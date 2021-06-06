Cộng đồng mạng luôn tò mò về những chủ đề mới, những nhân vật đình đám trong showbiz chuẩn bị được bà Hằng cho lên sóng. Vị doanh nhân này từng hứa sẽ ngưng livestream vì lí do sức khỏe, tuy nhiên tối ngày 4/6 bà vẫn livestream và luyên thuyên về các vấn đề showbiz, chuyện thiên hạ, chuyện gia đình. Chuyện “dở khóc dở cười” khi vụ đấu tố giữa cậu IT bà Hằng và ca sĩ Phi Nhung đang rần rần trên mạng thì loạt ảnh chụp màn hình ghi lại việc ca sĩ hải ngoại này trò chuyện thân mật cùng bà Hằng khiến khán giả tỏ ra khó hiểu.

Bà Hằng thể hiện tài năng ca hát 'xuất thần' trong một lần livestream cùng khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Như chia sẻ của cộng đồng mạng thì tài khoản Facebook có tích xanh mang tên Phi Nhung đã comment dưới video của bà Phương Hằng với nội dung: “Chị đang xem… xin chào chị Hằng, chào cả nhà. Mai mốt em hát bài Mưa Nửa Đêm và bài Một lần Dang Dở tặng cho chị Hằng vì chị yêu nhạc bolero của chúng em…”