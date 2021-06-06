Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’

Sao Việt 06/06/2021 18:43

Cộng đồng mạng tỏ ra chưng hửng khi phát hiện bức ảnh chụp lại bình luận ca sĩ Phi Nhung khao khát được dâng tiếng hát cho bà Nguyễn Phương Hằng?

Cộng đồng mạng luôn tò mò về những chủ đề mới, những nhân vật đình đám trong showbiz chuẩn bị được bà Hằng cho lên sóng. Vị doanh nhân này từng hứa sẽ ngưng livestream vì lí do sức khỏe, tuy nhiên tối ngày 4/6 bà vẫn livestream và luyên thuyên về các vấn đề showbiz, chuyện thiên hạ, chuyện gia đình. Chuyện “dở khóc dở cười” khi vụ đấu tố giữa cậu IT bà Hằng và ca sĩ Phi Nhung đang rần rần trên mạng thì loạt ảnh chụp màn hình ghi lại việc ca sĩ hải ngoại này trò chuyện thân mật cùng bà Hằng khiến khán giả tỏ ra khó hiểu.

Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’ - Ảnh 1
Bà Hằng thể hiện tài năng ca hát 'xuất thần' trong một lần livestream cùng khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Như chia sẻ của cộng đồng mạng thì tài khoản Facebook có tích xanh mang tên Phi Nhung đã comment dưới video của bà Phương Hằng với nội dung: “Chị đang xem… xin chào chị Hằng, chào cả nhà. Mai mốt em hát bài Mưa Nửa Đêm và bài Một lần Dang Dở tặng cho chị Hằng vì chị yêu nhạc bolero của chúng em…”

Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’ - Ảnh 2
Cộng đồng mạng chưng hửng còn thả haha khi phát hiện Phi Nhung vào comment dưới livestream của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình
Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’ - Ảnh 3
Tài khoản có tick xanh được cõi mạng cho là của ca sĩ Phi Nhung, cô cũng đang bị hacker bà Phương Hằng dọa 'bốc phốt' gần đây - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả đã bật cười khi xem được những hình ảnh này. Một số fan thắc mắc không biết Phi Nhung thân thiết với bà Phương Hằng từ thời điểm nào.

Trước đó, một hacker liên quan đến vị doanh nhân này từng gây xôn xao khi dọa sẽ tung “dĩ zãng zơ záy dễ gì giấu giếm” của Phi Nhung lên mạng xã hội để mọi người đánh giá.

Chưa kể Phi Nhung còn là đàn em thân thiết của NS Hoài Linh, nhân vật từng bị bà Hằng “bốc phốt”. Nhiều khán giả còn “đào” lại thông tin ca sĩ Phi Nhung từng đòi cưới Hoài Linh làm chồng và dành cho đàn anh nhiều sự trân trọng.

Chưa biết thực hư của bình luận nói trên như thế nào, phải chăng lại là 1 sản phẩm của photoshop? Và CĐM vẫn chưa hết ngạc nhiên khi bắt gặp bình luận này.

Một nữ ca sĩ hải ngoại bị bà Phương Hằng tố chỉ thích phụ nữ, khổ chủ chia sẻ ẩn ý thâm sâu điều gì trên trang cá nhân?

Một nữ ca sĩ hải ngoại bị bà Phương Hằng tố chỉ thích phụ nữ, khổ chủ chia sẻ ẩn ý thâm sâu điều gì trên trang cá nhân?

Bà Phương Hằng liên tục nhắc tên những nhân vật "sừng sỏ" trong giới showbiz. Lần lượt Hoài Linh, Trang Trần, Duy Mạnh và đến cả nhân vật "Phi Phi cô nương". Nữ ca sĩ được CĐM cho là "Phi Phi cô nương" cũng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng “réo” tên.

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng hát Phi Nhung

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