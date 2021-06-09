HOT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải sau loạt ồn ào gây bão dư luận

Hậu trường 09/06/2021 12:10

Ban giám hiệu nhà trường vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải sau vụ việc trên liên quan đến trang Facebook cá nhân của Đức Hải diễn ra thời gian gần đây.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng nay ngày 9/6, tiến sĩ Vũ Khắc Chương - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch (VHNTDL) Sài Gòn xác nhận ông vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Trần Đức Hải sau những ồn ào liên quan đến trang Facebook cá nhân của nam nghệ sĩ.

Quyết định nêu rõ căn cứ nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT- thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký. 

HOT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải sau loạt ồn ào gây bão dư luận - Ảnh 1
NSƯT Đức Hải dính phải nhiều ồn ào trog thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Được biết trước đó, khi xảy ra vụ ồn ào liên quan đến trang facebook của NSƯT Đức Hải, trường VHNTDL đã có buổi làm việc với nam nghệ sĩ. Sau buổi làm việc ngày 3/6 đại diện nhà trường đã lên tiếng khẳng định sẽ không bao che, không đồng ý và chắc chắn là không ủng hộ những cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người dành cho nhà trường trong suốt 15 năm qua. Trường sẽ xem xét, xử lý nghiêm nếu các cá nhân của trường vi phạm những quy định do trường đặt ra.

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Giữa ồn ào phát ngôn thô tục, NS Đức Hải bức xúc mời công an vào cuộc: 'Vụ việc này không chỉ câu like đơn thuần'

Gần đây, trên MXH lan truyền hình ảnh về bài đăng được cho là của NS Đức Hải với những ngôn từ phản cảm, tục tĩu ám chỉ bà Phương Hằng. Giữa làn sóng dư luận chỉ trích, nam nghệ sĩ cho hay anh đã chính thức làm đơn, nhờ công an can thiệp để đòi lại danh dự cho mình.

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