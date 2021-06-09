HOT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải sau loạt ồn ào gây bão dư luận

Ban giám hiệu nhà trường vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải sau vụ việc trên liên quan đến trang Facebook cá nhân của Đức Hải diễn ra thời gian gần đây.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng nay ngày 9/6, tiến sĩ Vũ Khắc Chương - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch (VHNTDL) Sài Gòn xác nhận ông vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Trần Đức Hải sau những ồn ào liên quan đến trang Facebook cá nhân của nam nghệ sĩ.
Quyết định nêu rõ căn cứ nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT- thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.
Được biết trước đó, khi xảy ra vụ ồn ào liên quan đến trang facebook của NSƯT Đức Hải, trường VHNTDL đã có buổi làm việc với nam nghệ sĩ. Sau buổi làm việc ngày 3/6 đại diện nhà trường đã lên tiếng khẳng định sẽ không bao che, không đồng ý và chắc chắn là không ủng hộ những cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người dành cho nhà trường trong suốt 15 năm qua. Trường sẽ xem xét, xử lý nghiêm nếu các cá nhân của trường vi phạm những quy định do trường đặt ra.