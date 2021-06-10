Đức Hải ‘toang’ chức Phó Hiệu trưởng, dân mạng hả hê ‘tước luôn NSƯT’ cho chừa!

Hậu trường 10/06/2021 08:53

Một số cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin NSƯT Đức Hải bị thôi chức Phó Hiệu trưởng, số khác lại cho rằng nên tước luôn danh hiệu NSƯT vì thói phát ngôn xằng bậy trên mạng xã hội.

Những ngày qua, NS Đức Hải làm náo loạn mạng xã hội với “phốt” văng tục trên trang cá nhân khiến cư dân mạng nóng mặt. Dù đã giải thích, chính chính rằng điện thoại do con trai nghịch dại nhưng chẳng mấy người xem tin vào thông tin trên. Chưa kể ông còn mang khẩu trang hình thù khó tả khiến khán giả phản ứng.

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Bài đăng vô tình dẫn đến 'đại hạn' của nghệ sĩ Đức Hải - Ảnh: Internet
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Đức Hải vừa bị thôi chức Phó Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - Ảnh: Internet

Ngay ngày 9/6, thông tin Đức Hải bị thôi chức Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thu hút sự chú ý của cộng đồng. Những tưởng cư dân mạng sẽ vào an ủi động viên nam nghệ sĩ tuy nhiên đa phần đều cảm thấy hả hê. Bên cạnh đó một bộ phận còn cho rằng nên tước luôn danh hiệu NSƯT vì cho rằng nam nghệ sĩ không xứng đáng với danh hiệu đó.

Đức Hải ‘toang’ chức Phó Hiệu trưởng, dân mạng hả hê ‘tước luôn NSƯT’ cho chừa! - Ảnh 3duc hai 3

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Dân mạng hả hê yêu cầu tước luôn danh hiệu NSƯT, một số comment vui kiểu một phút bốc đồng nên tự hủy hoại mình - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Ban lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải. Quyết định nêu rõ, xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải. Nghệ sĩ Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo đúng quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.

Về "đề xuất" tước danh hiệu của cư dân mạng, trong một bài viết, theo Thanh Niên thì việc tước danh hiệu của nghệ sĩ phải theo quy định của pháp luật. Chỉ khi nghệ sĩ phạm pháp thì cơ quan chức năng mới xem xét tước danh hiệu. 

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