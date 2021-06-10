Nghi vấn thái độ gượng ép, ‘mắt đảo như rang lạc’ của Hồ Văn Cường cùng ánh nhìn lạ của cha ca sĩ trong clip ‘nóng’

Hậu trường 10/06/2021 15:53

Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ Hồ Văn Cường đang bị ai đó "ép diễn tuồng" vì thái độ kỳ lạ và gượng gạo của anh cùng ba mẹ khi xuất hiện trên clip.

Hồ Văn Cường đã chính thức đăng tải lên fanpage clip xin lỗi khán giả và đính chính thông tin về mẹ nuôi Phi Nhung. Anh cũng mong khán giả hãy có cái nhìn khách quan và cho rằng những thông tin đời tư bị cư dân mạng bàn tán xôn xao thời gian qua là không chính xác.

ho van cuong 1
Clip Hồ Văn Cường tung lên trang cá nhân có nhiều điểm cư dân mạng cho là gượng ép, thiếu tự nhiên - Ảnh: Chụp màn hình

Một số khán giả nhận ra Hồ Văn Cường xuất hiện trên clip khá gượng gạo, mặt buồn như vừa “mất sổ gạo”, mắt đảo như rang lạc. Thậm chí có lúc anh không dám nhìn trực diện vào máy quay và giọng nói cũng có phần hơi “diễn” không tự nhiên. Ba mẹ và anh ngồi dàn hàng ngang như đang đóng phim và nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ, cho rằng clip như được dàn dựng để Hồ Văn Cường “đứng mũi chịu sào”.

ho van cuong 2
Suốt quá trình giải thích mắt anh đảo liên tục - Ảnh: Chụp màn hình
ho van cuong 3
Nhiều cư dân mạng cho rằng nhìn anh hơi gượng ép và thiếu tự nhiên - Ảnh: Chụp màn hình
ho van cuong 4
Cuối clip anh và ba mẹ đều có ánh mắt buồn xa xăm - Ảnh: Chụp màn hình

Chi tiết đáng chú ý nhất trong suốt quá trình giải thích về vụ lùm xùm của Phi Nhung là đoạn xin lỗi khán giả, cả ba thành viên đều tỏ ra gượng gạo và có phần buồn bã. Cư dân mạng soi ngay vào ánh nhìn của ba Hồ Văn Cường khi ông đảo mắt về một ai đó đứng bên kia máy quay.

ho van cuong 5
Nhận xét trái chiều của cư dân mạng dưới clip - Ảnh: Chụp màn hình

Do clip này là clip được quay sẵn phát lại nên tính chân thực được khán giả cho là không mấy tin tưởng. Hiện tại, trang cá nhân của Hồ Văn Cường vẫn đang được khán giả soi từng li từng tí một sau khi anh tung đoạn clip trên vào sáng nay.

CLIP NÓNG: Hồ Văn Cường xuất hiện bên ba mẹ ruột, buồn bã xin lỗi Phi Nhung, 'kể tội' kẻ dụ dỗ mình và nam hacker

CLIP NÓNG: Hồ Văn Cường xuất hiện bên ba mẹ ruột, buồn bã xin lỗi Phi Nhung, 'kể tội' kẻ dụ dỗ mình và nam hacker

Trong clip mới nhất đăng lên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Văn Cường đã chính thức lên tiếng lùm xùm liên quan đến Phi Nhung khiến khán giả tò mò và nảy sinh nhiều tranh luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Văn Cường Phi Nhung Phi Nhung Hồ Văn Cường và ba mẹ xin lỗi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 36 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36