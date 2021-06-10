Chứng kiến Hồ Văn Cường run 'lẩy bẩy' khoanh tay xin lỗi mẹ nuôi, cư dân mạng khẩn cầu: 'Tha cho thằng nhỏ đi. Con có lỗi gì đâu'

Hậu trường 10/06/2021 17:06

Sáng nay, đoạn clip Hồ Văn Cường xuất hiện cùng bố mẹ ruột khoanh tay gửi lời xin lỗi đến Phi Nhung đã khiến CĐM xôn xao. Hình ảnh nam ca sĩ run lẩy bẩy, lo lắng nói lời xin lỗi khiến nhiều người xót xa, bên cạnh ý kiến động viên, một số cư dân mạng đồng loạt khẩn cầu: "Tha cho thằng nhỏ đi".

Ngày hôm qua ngay sau khi lộ tin nhắn muốn “lột mặt ai đó” và buồn về gia đình, thậm chí muốn bỏ trốn, CĐM đã vô cùng bất ngờ về mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ quản lý, thậm chí là "kìm kẹp" sự phát triển của quán quân Việt Nam idol nhí khiến cho cậu bức bối và uất ức. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã có chia sẻ với báo Thanh Niên về vấn đề này. Theo đó, giọng ca Bông điên điển cho biết không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào với mẹ nuôi và chuyện tin nhắn là do một lần buồn bực, nông nổi nên mới làm vậy, sau đó, 2 mẹ con đã ngồi xuống nói chuyện với nhau và không có bất hào nào. 

Đến sáng nay, 10/6, Hồ Văn Cường đã quay clip cùng bố mẹ ruột để đính chính mọi chuyện. Xuất hiện trong video dài gần 5 phút, Hồ Văn Cường chia sẻ rằng có kẻ đã xúi anh làm việc không tốt. Bên cạnh đó, bố nam ca sĩ cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra rõ ràng. Đồng thời, Hồ Văn Cường cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi. Không những thế, bố mẹ ruột của nam ca sĩ cũng lên tiếng tin tưởng về nhân cách và con người của giọng ca hải ngoại. 

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Đoạn clip dài gần 5 phút của Hồ Văn Cường - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, sau khi xem xong clip, nhiều người nhận ra vẻ run rẩy, lo lắng và sợ hãi trong lời nói cũng như gương mặt của Hồ Văn Cường. Bên cạnh một số ý kiến bênh vực nữ ca sĩ Phi Nhung, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về việc nữ ca sĩ đã yêu cầu gia đình Hồ Văn Cường phải lên tiếng xin lỗi vì clip được đưa lên đã được biên tập cắt ghép khá chỉn chu chứ không phải được livestream trực tiếp để kể rõ sự tình. Hơn nữa gương mặt của cha mẹ Hồ Văn Cường cũng lộ rõ vẻ thất thểu. Do đó, một số cư dân mạng đã khẩn cầu nữ ca sĩ hãy "tha" cho cậu bé, để Cường tập trung học tập. 

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Hình ảnh của Cường khiến nhiều người cảm động và thương vì phải lăn lộn kiếm tiền trong giới giải trí phức tạp - Ảnh chụp màn hình
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CĐM cũng bày tỏ thái độ gay gắt khi nhận thấy Hồ Văn Cường không có lỗi trong chuyện này, đồng thời khẩn cầu Phi Nhung tha cho cậu bé - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, vẫn chưa rõ nội tình của câu chuyện giữa Hồ Văn Cường và Phi Nhung nhưng mối quan hệ thực sự giữa giọng ca hải ngoại và con nuôi vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của CĐM, nhất là trong thời điểm Phi Nhung đang bị bủa vây bởi hàng loạt những thị phi, ồn ào đời tư. 

Nghi vấn thái độ gượng ép, ‘mắt đảo như rang lạc’ của Hồ Văn Cường cùng ánh nhìn lạ của cha ca sĩ trong clip ‘nóng’

Nghi vấn thái độ gượng ép, ‘mắt đảo như rang lạc’ của Hồ Văn Cường cùng ánh nhìn lạ của cha ca sĩ trong clip ‘nóng’

Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ Hồ Văn Cường đang bị ai đó "ép diễn tuồng" vì thái độ kỳ lạ và gượng gạo của anh cùng ba mẹ khi xuất hiện trên clip.

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