Sau lùm xùm chưa có hồi kết, NS Đức Hải tuyên bố 'cáo lui' khỏi mạng xã hội vì ‘không lường trước’ được tai hại

Sao Việt 09/06/2021 15:57

Tai họa liên tục ập đến chỉ vì một status đăng trang Facebook, NSƯT Đức Hải chia sẻ: "Sau khi giải quyết xong việc, điều đầu tiên tôi làm chắc chắn là từ giã, cáo lui mạng xã hội."

Thời gian gần đây, sự việc NSƯT Đức Hải có đăng tải bài viết văng tục công khai trên trang cá nhân Facebook khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc. Họ nói rằng anh là nghệ sĩ ưu tú và đồng thời đang giữ chức vụ Hiệu phó tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn thì hành động này là không thể chấp nhận.

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Bài đăng văng tục của NSƯT Đức Hải trên mạng xã hội đã bị không ít người ném đá - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi sự việc nổ ra, nam nghệ sĩ đã nhiều lần lên tiếng kêu oan, anh nói rằng mình không hề biết hay liên quan gì đến status đó. Đồng thời, anh cũng đính chính rằng tài khoản cá nhân đã bị hack. Ít lâu sau đó, anh khẳng định "không có chuyện hacker nào ở đây" mà do con nuôi "nghịch dại". Không dừng lại ở đó, mới đây, Đức Hải cho biết anh đang bị "một số đối tượng giỏi về IT" khủng bố tin nhắn và tống tiền, bên cạnh đó còn đưa ra một số bằng chứng để chứng minh.

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Nghệ sĩ Đức Hải hé lộ loạt tin nhắn bị tống tiền nhiều ngày qua - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, những lời giải thích của NS Đức Hải không thể xoa dịu được tình hình gay gắt hiện tại. Nhiều người vẫn cảm thấy các lý do này chưa thỏa đáng và có nhiều lỗ hổng. Sau những ồn ào chưa có hồi kết, ngày 9/6, nghệ sĩ Đức Hải đã chính thức nhận thêm quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng vì gây ảnh hưởng không tốt cho hoạt động và uy tín của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Đối mặt với loạt scandal lớn, chia sẻ với Dân Việt, nam nghệ sĩ trải lòng: "Sau khi giải quyết xong việc, điều đầu tiên tôi làm chắc chắn là từ giã, cáo lui mạng xã hội. Khi sử dụng tôi đã không nghĩ tới mặt trái của nó. Thế hệ tôi cũng là nghệ sĩ có tuổi, chúng tôi thực sự không lường trước những chuyện như thế này".

HOT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải sau loạt ồn ào gây bão dư luận

HOT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải sau loạt ồn ào gây bão dư luận

Ban giám hiệu nhà trường vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải sau vụ việc trên liên quan đến trang Facebook cá nhân của Đức Hải diễn ra thời gian gần đây.

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