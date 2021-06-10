Nghi vấn thái độ gượng ép, ‘mắt đảo như rang lạc’ của Hồ Văn Cường cùng ánh nhìn lạ của cha ca sĩ trong clip ‘nóng’

Hồ Văn Cường đã chính thức đăng tải lên fanpage clip xin lỗi khán giả và đính chính thông tin về mẹ nuôi Phi Nhung. Anh cũng mong khán giả hãy có cái nhìn khách quan và cho rằng những thông tin đời tư bị cư dân mạng bàn tán xôn xao thời gian qua là không chính xác.

Clip Hồ Văn Cường tung lên trang cá nhân có nhiều điểm cư dân mạng cho là gượng ép, thiếu tự nhiên - Ảnh: Chụp màn hình

Một số khán giả nhận ra Hồ Văn Cường xuất hiện trên clip khá gượng gạo, mặt buồn như vừa “mất sổ gạo”, mắt đảo như rang lạc. Thậm chí có lúc anh không dám nhìn trực diện vào máy quay và giọng nói cũng có phần hơi “diễn” không tự nhiên. Ba mẹ và anh ngồi dàn hàng ngang như đang đóng phim và nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ, cho rằng clip như được dàn dựng để Hồ Văn Cường “đứng mũi chịu sào”.