Nghi vấn thái độ gượng ép, ‘mắt đảo như rang lạc’ của Hồ Văn Cường cùng ánh nhìn lạ của cha ca sĩ trong clip ‘nóng’

Nhiều khán giả cho rằng ca sĩ Hồ Văn Cường đang bị ai đó "ép diễn tuồng" vì thái độ kỳ lạ và gượng gạo của anh cùng ba mẹ khi xuất hiện trên clip.
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Hồ Văn Cường đã chính thức đăng tải lên fanpage clip xin lỗi khán giả và đính chính thông tin về mẹ nuôi Phi Nhung. Anh cũng mong khán giả hãy có cái nhìn khách quan và cho rằng những thông tin đời tư bị cư dân mạng bàn tán xôn xao thời gian qua là không chính xác.
Một số khán giả nhận ra Hồ Văn Cường xuất hiện trên clip khá gượng gạo, mặt buồn như vừa “mất sổ gạo”, mắt đảo như rang lạc. Thậm chí có lúc anh không dám nhìn trực diện vào máy quay và giọng nói cũng có phần hơi “diễn” không tự nhiên. Ba mẹ và anh ngồi dàn hàng ngang như đang đóng phim và nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ, cho rằng clip như được dàn dựng để Hồ Văn Cường “đứng mũi chịu sào”.
Chi tiết đáng chú ý nhất trong suốt quá trình giải thích về vụ lùm xùm của Phi Nhung là đoạn xin lỗi khán giả, cả ba thành viên đều tỏ ra gượng gạo và có phần buồn bã. Cư dân mạng soi ngay vào ánh nhìn của ba Hồ Văn Cường khi ông đảo mắt về một ai đó đứng bên kia máy quay.
Do clip này là clip được quay sẵn phát lại nên tính chân thực được khán giả cho là không mấy tin tưởng. Hiện tại, trang cá nhân của Hồ Văn Cường vẫn đang được khán giả soi từng li từng tí một sau khi anh tung đoạn clip trên vào sáng nay.