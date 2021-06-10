Đức Hải ‘toang’ chức Phó Hiệu trưởng, dân mạng hả hê ‘tước luôn NSƯT’ cho chừa!

Những ngày qua, NS Đức Hải làm náo loạn mạng xã hội với “phốt” văng tục trên trang cá nhân khiến cư dân mạng nóng mặt. Dù đã giải thích, chính chính rằng điện thoại do con trai nghịch dại nhưng chẳng mấy người xem tin vào thông tin trên. Chưa kể ông còn mang khẩu trang hình thù khó tả khiến khán giả phản ứng.

Bài đăng vô tình dẫn đến 'đại hạn' của nghệ sĩ Đức Hải - Ảnh: Internet

Đức Hải vừa bị thôi chức Phó Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - Ảnh: Internet

Ngay ngày 9/6, thông tin Đức Hải bị thôi chức Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thu hút sự chú ý của cộng đồng. Những tưởng cư dân mạng sẽ vào an ủi động viên nam nghệ sĩ tuy nhiên đa phần đều cảm thấy hả hê. Bên cạnh đó một bộ phận còn cho rằng nên tước luôn danh hiệu NSƯT vì cho rằng nam nghệ sĩ không xứng đáng với danh hiệu đó.