên tục với nhau. Một phần do bản thân tôi chứ anh Linh hoàn toàn không làm bất cứ điều gì khiến tôi không hài lòng. Anh Linh là một người đàn ông mà nếu như tôi được làm vợ ảnh thời điểm đó thì giờ chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm". Tuy đã từng từ chối tình cảm của Hoài Linh vì khi ấy nam nghệ sĩ đã có gia đình, nhưng đến nay Hà My lại nhận là 'vợ chưa từng được công khai của Hoài Linh'. Thực hư sự việc vẫn chưa được làm rõ, về phía Hoài Linh cũng chưa lên tiếng về 'người vợ' này - Ảnh: Internet Ngoài ra, nữ ca sĩ còn từng chia sẻ rằng Hoài Linh đã thương thầm cô từ thời anh chưa nổi tiếng. Khi sang Mỹ phát triển sự nghiệp và có những thành công nhất định, anh mới trở về nước và bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên cuộc tình này sâu đậm được 2 năm rồi tan vỡ.

‘Người phụ nữ lạ’ tự nhận là vợ Hoài Linh khẳng định 'chắc nịch': Hoài Linh từng khóc vì cảm thấy có lỗi với bà Nguyễn Phương Hằng Mới đây, nữ ca sĩ Hà My - người tự nhận là vợ nghệ sĩ Hoài Linh - đã lên tiếng chia sẻ về những lùm xùm xoay quanh bà Nguyễn Phường Hằng và nam danh hài.

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