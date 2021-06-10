Cõi mạng 'khó ở' trước việc NSƯT Đức Hải văng tục như ‘phường chợ búa’ còn có cơ hội quay lại trường giảng dạy?

Tin tức giải trí 10/06/2021 10:58

Sau khi Đức Hải “vạ miệng” trên trang cá nhân và bị nhiều người “ném đá”, dân mạng thắc mắc anh có còn cơ hội quay lại trường giảng dạy sinh viên hay là không?

Sau khi Đức Hải “vạ miệng” trên trang cá nhân và bị nhiều người “ném đá”, dân mạng thắc mắc anh có còn cơ hội quay lại trường giảng dạy sinh viên hay là không?

Sau khi NS Đức Hải bị cắt chức phó hiệu trưởng, TS Vũ Khắc Chương- Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn cho biết: "Sau này, có kết luận của cơ quan điều tra, nếu nghệ sĩ Đức Hải thật sự không có phát ngôn phản cảm, anh ấy vẫn muốn cộng tác với trường, nhà trường sẽ làm việc sau".

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Liệu anh còn có cơ hội quay lại trường cộng tác sau những phát ngôn tục tĩu như 'phường chợ búa' - Ảnh:Internet

Cũng trong buổi làm việc với hội đồng nhà trường về những phát ngôn văng tục khó nghe trên trang cá nhân, ông Vũ Khắc Chương cho hay:  "Anh ấy phủ nhận, cho rằng người viết status là con nuôi. Tuy nhiên, Facebook ấy là của anh Đức Hải, anh phải chịu trách nhiệm với những gì đăng trên đó".

Sau khi bị nhà trường kỉ luật thì đến hiện tại nhiều cư dân mạng vẫn đang hóng xem anh có động thái gì mới trên trang cá nhân hay không. Nhiều người còn đòi tước luôn danh hiệu NSƯT vì cho rằng Đức Hải không xứng có danh hiệu đó khi buông lời "văng tục" như vậy.

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Dù Đức Hải đã đổ lỗi cho hacker sau đó là lý do con nghịch dại nên trang cá nhân mới xuất hiện bài đăng tục tĩu, tuy nhiên chẳng mấy ai tin - Ảnh:Internet

Trước đó, Đức Hải gây xôn xao cộng đồng mạng khi ăn nói phản cảm, dung tục trên trang cá nhân. Nhiều người cho rằng với tư cách là một nghệ sĩ “lão làng” anh ăn nói như thế là không thể chấp nhận được.

Ban đầu khi chia sẻ trên Zing, Đức Hải cho rằng trang cá nhân của mình bị hack nhưng không lâu sau đó anh lại nói con nuôi "nghịch dại" khiến anh bị nhiều kẻ tống tiền sau vụ việc trên.

Đức Hải ‘toang’ chức Phó Hiệu trưởng, dân mạng hả hê ‘tước luôn NSƯT’ cho chừa!

Đức Hải ‘toang’ chức Phó Hiệu trưởng, dân mạng hả hê ‘tước luôn NSƯT’ cho chừa!

Một số cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin NSƯT Đức Hải bị thôi chức Phó Hiệu trưởng, số khác lại cho rằng nên tước luôn danh hiệu NSƯT vì thói phát ngôn xằng bậy trên mạng xã hội.

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