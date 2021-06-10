Chứng kiến Hồ Văn Cường run 'lẩy bẩy' khoanh tay xin lỗi mẹ nuôi, cư dân mạng khẩn cầu: 'Tha cho thằng nhỏ đi. Con có lỗi gì đâu'

Ngày hôm qua ngay sau khi lộ tin nhắn muốn “lột mặt ai đó” và buồn về gia đình, thậm chí muốn bỏ trốn, CĐM đã vô cùng bất ngờ về mối quan hệ giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ quản lý, thậm chí là "kìm kẹp" sự phát triển của quán quân Việt Nam idol nhí khiến cho cậu bức bối và uất ức. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã có chia sẻ với báo Thanh Niên về vấn đề này. Theo đó, giọng ca Bông điên điển cho biết không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào với mẹ nuôi và chuyện tin nhắn là do một lần buồn bực, nông nổi nên mới làm vậy, sau đó, 2 mẹ con đã ngồi xuống nói chuyện với nhau và không có bất hào nào.

Đến sáng nay, 10/6, Hồ Văn Cường đã quay clip cùng bố mẹ ruột để đính chính mọi chuyện. Xuất hiện trong video dài gần 5 phút, Hồ Văn Cường chia sẻ rằng có kẻ đã xúi anh làm việc không tốt. Bên cạnh đó, bố nam ca sĩ cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra rõ ràng. Đồng thời, Hồ Văn Cường cũng gửi lời xin lỗi đến mẹ nuôi. Không những thế, bố mẹ ruột của nam ca sĩ cũng lên tiếng tin tưởng về nhân cách và con người của giọng ca hải ngoại.